CSK vs DC Live : १९ चेंडूंत ८४ धावा अन् शतक... संजू सॅमसनची ऐतिहासिक कामगिरी; MS Dhoni चा विक्रम मोडला, ९ मोठे पराक्रम

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Marathi Updates : संजू सॅमसन याने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील पहिल्या शतकवीराचा मान पटकावला. चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळताना संजूने चेपॉकच्या मैदानवार दिल्ली कॅपिटल्सच्या गोलंदाजांचा समाचार घेतला. CSKने २ बाद २१२ धावा केल्या आणि Sanju Samson ने ५६ चेंडूंत १५ चौकार व ४ षटकारांसह ११५ धावांवर नाबाद राहिला. आयुष म्हात्रे ३६ चेंडूंत ३ चौकार व ४ षटकारांसह ५९ धावांवर रिटायर्ड आऊट झाला. शिवम दुबेने १० चेंडूंत २० धावा करताना संघाला दोनशेपार पोहोचवले. .संजूचे ९ विक्रम...२०१९ नंतर चेन्नई सुपर किंग्सकडून झालेले हे पहिले शतक ठरले. CSK साठी शेवटचे शतक ऋतुराज गायकवाडने झळकावले होते.KL Rahul याच्यानंतर (PBKS,LSG,DC) तीन वेगवेगळ्या संघाकडून शतक झळकावणारा संजू सॅमसन पहिलाच फलंदाज ठरला. त्याने दिल्ली कॅपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स व चेन्नई सुपर किंग्ससाठी आयपीएलमध्ये शतक झळकावले आहे..CSK vs DC Live : संजू सॅमसनचे शानदार शतक! IPL 2026 मधील पहिली Century; आयुष म्हात्रेही बरसला, चेन्नईने धावांचा डोंगर उभा केला.Sanju Samson's century in IPL - संजूने २०१७ मध्ये पुण्यात रायझिंग पुणे सुपर जायंट्सविरुद्ध ६३ चेंडूंत १०२ धावांची खेळी करून पहिले आयपीएल शतक झळकावले होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ५५ चेंडूंत नाबाद १०२ आणि २०२१ मध्ये पंजाब किंग्सविरुद्ध ६३ चेंडूंत ११९ धावांची खेळी त्याने केली होती.चेन्नई सुपर किंग्सच्या फलंदाजाने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध झळकावलेले हे दुसरे शतक ठरले. २०१२ च्या पात्रता सामन्यात मुरली विजयने ५८ चेंडूंत ११३ धावा कुटल्या होत्या.यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून संजूचे हे आयपीएलमधील दुसरे शतक ठरले आणि त्याने अॅडम गिलख्रिस्ट, लोकेश राहुल व क्विंटन डी कॉक यांच्या पंक्तित स्थान पक्के केले..आयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतकाचा विक्रम विराट कोहलीच्या ( ८) नावावर आहे. त्यानंतर जॉस बटलर ( ७), ख्रिस गेल ( ६), लोकेश राहुल ( ५) आणि शेन वॉटसन, डेव्हिड वॉर्नर, शुभमन गिल, संजू सॅमसन ( प्रत्येकी ४) यांचा क्रमांक लागतो.ट्वेंटी-२०तील संजूचे हे सातवे शतक ठरले आणि त्याने ऋतुराज गायकवाड, सूर्यकुमार यादव व शुभमन गिल ( ६) यांना मागे सोडले. लोकेश राहुल व इशान किशन यांच्या नावावर प्रत्येकी ७ शतकं आहेत. विराट कोहली ( ९), रोहित शर्मा ( ८) व अभिषेक शर्मा ( ८) हे आघाडीवर आहेत..संजू सॅमसनने आज महेंद्रसिंग धोनीचा विक्रमही मोडला. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) साठी शतक झळकावणारा पहिला यष्टीरक्षक ठरला. महेंद्रसिंग धोनीने २०१९ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुविरुद्ध ८४ धावा केल्या होत्या.ट्वेंटी-२० त ४०० षटकार मारणारा तो चौथा भारतीय ठरला. या यादीत त्याच्या आधी रोहित शर्मा (५५४), विराट कोहली (४४०) आणि सूर्यकुमार यादव (४२१) यांचा समावेश आहे.