IPL 2026 Retention: गतविजेत्या RCB संघाने ८ खेळाडूंना केलं रिलीज; पाहा रिटेन केलेल्यांची संपूर्ण लिस्ट

RCB Announce IPL 2026 Retentions: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आयपीएल २०२६ साठी ८ खेळाडूंना रिलीज केले, तर १७ खेळाडूंना रिटेन केले आहे.
RCB Announce IPL 2026 Retentions List

Summary

  • आयपीएल २०२६ साठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ८ खेळाडूंना रिलीज केले आहे.

  • बंगळुरूने १७ खेळाडूंना रिटेन केले आहे.

  • लिलावासाठी बंगळुरूकडे १६.४० कोटी रुपये शिल्लक आहेत.

