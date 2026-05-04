रोहित शर्माचे दणक्यात पुनरागमन! ६ चौकार, ७ षटकार... सर्वाधिक ८४ धावा, तरीही मॅन ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार रायन रिकल्टनला; असं का?

Why Ryan Rickelton won Man of the Match over Rohit Sharma 84? रोहित शर्माने पुनरागमनाच्या सामन्यात दणका उडवून दिला आणि ६ चौकार व ७ षटकारांसह ८४ धावांची खेळी केली. मुंबई इंडियन्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सचे २२९ धावांचे लक्ष्य सहज पार केले. रायन रिकल्टनसह १४३ धावांची भागीदारी करताना रोहितने विजयाचा पाया भक्कम केला. MI ने १८.४ षटकांत ४ बाद २२९ धावा केल्या. पण, ८४ धावा करूनही रोहितला मॅन ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार मिळाला..मिचेल मार्श ( ४४) व निकोलस पूरन ( ६३) यांच्या दमदार खेळीनंतर LSG ने ५ बाद २२८ धावा केल्या. लखनौ २५० धावांच्या पार जाईल असे वाटत होते, परंतु MI च्या गोलंदाजांनी शेवटच्या १० षटकांत पुनरागमन केले आणि लखनौल ५ बाद २२८ धावांपर्यंत पोहोचवले. मुंबईकडून कॉर्बिन बॉशने २ विके्टस घेतल्या, तर अल्लाह अजनफर, विल जॅक्स व रघु शर्मा यांना एक बळी मिळाला..IPL 2026: रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन यांना शतकाची हुलकावणी; पण मुंबई इंडियन्सने विजय मिळवून लखनौ सुपर जायंट्सलाही फेकले बाहेर.लक्ष्याचा पाठलाग करताना रायन रिकल्टन व रोहित शर्मा यांनी १०.५ षटकांत १४३ धावा केल्या. रिकल्टन ३२ चेंडूंत ६ चौकार व ८ षटकारांसह ८३ धावांवर बाद झाला. रोहितने त्यानंतर ४४ चेंडूंत ६ चौकार व ७ षटकारांसह ८४ धावा केल्या. तिलक वर्म ( ११) व सूर्यकुमार यादव ( १२) यांना अपयश आले तरी नमन धीरने १२ चेंडूंत नाबाद २३ धावांची खेळी केली. मुंबईने १८.४ षटकांत ४ बाद २२९ धावा केल्या. .सामन्यानंतर रायन रिकल्टनला मॅन ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार पटकावला. रायनचा स्ट्राईक रेट २५९.३७ इतका होता, तेच रोहितचा स्ट्राईक रेट १९०.९० इतका राहिला. तेच रिकल्टनने दोन झेलही घेतली आणि याच गोष्टीमुळे रिकेल्टनला मॅन ऑफ दी मॅच पुरस्कार मिळाला..रिकल्टन म्हणाला, रोहित शर्मा मुंबईच्या आणि भारताच्या महान खेळाडूंपैकी एक. आम्हाला इथे चांगल्या खेळपट्ट्या मिळतात हे आमचं भाग्य आहे. वानखेडे मैदान खरंच खूप चांगलं आहे. आम्ही खूप छान ताळमेळ साधून योग्य वेळी गोलंदाजांवर दबाव टाकू शकलो आहोत आणि यादरम्यान एकमेकांना मदतही केली आहे. माझा खेळ या मैदानासाठी अनुकूल आहे.