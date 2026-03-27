IPL 2026: स्पर्धेआधीच विजेता ठरला! आयपीएल २०२६ ची ट्रॉफी कोण जिंकणार? धुरंधर खेळाडूनं थेट संघाचं नाव सांगितलं, म्हणाला...

आयपीएल २०२६ २८ मार्च रोजी सुरू होणार असून १० संघ विजेतेपदासाठी स्पर्धा करतील. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी एका खेळाडूने एक धाडसी भविष्यवाणी केली आहे. या खेळाडूचे नाव आहे शशांक सिंग. पंजाब किंग्सचा फलंदाज शशांक सिंगला विश्वास आहे की, त्याचा संघ यावेळी आयपीएल २०२६ ची ट्रॉफी उंचावेल. गेल्या हंगामातील अंतिम सामना केवळ सहा धावांनी गमावूनही शशांकचा विश्वास आहे की पंजाब किंग्स ३१ मे रोजी बंगळूरच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर विजेतेपद जिंकेल..जिओस्टारच्या पत्रकार कक्षात आयपीएल २०२६ बद्दल बोलताना शशांक सिंग म्हणाला, "मला माहित आहे की ३१ मे रोजी आम्ही चिन्नास्वामी स्टेडियमवर ट्रॉफी उचलू. ही केवळ एक भावना नाही, तर मला पूर्ण खात्री आहे की हे नक्की घडेल." त्याने यावर जोर दिला की संपूर्ण ड्रेसिंग रूम एकमताने आहे आणि प्रत्येक खेळाडू आत्मविश्वास दाखवत आहे. २०२५ मध्ये, पंजाब किंग्स दहा वर्षांनंतर अंतिम फेरीत पोहोचला. .IPL 2026 आधीच 'फ्री पास' घोटाळा उघड! माजी क्रिकेटरच निघाला मास्टरमाइंड, तिकीटांचा काळाबाजार प्रकरणी पोलिसांकडून अटक.१४ सामन्यांत नऊ विजय मिळवून लीग टप्प्यात अव्वल स्थान पटकावल्यानंतर, त्यांनी क्वालिफायर २ मध्ये मुंबई इंडियन्सला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. विजेतेपदाच्या सामन्यात त्यांना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरकडून केवळ सहा धावांनी पराभव पत्करावा लागला. गेल्या वर्षीच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याची योजना कशी आहे, असे विचारले असता शशांक म्हणाला, "आम्ही प्रत्येक सामना स्वतंत्रपणे खेळू, कारण ट्रॉफी जिंकणे हेच आमचे अंतिम ध्येय आहे. जर आम्ही गेल्या वर्षी अंतिम फेरीत पोहोचण्याचाच विचार करत राहिलो, तर आमच्यावर खूप दबाव येईल. .IPL 2026 Marathi News: मुंबई इंडियन्स प्ले ऑफमध्ये जाणारच! ड्यू प्लेसिस ते इरफान पठाण, १२ एक्सपर्टची भविष्यवाणी; तुमचे टॉप ४ कोणते? .त्यामुळे, सध्या आमचे ध्येय जीटी विरुद्धच्या पहिल्या सामन्याची, त्यानंतर सीएसके आणि केकेआर विरुद्धच्या सामन्यांची तयारी करणे हे आहे. शशांक सिंगच्या आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात चांगली झाली नाही. २०२२ मध्ये त्याने १० सामन्यांमध्ये ६९ धावा केल्या. त्यानंतर, २०२४ मध्ये त्याने पंजाबकडून खेळताना १४ सामन्यांमध्ये ३५४ धावा केल्या. गेल्या हंगामातही शशांक सिंगने ३५० धावा केल्या. तो आपल्या संघासाठी एक प्रमुख सामना-विजेता ठरला, पण विजेतेपद मिळवण्यात अपयशी ठरला.