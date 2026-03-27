क्रीडा

IPL 2026: स्पर्धेआधीच विजेता ठरला! आयपीएल २०२६ ची ट्रॉफी कोण जिंकणार? धुरंधर खेळाडूनं थेट संघाचं नाव सांगितलं, म्हणाला...

IPL 2026 News: आयपीएल २०२६ सुरू होण्यापूर्वी एका खेळाडूने एक महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणी केली आहे. या खेळाडूच्या मते, पंजाब किंग्स ३१ मे रोजी बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर विजेतेपद पटकावेल.
Vrushal Karmarkar
Updated on

आयपीएल २०२६ २८ मार्च रोजी सुरू होणार असून १० संघ विजेतेपदासाठी स्पर्धा करतील. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी एका खेळाडूने एक धाडसी भविष्यवाणी केली आहे. या खेळाडूचे नाव आहे शशांक सिंग. पंजाब किंग्सचा फलंदाज शशांक सिंगला विश्वास आहे की, त्याचा संघ यावेळी आयपीएल २०२६ ची ट्रॉफी उंचावेल. गेल्या हंगामातील अंतिम सामना केवळ सहा धावांनी गमावूनही शशांकचा विश्वास आहे की पंजाब किंग्स ३१ मे रोजी बंगळूरच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर विजेतेपद जिंकेल.

