Cricket

IPL 2026, SRH vs KKR: पॅट कमिन्सने टॉस जिंकला, पण नितीश रेड्डीला का बाहेर बसवला? कोलकाता संघातही झाला बदल; पाहा Playing XI

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत आज सनरायझर्स हैदराबाद आणि कोलकाता नाईट रायजर्स संघात सामना होत आहे. य सामन्यासाठी दोन्ही संघांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केले आहेत.
IPL 2026 | SRH vs KKR

IPL 2026 | SRH vs KKR

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत ४५ वा सामना सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स संघात खेळवला जात आहे. हा सामना हैदराबादच्या घरच्या मैदानात राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जाईल . हा सनरायझर्स हैदराबादचा हा हंगामातील १० वा सामना आहेत आणि कोलताता नाईट रायडर्सचा हा या हंगामातील ९ वा सामना आहे.

या सामन्यात हैदराबाद संघाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, कोलकाता संघाचा कर्णधार अजिंक्य रहाणेनेही मान्य केले, की त्यांनाही प्रथम फलंदाजी करायची होती. दरम्यान या सामन्यासाठी दोन्ही संघांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे.

हैदराबादने स्मरण रवीचंद्रन याला नितीश कुमार रेड्डीच्या जागेवर संधी दिली आहे. कमिन्सने यामागील कारण सांगितले की नितीश सध्या थोडा आजारी आहे. त्यामुळे तो या सामन्यात खेळणार नाही. तसेच हर्ष दुबेच्या जागेवर हर्षल पटेलला संधी देण्यात आली आहे.

याशिवाय कोलकाताने टीम सायफर्टच्या जागेवर फिन ऍलेनला संधी दिली आहे. त्याशिवाय मनिष पांडे देखील या हंगामातील पहिलाच सामना खेळणार आहे. त्याला रमणदीप सिंगच्या जागेवर संधी देण्यात आली आहे.

प्लेइंग इलेव्हन

कोलकाता नाईट रायडर्स : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), अंगकृष्ण रघुवंशी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, अनुकुल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती

सनरायझर्स, हैदराबाद : अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...