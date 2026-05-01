IPL 2026, RR vs DC: अडखळलेल्या दिल्लीला स्टार्कच्या पुनरागमनाचा दिलासा; आज राजस्थानशी लढणार; पाहा कशी असेल Playing XI

आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमाचा आता उत्तरार्ध सुरू आहे. त्यामुळे साहजिकच प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी रस्सीखेच करावी लागणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिल्ली कॅपिटल्स-राजस्थान रॉयल्स यांच्यामध्ये आज जयपूरमध्ये लढत रंगणार आहे. डावखुरा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) याचे दिल्ली संघामध्ये पुनरागमन होणार आहे. आठ सामन्यांमधून फक्त तीन सामन्यांत विजय मिळवणाऱ्या दिल्ली संघासाठी ही दिलासादायक बातमी असणार आहे; मात्र सहा सामन्यांत विजय साकारणाऱ्या राजस्थानचे आव्हान परतवून लावण्यासाठी दिल्लीला सर्वोत्तम कामगिरी करावी लागणार आहे. .IPL 2026 Point Table: गुजरात टायटन्सने विजय मिळवून PlayOff ची चुरस अधिक रंजक बनवली; रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूवर सहज मात.दिल्लीच्या फलंदाजी विभागात सातत्यपूर्ण कामगिरीचा अभाव प्रकर्षाने दिसून येत आहे. के. एल. राहुल (३५८ धावा), समीर रिझवी (२०९ धावा), ट्रिस्टन स्टब्स (२०१ धावा), नितीश राणा (१६९ धावा), डेव्हिड मिलर (१२३ धावा) यांच्याकडून अधूनमधून चमकदार खेळ होत आहे. दिल्लीच्या गोलंदाजी विभागाला तर सपाटून मार खावा लागला आहे. वेगवान गोलंदाज लुंगी एन्गिडी याने सात सामन्यांत सात फलंदाज बाद करीत धमक दाखवली; मात्र दुखापतीमुळे तो सध्या संघाबाहेर आहे..अक्षर पटेल (७ विकेट), कुलदीप यादव (७ विकेट), मुकेशकुमार (५ विकेट), टी. नटराजन (४ विकेट) यांच्याकडून सपशेल निराशा झाली आहे. मिचेल स्टार्क याला क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून आयपीएलमध्ये खेळण्यास मुभा देण्यात आली आहे. १ मेपासून तो दिल्ली संघामधून खेळू शकणार आहे. त्यामुळे मिचेल स्टार्कचे पुनरागमन दिल्लीसाठी हितकारक ठरू शकते, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही..वैभव, यशस्वीचा तडाखाराजस्थानच्या संघामध्ये वैभव सूर्यवंशी (४०० धावा) व यशस्वी जयस्वाल (३०६ धावा) या सलामीवीरांचा समावेश आहे. या दोन युवा खेळाडूंकडून धडाकेबाज फलंदाजी होत आहे. वैभव सूर्यवंशी याने तर जसप्रीत बुमरा, जॉश हेझलवूड, पॅट कमिंस या स्टार गोलंदाजांवर आक्रमण केले आहे. दिल्लीच्या संघासाठी त्याला रोखणे कठीण जाण्याची शक्यता आहे; मात्र राजस्थानची प्रथम फलंदाजी असल्यास वैभव सूर्यवंशी झटपट बाद झाला नाही, तर राजस्थान धावांचा डोंगर उभारेल, एवढे मात्र पक्के आहे..IPL 2026 : स्टार खेळाडूंसोबत शेवटचा'सेल्फी'! १४ वर्षीय अभव, २० वर्षीय क्रिकेटपटूचा जागीच मृत्यू; DC vs RCB सामन्यानंतर भयानक घडलं.रियान, हेटमायरने खेळ उंचवावाराजस्थानचे पहिले तीन फलंदाज (वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल व ध्रुव जुरेल) हे छान फलंदाजी करीत असले तरी कर्णधार रियान पराग व मधल्या फळीतील फलंदाज शिमरोन हेटमायर यांच्या बॅटमधून धावा निघालेल्या नाहीत. या दोघांकडून स्तर उंचावण्याची गरज आहे.आर्चर, बर्गर, बिश्नोई प्रभावीराजस्थानच्या गोलंदाजी विभागाने प्रभावी कामगिरी केली आहे. जोफ्रा आर्चर (१४ विकेट), नांद्रे बर्गर (९ विकेट), रवी बिश्नोई (११ विकेट) यांच्याकडून अप्रतिम कामगिरी होत आहे. राजस्थानच्या संघाने मागील लढतीत बलाढ्य पंजाब संघालाही पराभूत केले आहे. त्यामुळे दिल्लीविरुद्धच्या लढतीत राजस्थानचे पारडे जड असेल, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही..संभावित प्लेइंग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेइंग इलेव्हन) -राजस्थान रॉयल्स - यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (wk), रियान पराग (c), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, रवींद्र जडेजा, दासून शनाका, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यशराज पुंजा/रवी बिश्नोईदिल्ली कॅपिटल्स - साहिल पारख/अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश राणा, समीर रिझवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, दुष्मंथा चमीरा, टी. नटराजन, विपराज निगम/औकिब नबी.