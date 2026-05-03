IPL 2026, SRH vs KKR: पॅट कमिन्सने टॉस जिंकला, पण नितीश रेड्डीला का बाहेर बसवला? कोलकाता संघातही झाला बदल; पाहा Playing XI

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत ४५ वा सामना सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स संघात खेळवला जात आहे. हा सामना हैदराबादच्या घरच्या मैदानात राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जाईल . हा सनरायझर्स हैदराबादचा हा हंगामातील १० वा सामना आहेत आणि कोलताता नाईट रायडर्सचा हा या हंगामातील ९ वा सामना आहे.या सामन्यात हैदराबाद संघाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, कोलकाता संघाचा कर्णधार अजिंक्य रहाणेनेही मान्य केले, की त्यांनाही प्रथम फलंदाजी करायची होती. दरम्यान या सामन्यासाठी दोन्ही संघांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे.हैदराबादने स्मरण रवीचंद्रन याला नितीश कुमार रेड्डीच्या जागेवर संधी दिली आहे. कमिन्सने यामागील कारण सांगितले की नितीश सध्या थोडा आजारी आहे. त्यामुळे तो या सामन्यात खेळणार नाही. तसेच हर्ष दुबेच्या जागेवर हर्षल पटेलला संधी देण्यात आली आहे. याशिवाय कोलकाताने टीम सायफर्टच्या जागेवर फिन ऍलेनला संधी दिली आहे. त्याशिवाय मनिष पांडे देखील या हंगामातील पहिलाच सामना खेळणार आहे. त्याला रमणदीप सिंगच्या जागेवर संधी देण्यात आली आहे. प्लेइंग इलेव्हन कोलकाता नाईट रायडर्स : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), अंगकृष्ण रघुवंशी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, अनुकुल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती सनरायझर्स, हैदराबाद : अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, पॅट कमिन्स (कर्णधार), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा.