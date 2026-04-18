SRH vs CSK Live: संजू सॅमसनचा एक निर्णय अन् गोलंदाजांच्या प्रभावी माऱ्याने हैदराबादचे नशीब बदलून टाकले; चेन्नईने कमबॅक केले

IPL 2026 SRH vs CSK Marathi Cricket News: Sunrisers Hyderabad आणि Chennai Super Kings यांच्यातील सामन्यात सुरुवातीला SRH चा वरचष्मा दिसत होता. अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी पहिल्या विकेटसाठी ७५ धावांची आक्रमक भागीदारी करत संघाला मजबूत सुरुवात करून दिली. पण, मुकेश चौधरीने सलग दोन विकेट्स घेतल्या अन् त्यात संजू सॅमसमचा DRS चा निर्णय महत्त्वाचा ठऱला.
Sanju Samson DRS decision Abhishek Sharma edge IPL 2026

Swadesh Ghanekar
Updated on

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings Marathi Updates: अभिषेक शर्मा व ट्रॅव्हिस हेड यांच्या पहिल्या विकेटसाठी ७५ धावांच्या आक्रमक भागीदारीनंतर सनरायझर्स हैदराबादची कोणतीच जोडी फार काळ टिकली नाही. चेन्नई सुपर किंग्सला मुकेश चौधरीने सलग दोन विकेट्स देऊन सामन्यात पुनरागमन करून दिले. त्यात संजू सॅमसनच्या ( Sanju Samason DRS) अचूक DRS ने चेन्नईला अभिषेकची महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली. हेनरीच क्लासन मैदानावर उभा राहिला अन्यथा SRH ला मोठी धावसंख्या उभारता आली नसती.

Sanju Samson
Abhishek Sharma
