IPL मधून 'इम्पॅक्ट प्लेयर'चा पत्ता कट होणार? बीसीसीआयच्या बड्या अधिकाऱ्याने दिले मोठे संकेत; पाहा काय आहे कारण

Impact Player Rule: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६(IPL) चे सामने अधिक अधिक रोमांचित होत चालले आहेत. अनेक सामने हाय स्कोरिंग पाहायला मिळाले आहेत. आयपीएलचा चर्चित इम्पॅक्ट प्लेयरचा(impact player) नियम देखील या हंगामात महत्त्वाचा ठरत आहे, परंतु अनेक खेळाडूंना हा नियम फारसा आवडलेला नाही. आता हा नियम लवकरच बंद पडण्याची शक्यता आहे. यंदाचा आयपीएल संपल्यानंतर क्रिकेट नियामक मंडळाकडून (BCCI) यावर लवकरच विचार केला जाणार असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया(Devajit Saikia) यांनी या बाबत माहिती दिली आहे. परंतु आयपीएल टीम्सकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत तक्रार आलेली नाही असे सचिव देवजित म्हणाले..इम्पॅक्ट प्लेयर नियमची सुरुवातइंडियन प्रीमियर लीग आणखी रोमांचित होण्यासाठी बीसीसीआयने २०२३ मध्ये इम्पॅक्ट प्लेयर नियमाची सुरुवात केली होती. हा नियम एक साधा नियम आहे, बदली खेळाडूच्या जागी दुसऱ्या खेळाडूला संधी देण्याची परवानगी मिळते. यामुळे सामन्याच्या परिस्थितीनुसार संघाला आपला अतिरिक्त फलंदाज किंवा गोलंदाज खेळवण्याची परवानगी मिळते आणि संघाला आपल्या गरजेनुसार खेळाडूला खेळवता येते..ग्राऊंड्समन बाप, फुल विकरणारी आई! IPL 2026 गाजवतोय मुलगा.नियमामुळे या समस्या होतात निर्माणइम्पॅक्ट प्लेयर या नियमामुळे जेवढा फायदा होतो तेवढ्याच समस्या देखील या नियमामुळे येतात. या नियमामुळे ८ फलंदाज आणि नंतर यापैकी एक अतिरिक्त गोलंदाज खेळवण्याची मुभा मिळते. आयपीएलच्या खेळपट्ट्या या सपाट होत असल्यामुळे या नियमामुळे संघांना खूप मोठी धावसंख्या उभारण्यास मदत होते. ज्यामुळे स्पर्धा फलंदाजी आणि गोलंदाजी यांच्यात विभागली गेली आहे..हा नियम जेव्हापासून लागू झाला आहे तेव्हापासून २५० पेक्षा जास्त धावा होत आहेत. या हंगामाच्या सुरुवातीला पंजाब किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यातील सामन्यात २६४ धावा करूनही पंजाब किंग्सने १९ षटकांपेक्षा कमी वेळेत लक्ष्य गाठले. टी-२० च्या इतिहासात हा सर्वात मोठा लक्ष्याचा पाठलाग होता. त्याचबरोबर सनरायझर्स हैदराबादने देखील २४४ धावांचे लक्ष्य फक्त १८.४ षटकात पूर्ण केल्यामुळे मुंबई इंडियन्सला घरच्या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला होता..बीसीसीआय घेणार निर्णयबीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयपीएल २०२६ चा फायनल सामना हा ३१ मे रोजी खेळला जाणार आहे. देवजित सैकिया म्हणाले की इम्पॅक्ट प्लेयर या नियमावर अजूनही आयपीएलच्या कोणत्याही संघाकडून तक्रार आलेली नाही. कारण या हंगामात जास्त धावसंख्यांचे सामने पाहायला मिळत आहेत. काही सामने हे कमी धावसंख्यांचे देखील आहेत. सर्व आयपीएलचे चाहते हे या सामन्यांचा आनंद घेत आहेत, गोलंदाजांनाही चांगल्या विकेट्स मिळत आहेत. एकूणच आपण सगळं पाहिल्यास काही संघ कमी धावा करत आहेत तर काही संघ २६० धावांचा पाठलाग देखील करत आहेत, असे देवजित सैकिया म्हणाले. या नियमाचे समर्थन देखील बीसीसीआय सचिवांनी केले आहे..IPL 2026: सलग तिसऱ्या विजयासाठी गुजरात प्रयत्नशील; विजयी मार्गावर परतण्यास पंजाब किंग्स आशावादी, पाहा कशी असेल Playing XI.ते पुढे म्हणाले की या नियमावर गेल्या २ वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. ही स्पर्धा संपल्यानंतर आम्ही या नियमाचा आढावा घेऊ, कारण स्पर्धेच्या मध्यभागी आम्ही कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही असे बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया म्हणाले. या नियमावर आम्ही परत विचार करणार आहोत. आम्ही कधी कधी माध्यमांमध्ये देखील याविषयी वाचतो. परंतु आम्हाला संघांकडून या नियमाबाबत कोणतीही तक्रार आलेली नाही. जर काही झाली तर निर्णय घ्यावा लागेल, परंतु आतापर्यंत अशी कोणतीही समस्या निर्माण झालेली नाही असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.