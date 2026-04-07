RR vs MI Live: मुंबई इंडियन्स - राजस्थान रॉयल्स सामना केव्हा सुरू होणार? षटकं कमी होत चालली, मॅच ५-५ ओव्हर्सची होणार? Cut-off time जाहीर

Guwahati weather update toss delayed RR vs MI live: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यातला सामना विलंबाने सुरू होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. गुवाहाटीत पावसाचा खेळ सुरू आहे आणि २० मिनिटं त्याने विश्रांती घेतली म्हणून खेळाडू हॉटेलमधून स्टेडियममध्ये दाखल झाले. पण, ते येताच पुन्हा पावसाची सुरूवात झाली आणि मैदान अजूनही झाकुन ठेवले गेले आहे. ७ वाजता होणारा टॉस वेळेत होऊ शकलेला नाही. हा सामना न झाल्यास दोन्ही संघांना प्रत्येकी १-१ गुण मिळेल आणि RR ५ गुण व सरस नेट रन रेटच्या जोरावर अव्वल स्थानी पोहोचतील, तर MI ३ गुणांसह पाचव्या क्रमांकावर येईल..राजस्थानने दोन्ही सामने जिंकले आहेत आणि मागील त्यांनी गुजरात टायटन्सवर रोमहर्षक विजयाची नोंद केली. तेच मुंबईला मागील लढतीत दिल्ली कॅपिटल्सकडून हार पत्करावी लागली आहे. त्यांनी सलामीच्या लढतीत कोलकाता नाइट रायडर्सला पराभूत केले होते. हार्दिक पांड्या परतल्याने RR विरुद्ध मुंबईचे पारडे जड मानले जात आहे. DC विरुद्ध हार्दिकची उणीव जाणवली होती. त्यात आजच्या सामन्यात जसप्रीत बुमराह व वैभव सूर्यवंशी यांच्यातली चुरस पाहण्यासाठी सारेच उत्सुक आहेत..MI vs RR Live: बाहेर एवढं थंड वातावरण कसं झालं? रोहित शर्माचा मजेशीर प्रश्न, तिलक वर्मा म्हणतो... Video; मॅचसाठी खेळाडू रवाना पण....सायंकाळी सव्वासात वाजता पावसाने विश्रांती घेतली आणि सर्व खेळाडू मैदानावर पोहोचले. अम्पायर्सची चर्चा सुरू असताना मैदान सुकवण्याचे काम सुरू होते. पण, साडेआठ वाजले तरीही कव्हर्स हटवले गेले नव्हते, कारण पावसाच्या सरी अजूनही सुरूच आहेत. मॅच रेफरी व अम्पायर खेळपट्टीची पाहणी करत आहेत आणि अजूनही सामना सुरू होण्याचे संकेत मिळत नाहीत. ही चाहत्यांसाठी वाईट बातमी आहे.. गुवाहाटीतील बर्षपारा स्टेडियमवरून RR vs MI सामन्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहेत. ९.१५ पर्यंत सामना सुरू न झाल्यास षटकांची संख्या कमी कमी होत जाईल. सामन्याच्या अधिकाऱ्यांनी ५ ओव्हर्सचा सामना खेळवण्यासाठी रात्री १०:५६ ही नवीन 'कट-ऑफ' वेळ निश्चित केली आहे. हा सामना सायंकाळी ७:३० ला सुरू होऊन रात्री १०:५० ला संपणे अपेक्षित आहे, तरीही ६० मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ ठेवलेला आहे..सामना रद्द झाल्यास राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स या दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण दिला जाईल. राजस्थानला घरच्या मैदानावर विजयाची संधी गमवावी लागेल, तर मुंबईसाठी हा एक दिलासादायक गुण ठरू शकतो. MI चा कर्णधार हार्दिक पांड्या याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पावसामुळे या खेळपट्टीचा अंदाज घेता हार्दिकचा हा निर्णय खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुंबईच्या ताफ्यात हार्दिक पांड्या व ट्रेंट बोल्ट यांचे पुनरागमन झाले आहे. दोन बदलांसह संघ राजस्थानचा सामना करणार आहे.