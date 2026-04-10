RR vs RCB Live : राजस्थानच्या गोलंदाजांनी फास आवळला! कर्णधार रजत पाटीदार नसता खेळला, तर बंगळुरूचा कार्यक्रमच होता...

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Updates: राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांनी आज कमाल केली.. तगड्या फलंदाजांची फौज असलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला त्यांनी पॉवर प्लेमध्येच धक्के दिले.. विराट कोहलीने २०० च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या खऱ्या, पंरतु जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई व ब्रिजेश शर्मा यांच्या माऱ्यासमोर RCB ने गुडघे टेकले. कर्णधार रजत पाटीदार खेळला नसता तर RR समोर तगडे लक्ष्य ठेवताही आले नसते....जोफ्राने पहिल्याच चेंडूवर फिल सॉल्टची विकेट घेऊन RCB ला मोठा धक्का दिला. त्याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर विराटची विकेट मिळाली असती, जर रियान परागने पहिली स्लीप हलवली नसती... विराटने जीवदानाचा फायदा उचलला आणि १६ चेंडूंत ३२ धावा कुटल्या. रवी बिश्नोईने RCB च्या स्टार फलंदाजाचा त्रिफळा उडवला. त्याआधी जोफ्राने डावातील दुसरी विकेट घेत देवदत्त पडिक्कलला ( १४) बाद केले़. आघाडीचे तिन्ही फलंदाज ५८ धावांवर माघारी परतले..RR vs RCB Live : Proud Of You... मजुराच्या पोरानं बंगळुरूला दिले धक्के, दिग्गजांना बाद केले अन् ९४ धावांत ६ फलंदाज तंबूत पाठवले.त्यात बिश्नोईने सातव्या षटकात कृणाल पांड्याची ( १) विकेट मिळवली. ब्रिजेश शर्मा या नव्या गोलंदाजाने RCB ला दोन धक्के देताना जितेश शर्मा ( ५) व टीम डेव्हिड ( १३) यांना तंबूत पाठवले. RCB ची अवस्था ६ बाद ९४ अशी झाली होती. अशा परिस्थितीत कर्णधार पाटीदार मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने निर्णायक अर्धशतक झळकावले. रोमारियो शेफर्डनेही ११ चेंडूंत २२ धावांचे योगदान दिले आणि संघाला दीडशेपार पोहोचवले..पाटीदार धावांची गती वाढवणाऱ्या प्रयत्नात १८व्या षटकात झेलबाद झाला. पाटीदारने ४० चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ६३ धावांची खेळी केली. संदीप शर्माने ही विकेट घेत आयपीएलमध्ये १५० बळींचा टप्पा गाठला. बिश्नोईने ३२ धावांत २ विकेट्स मिळवल्या. ब्रिजेशनेही ४ षटकांत ३७ धावा देताना २ विकेट्स घेतल्या. जोफ्राने तीन षटकांत ( २-३३) चांगली गोलंदाजी केली. .Who is Brijesh Sharma? मजुराचा मुलगा, बूट घेण्याचेही नव्हते पैसे अन् आज विराट कोहलीची विकेट घेण्यासाठी झालाय सज्ज....इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून दिनेश कार्तिकने ऐन वेळी वेंकटेश अय्यरला पाठवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याने शेवटच्या षटकात चांगली फटकेबाजी केली. त्याने १५ चेंडूंत २९ धावा कुटून संघाला ८ बाद २०१ धावांपर्यंत पोहोचवले.