IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशीच्या राजस्थान रॉयल्सचा नवा कर्णधार ठरला! यशस्वी जैस्वाल नव्हे, तर २४ वर्षी ऑल राऊंडर झाला कॅप्टन

Riyan Parag appointed Rajasthan Royals captain IPL 2026: संजू सॅमसनने चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार कोण? हा सर्वांना पडलेला प्रश्न.. अखेर आज RR ने त्यांच्या नव्या कर्णधारची घोषणा केली. या शर्यतीत भारताचा ओपनर यशस्वी जैस्वाल हाही होता, पंरतु रियान परागची रॉयल्सचा कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. .२०१९ मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण करणारा रियान मागील सात पर्वात राजस्थानकडूनच खेळतोय. गेल्या वर्षी सॅमसन दुखापतीमुळे बाहेर पडला तेव्हा, रियानने आठ सामन्यांमध्ये संघाचे नेतृत्व केले होते. त्यात त्याला दोन विजय आणि सहा पराभव पत्करावे लागले. मागील पर्वात राजस्थान नवव्या स्थानावर राहिला होता. कर्णधार म्हणून रियान पराग अपयशी ठरला असला तरी त्याने फलंदाजीने प्रभावित केले. त्याने त्या ८ सामन्यांत ३८.५७ च्या सरासरीने धावा केल्या, ज्यामध्ये ईडन गार्डन्सवर कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध कारकिर्दीतील सर्वोत्तम ९५ धावांचा समावेश आहे..रियान परागने ८४ आयपीएल सामन्यांमध्ये खेळले आहे, ज्यामध्ये त्याने १४१.८४ च्या स्ट्राईक रेटने १५६६ धावा केल्या आहेत. २०२४ मध्ये त्याने १४९.२१ च्या स्ट्राईक रेटने ५७३ धावा केल्या होत्या. गेल्या हंगामात त्याने १६६.५२ च्या वेगाने धावा केल्या असल्या तरी, त्याची एकूण धावसंख्या ३९३ पर्यंत घसरली..२०२५ च्या हंगामानंतर राहुल द्रविडनेही मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी सोडली. त्यामुळे रॉयल्स आयपीएल २०२६ मध्ये नवीन प्रशिक्षक कुमार संगकारा आणि नवीन कर्णधार रियान परागसोबत नवीन अध्याय सुरू करेल. .IPL 2026 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची घर घर थांबली! Mumbai Indians ची आडकाठी, तरीही RCB ला मिळालं हक्काचं होम ग्राऊंड.रिटेन केलेले खेळाडू - शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, कुणाल राठोड, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युधवीर सिंग चरक, जोफ्रा आर्चर, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेया सिंग, तुषार देशपांडे, फजलहक फारुकी, क्वेना मफाका, आशोक शर्मा, नांद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा, सॅम करन.लिलावात खरेदी केलेले खेळाडू - रवी बिश्नोई (७.२० कोटी), ऍडम मिलने (२.४० कोटी), रवी सिंग (९५ लाख), सुशांत मिश्रा (९० लाख), कुलदीप सेन (७५ लाख), ब्रिजेश शर्मा (३० लाख), अमन राल परला (३० लाख), विग्घ्नेश पाथुर (३० लाख), यश राज पुंजा (३० लाख)