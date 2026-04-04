GT vs RR Live : गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व राशीद खान याच्याकडे; शुभमन गिल याला नेमकं काय झालं? IPL 2026 मध्ये मोठा ट्विस्ट

Rashid Khan captaincy Gujarat Titans match update vs Rajasthan Royals : इंडियन प्रीमिअऱ लीग २०२६ मधील आजचा दिवस कर्णधार बदलाचा राहिला... मुंबई इंडियन्सने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या लढतीत हार्दिक पांड्याच्या जागी सूर्यकुमार यादवला टॉससाठी पाठवले. हार्दिक पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याने DC विरुद्धचा सामना खेळला नाही. तेच गुजरात टायटन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स या लढतीत नाणेफेक होताना कर्णधार बदल दिसला. शुभमन गिलच्या ( Shubman Gill) च्या जागी राशीद खान आज GT चे नेतृत्व करतोय. .गुजरातचा संघ त्यांच्या घरच्या मैदावावर यंदाचा पहिला सामना खेळत आहे. त्यामुळे फलंदाजीतही त्यांच्याकडून सुधारणा अपेक्षित आहे. या मैदानावर गतवर्षी त्यांची फलंदाजी प्रत्येक वेळी बहरली होती. स्वतः कर्णधार शुभमन गिल, साई सुदर्शन आणि जॉस बटलर यांच्यावर त्यांची मोठी मदार असेल; पण पहिल्या सामन्यात या तिघांचा स्ट्राइक रेट चिंता करणारा होता. गिल (२७ चेंडूंत ३९), साई सुदर्शन (११ चेंडूंत १३) आणि बटलर (३३ चेंडूंत ३८) यांना स्ट्राइक रेटमध्ये मोठी सुधारणा करावी लागणार आहे..IPL 2026 : शाsssणा... Rohit Sharma ने कुलदीप, लोकेश यांना 'मामू' बनवलं; प्रसंग सांगताना हिटमॅन खळखळून हसला Video.शुभमन गिल का खेळत नाही?RR चा कर्णधार रियान पराग याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. GT च्या कर्णधारपदी राशीद खान दिसला... शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीबाबत राशीदला विचारले असता तो म्हणाला," आम्हाला प्रथम गोलंदाजी करायची होती. शुभमन गिलला स्नायूंचा त्रास होत आहे, आशा आहे की तो लवकरच परत येईल. कुमार कुशाग्र त्याचा पहिला सामना खेळत आहे आणि त्याला खेळताना पाहण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. आम्ही मागच्या सामन्यातही चांगला क्रिकेट खेळलो होतो. तो एक चांगला सामना होता. आम्हाला इथे आमचे १००% देण्याची गरज आहे.".राजस्थान रॉयल्स : वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोव्हन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा; इम्पॅक्ट प्लेअर : रवी सिंग, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शुभम दुबे, ब्रिजेश शर्मा, रवी बिश्नोईगुजरात टायटन्स: कुमार कुशाग्रा, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, रशीद खान (कर्णधार), कागिसो रबाडा, प्रसीद कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा; इम्पॅक्ट प्लेअर: शाहरुख खान, जेसन होल्डर, मानव सुथार, अनुज रावत, जयंत यादव