SRH vs CSK Live: संजू सॅमसनचा एक निर्णय अन् गोलंदाजांच्या प्रभावी माऱ्याने हैदराबादचे नशीब बदलून टाकले; चेन्नईने कमबॅक केले

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings Marathi Updates: अभिषेक शर्मा व ट्रॅव्हिस हेड यांच्या पहिल्या विकेटसाठी ७५ धावांच्या आक्रमक भागीदारीनंतर सनरायझर्स हैदराबादची कोणतीच जोडी फार काळ टिकली नाही. चेन्नई सुपर किंग्सला मुकेश चौधरीने सलग दोन विकेट्स देऊन सामन्यात पुनरागमन करून दिले. त्यात संजू सॅमसनच्या ( Sanju Samason DRS) अचूक DRS ने चेन्नईला अभिषेकची महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली. हेनरीच क्लासन मैदानावर उभा राहिला अन्यथा SRH ला मोठी धावसंख्या उभारता आली नसती. .ऋतुराज गायकवाडने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेताच इशान किशनच्या चेहऱ्यावर हसू उमटले. SRH च्या कर्णधाराला प्रथम फलंदाजी का करायची होती, ते अभिषेकने ( Abhishek Sharma) त्याच्या स्फोटक खेळीतून करून दाखवली. CSK नेही पहिले षटक मॅथ्यू शॉर्टला देऊन SRH ला चकीत केले. पण, अभिषेकने चौथ्या षटकात शॉर्टच्या गोलंदाजीवर ४,४,४,६,६ अशा २४ धावा चोपून १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले..SRH vs CSK Live: अभिषेक शर्माला 'चिटींग' करायची होती, पण संजू सॅमसनने चोरी पकडली; IPL 2026 मध्ये आणखी एक ड्रामा, Video.मुकुल चौधरीने सहाव्या षटकात सलग दोन विकेट्स घेत सामन्यात रंगत आणली. ट्रॅव्हिस हेडचा ( २३) मिड ऑफला ऋतुराजने अफलातून झेल घेतला. त्यानंतर इशान शून्यावर ऋतुराजच्या हाती झेल देऊन माघारी परतला. अभिषेक फटकेबाजी करत होता आणि जेमी ओव्हरटनच्या वेगवान चेंडू बॅटच्या जवळून गेला. संजू सॅमसन DRS घेण्यावर ठाम राहिला अन् CSK ला मोठी विकेट मिळाली..अभिषेक २२ चेंडूंत ६ चौकार व ४ षटकारांसह ५९ धावांवर झेलबाद झाला. अनिकेत वर्मा ( २) व नितीश कुरमा रेड्डी ( १२) यांच्या विकेटने SRH ला बॅकफूटवर फेकले होते, पंरतु हेनरिच क्लासन मैदानावर उभा राहिला. त्याने ३२ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करण्यापूर्वी नितीशसह २२ चेंडूंत ३५ धावा जोडल्या होत्या. अंशूल कंबोजूने १८ व्या षटकात चेन्नईला महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली. क्लासन ३९ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ५९ धावांवर त्रिफळाचीत झाली. .IPL 2026 News: विराट कोहलीच्या stunning catch वर व्हायरल होतेय अनुष्का शर्माची रिअॅक्शन; Video.या विकेटनंतर हैदराबादच्या धावांना ब्रेक लागला आणि लाएम लिव्हिंगस्टोनला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून मैदानावर उतरवले. १८व्या षटकात गुरजपनीत सिंगने हैदराबादच्या सलिल अरोराला ( १३) बाद करून दडपण आणखी वाढवले. शिवांग कुमार १२ धावांवर कंबोजच्या गोलंदाजीवर बाद झाला आणि यंदाच्या पर्वातील तो सर्वाधिक १२ विकेट्स घेणारा गोलंदाज बनला. त्याने लिव्हिंगस्टोनचीही ( १) विकेट घेतली आणि हैदराबाद ९ बाद १९४ धावांवर अडकला.