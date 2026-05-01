Cricket

IPL 2026, RR vs DC: अडखळलेल्या दिल्लीला स्टार्कच्या पुनरागमनाचा दिलासा; आज राजस्थानशी लढणार; पाहा कशी असेल Playing XI

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals: आयपीएल 2026 मध्ये आज जयपूरमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स व राजस्थान रॉयल्स यांच्यात महत्त्वाची लढत रंगणार आहे. फक्त तीन विजय मिळवलेल्या अडखळलेल्या दिल्लीला मिचेल स्टार्कच्या पुनरागमनाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on

आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमाचा आता उत्तरार्ध सुरू आहे. त्यामुळे साहजिकच प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी रस्सीखेच करावी लागणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिल्ली कॅपिटल्स-राजस्थान रॉयल्स यांच्यामध्ये आज जयपूरमध्ये लढत रंगणार आहे.

डावखुरा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) याचे दिल्ली संघामध्ये पुनरागमन होणार आहे. आठ सामन्यांमधून फक्त तीन सामन्यांत विजय मिळवणाऱ्या दिल्ली संघासाठी ही दिलासादायक बातमी असणार आहे; मात्र सहा सामन्यांत विजय साकारणाऱ्या राजस्थानचे आव्हान परतवून लावण्यासाठी दिल्लीला सर्वोत्तम कामगिरी करावी लागणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Delhi Capitals
Rajasthan Royals
IPL
Cricket News
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
IPL 2026