Big Breaking : IPL 2026 च्या वेळापत्रकात बदल, चेन्नई सुपर किंग्स अन् गुजरात टायटन्सच्या चाहत्यांसाठी महत्त्वाची बातमी... कारण काय?

Why GT vs CSK match shifted from Ahmedabad to Chennai: गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्सच्या चाहत्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. शुभमन गिलच्या गुजरात टायटन्सने ४ पैकी २ सामने जिंकून गुणतालिकेत पाचवे स्थान पटकावले आहे, तर चेन्नई सुपर किंग्स एका विजयासह नवव्या क्रमांकावर आहे. पण, या दोन्ही संघांच्या आपसातील सामन्यांची वेळ आणि ठिकाण बदलण्यात आले आहे. .भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ च्या वेळापत्रकात बदल केला आहे. गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात २६ एप्रिल २०२६ रोजी अहमदाबाद येथे दुपारी खेळवला जाणार होता, तो आता चेन्नई येथील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळवला जाईल आणि सामना दुपारी ३:३० वाजता सुरू होईल..याच बदलानुसार चेन्नई सुपर किंग्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील २१ मे २०२६ रोजी संध्याकाळी खेळवला जाणार परतीचा सामना, तो आता अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाईल आणि हा सामना संध्याकाळी ७:३० वाजता सुरू होईल.२६ एप्रिल २०२६ रोजी अहमदाबाद आणि गुजरातच्या इतर भागांमध्ये होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुका लक्षात घेता हा बदल करण्यात आला आहे..Chennai Super Kings (CSK)१४ एप्रिल: वि. कोलकाता नाईट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, चेन्नई१८ एप्रिल: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, हैदराबाद२३ एप्रिल: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई२६ एप्रिल: वि. गुजरात टायटन्स – दुपारी ३:३० वाजता, चेन्नई०२ मे: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,चेन्नई५ मे: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, दिल्ली१० मे: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – दुपारी ३:३० वाजता,चेन्नई१५ मे: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,लखनौ१८ मे: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता,चेन्नई२१ मे: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद.Gujarat Titans (GT)१७ एप्रिल: वि. कोलकाता नाइट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद२० एप्रिल: वि. मुंबई इंडियन्स - सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद२४ एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, बंगळूरु२६ एप्रिल: वि. चेन्नई सुपर किंग्स– दुपारी ३:३० वाजता, चेन्नई३० एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद०३ मे: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद९ मे: वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, जयपूर१२ मे: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद१६ मे: वि. कोलकाता नाइट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता२१ मे: वि.चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,अहमदाबाद.