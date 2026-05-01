IPL 2026 : सनरायझर्स हैदराबादच्या ताफ्यात वर्ल्ड कप विजेता ऑल राऊंडर दाखल; Shivam Mavi च्या बदली संघात एन्ट्री...

Who is RS Ambrish India U19 World Cup 2026 player? सनरायझर्स हैदराबादचा (SRH) वेगवान गोलंदाज शिवम मावी कंबरेच्या दुखापतीमुळे IPL 2026 मधून माघार घेतली आहे.त्याच्या जागी संघात वर्ल्ड कप विजेत्या आर.एस. अंबरीश या युवा खेळाडूचा समावेश करण्यात आला आहे. शिवम मावीला सरावादरम्यान कंबरेला गंभीर दुखापत झाली, ज्यामुळे तो या हंगामात पुढे खेळू शकणार नाही. या हंगामात हैदराबादच्या अनेक परदेशी आणि भारतीय गोलंदाजांना दुखापतीचा सामना करावा लागला आहे..शिवम मावीने IPL 2026 मध्ये सनरायझर्स हैदराबादसाठी (SRH) एकही सामना खेळलेला नाही. लिलावात ७५ लाख रुपयांना खरेदी केल्यानंतर, मावीला या हंगामात एकदाही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळाले नव्हते. तो मैदानात उतरण्यापूर्वीच सरावादरम्यान त्याला कंबरेची दुखापत झाली, ज्यामुळे तो आता संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे..मावीने त्याचा शेवटचा आयपीएल सामना मे २०२२ मध्ये खेळला होता. त्यानंतर तो २०२३ (गुजरात टायटन्स) आणि २०२४ (लखनौ सुपर जायंट्स) च्या हंगामातही संघात होता, परंतु दुखापती किंवा खराब फॉर्ममुळे त्याला एकाही सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. .तामिळनाडूच्या आर.एस. अंबरीश हा एक अष्टपैलू खेळाडू असून, त्याने २०२६ च्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतासाठी सर्वाधिक ११ बळी घेतले होते. हैदराबादने ३० लाखांच्या किमतीत अंबरीशला करारबद्ध केले आहे. तामिळनाडूच्या स्थानिक क्रिकेटमध्ये त्याने आपल्या अष्टपैलू कामगिरीने कम वयातच मोठी छाप पाडली आहे..सनरायझर्स हैदराबादचा (SRH) पुढचा सामना कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) विरुद्ध आहे. हा सामना रविवारी, ३ मे २०२६ रोजी हैदराबादच्या घरच्या मैदानावर खेळवला जाईल. सनरायझर्स हैदराबाद सध्या या हंगामात चांगली कामगिरी करत असून, त्यांना प्ले-ऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी हे आगामी सामने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध रेकॉर्ड ब्रेकिंग लक्ष्याचा पाठलाग केल्यानंतर हैदराबाद गुणतालिकेत १२ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.