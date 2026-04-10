RR vs RCB Live : राजस्थानच्या गोलंदाजांनी फास आवळला! कर्णधार रजत पाटीदार नसता खेळला, तर बंगळुरूचा कार्यक्रमच होता...

RR vs RCB IPL 2026 Marathi Cricket News : राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांनी आज अप्रतिम कामगिरी करत Royal Challengers Bengaluru च्या मजबूत फलंदाजीला पूर्णपणे रोखले. पॉवरप्लेमध्येच RCB ला मोठे धक्के बसले आणि संघ दबावाखाली गेला.
Rajat Patidar fights lone battle as Rajasthan Royals bowlers dominate RCB in IPL 2026 clash.

Swadesh Ghanekar
Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Updates: राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांनी आज कमाल केली.. तगड्या फलंदाजांची फौज असलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला त्यांनी पॉवर प्लेमध्येच धक्के दिले.. विराट कोहलीने २०० च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या खऱ्या, पंरतु जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई व ब्रिजेश शर्मा यांच्या माऱ्यासमोर RCB ने गुडघे टेकले. कर्णधार रजत पाटीदार खेळला नसता तर RR समोर तगडे लक्ष्य ठेवताही आले नसते...

sports
Rajasthan Royals
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
Ravi Bishnoi
Royal Challengers Bangalore
Rajat Patidar
IPL 2026

