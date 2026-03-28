IPL 2026: RCB घरच्या मैदानात SRH ला भिडणार, पण पहिल्याच सामन्याला हुकमी एक्के मुकणार; जाणून घ्या संभावित Playing XI

पहिल्या आयपीएलपासून अथक प्रयत्न करणाऱ्या विराट कोहलीचे आयपीएल जिंकण्याचे स्वप्न अखेर गतवर्षी पूर्ण झाले होते, विजेतेपद राखण्यासाठी त्यांची सुरुवात आज (२८ मार्च) सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या (Sunrisers Hyderabad) सामन्यातून होत आहे; परंतु यंदाही विजेतेपदाचा करंडक उंचावणे बंगळूरसाठी (Royal Challengers Bengaluru) सोपे नसेल. आयपीएलमधील (IPL 2026) सर्व संघांनी मिनी लिलावातून आपल्या उणिवा काढून टाकत उपयुक्त ठरतील, अशा खेळाडूंची निवड केली आहेत. या प्रत्येक संघांनी तयारी तर चोख केली आहे. आता प्रतीक्षा मैदानावरील कामगिरीची आहे. .IPL 2026: स्पर्धेआधीच विजेता ठरला! आयपीएल २०२६ ची ट्रॉफी कोण जिंकणार? धुरंधर खेळाडूनं थेट संघाचं नाव सांगितलं, म्हणाला....बंगळूर संघाने गतवर्षी मिळवलेल्या विजयात गोलंदाजीत जॉश हॅझलवूड आणि यश दयाल यांची कामगिरी मोलाची ठरली होती. या दोघांशिवाय बंगळूर संघाला सुरुवात करावी लागणार. यातील यश दयाल वेगळ्याच कारणामुळे यंदाच्या स्पर्धेत खेळू शकणार नाही. तर हॅझलवूड अजूनही तंदुरुस्त झालेला नाही. सुरुवातीच्या काही सामन्यांस तो मुकणार आहे. त्यामुळे बंगळूरची गोलंदाजीतील मदार भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पंड्या आणि सुयश शर्मा यांच्यावर असणार आहे.हैदराबाद संघालाही नियोजित कर्णधार पॅट कमिंसची सुरुवातीच्या काही सामन्यात उणीव जाणवू शकेल; परंतु त्यांच्याकडे ब्रँडन कार्स, जयदेव उनाडकट, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे असे चांगले पर्याय आहेत..दोन्ही संघांची फलंदाजी मात्र चांगली सक्षम आहे. कमिंसच्या अनुपस्थितीत ईशान किशन हैदराबाद संघाचे नेतृत्व करत आहे. तो फलंदाजीस येण्याअगोदर अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड हे दोन झंझावाती शैली असणारे सलामीवर आहेत. गतमोसमात त्यांनी धुमाकूळ घातला होता.टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा गाजवणारा ईशान किशन आयपीएलमध्येही त्याच आक्रमक मानसिकतेने फलंदाजी करणार, हे निश्चित आहे..कुठे आणि कधी पाहणार सामना?रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद (RCB vs SRH) यांच्यातील पहिला सामना एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्याला संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरुवात होणार असून त्याआधी संध्याकाळी ७ वाजता नाणेफेक होईल.हा सामना टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर पाहाता येणार आहे, तर जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहाता येणार आहे..IPL 2026 आधीच 'फ्री पास' घोटाळा उघड! माजी क्रिकेटरच निघाला मास्टरमाइंड, तिकीटांचा काळाबाजार प्रकरणी पोलिसांकडून अटक.दोन्ही संघांचे संभावित प्लेइंग इलेव्हनरॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटिदार (कर्णधार), वेंकटेश अय्यर, जेकॉब बेथल, जितेश शर्मा, रोमारिओ शेफर्ड, कृणाल पांड्या, रसिक दार, भुवनेश्वर कुमार, जेकॉब डफीसनरायझर्स हैदराबाद - इशान किशन (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, हेन्रिक क्लासेन, लिआम लिव्हिंगस्टोन, नितीश कुमार रेड्डी, सलील अरोरा, हर्षल पटेल, झिशन अन्सारी, जयदेव उनाडकट, इशान मलिंगा.