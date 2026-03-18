IPL 2026 Tickets: मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्स अन् RCB सह सर्व संघांची तिकिटं कुठे खरेदी करता येणार? किंमत किती असणार?

IPL 2026 ticket booking apps and websites list: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पर्वाला २८ मार्चपासून सुरूवात होत आहे आणि गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद ( RCB vs SRH) असा सलामीचा सामना होणार आहे. काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे बीसीसीआयने फक्त २० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे आणि त्यामुळे तिकीट खरेदीसाठी झुंबड उडालेली पाहायला मिळतेय. मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या फ्रँचायझींच्या सामन्यांना प्रचंड मागणी आहे..IPL 2026 tickets - where to buyसर्व १० आयपीएल फ्रँचायझींचे त्यांच्या घरच्या सामन्यांसाठी स्वतःचे तिकीट भागीदार निवडले आहेत. घरच्या सामन्यांची ऑफलाइन तिकिटेही ठराविक बुकिंग काउंटरवर उपलब्ध आहेत. आयपीएल २०२६ च्या तिकिटांची विक्री टप्प्याटप्प्याने सुरू झाली असून, फ्रँचायझी आणि प्लॅटफॉर्मनुसार तिकिटांची उपलब्धता आणि किंमत वेगवेगळी आहे. गुजरात टायटन्स, कोलकाता नाइट रायडर्स, लखनौ सुपर जायंट्स आणि मुंबई इंडियन्स यांनी आपली तिकिटे 'BookMyShow'वर उपलब्ध केली आहेत, तर दिल्ली कॅपिटल्स, पंजाब किंग्स, सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांनी आपल्या सामन्यांसाठी 'District by Zomato' ची निवड केली आहे..२८ मार्च: RCB vs SRH- लवकरच जाहीर होतील२९ मार्च: MI vs KKR - बुकमायशो३० मार्च: RR vs CSK - डिस्ट्रिक्ट बाय झोमॅटो३१ मार्च: PBKS vs GT - डिस्ट्रिक्ट बाय झोमॅटो१ एप्रिल: LSG vs DC - बुकमायशो२ एप्रिल: KKR vs SRH - बुकमायशो३ एप्रिल: CSK vs PBKS - लवकरच जाहीर होतील४ एप्रिल: DC vs MI- डिस्ट्रिक्ट बाय झोमॅटो४ एप्रिल: GT vs RR - बुकमायशो५ एप्रिल: SRH vs LSG - डिस्ट्रिक्ट बाय झोमॅटो५ एप्रिल: RCB vs CSK - लवकरच जाहीर होतील६ एप्रिल: KKR vs PBKS - बुकमायशो७ एप्रिल: RR vs MI - डिस्ट्रिक्ट बाय झोमॅटो८ एप्रिल: DC vs GT - डिस्ट्रिक्ट बाय झोमॅटो९ एप्रिल: KKR vs LSG - बुकमायशो१० एप्रिल: RR vs RCB - डिस्ट्रिक्ट बाय झोमॅटो११ एप्रिल: PBKS vs SRH - डिस्ट्रिक्ट बाय झोमॅटो११ एप्रिल: CSK vs DC - लवकरच जाहीर होतील१२ एप्रिल: LSG vs GT - बुकमायशो१२ एप्रिल: MI vs RCB - बुकमायशो.IPL 2026 ticket pricesबुकमायशोवरील GT साठी तिकिटांची किंमत १,००० ते २५,००० दरम्यान आहे, ज्यामध्ये नरेंद्र मोदी स्टेडियममधील प्रीमियम प्रेसिडेंशियल स्वीट्सपर्यंतचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत . इडन गार्डन्सवरील सामन्यांसाठी KKRच्या तिकिटांची किंमत १,२०० ते ८,५०० पर्यंत आहे, तर LSGच्या तिकिटांची किंमत १,००० पासून सुरू होऊन ४०,००० पर्यंत जाते, ज्यामध्ये एकाना स्टेडियममधील हाय-एंड लाउंजमध्ये प्रवेश मिळतो. .राजस्थान रॉयल्सच्या गुवाहाटी सामन्यांच्या तिकिटांची किंमत २,७०० ते ४,२०० पर्यंत आहे. अनेक संघांनी अद्याप तिकिटांचा तपशील जाहीर केलेला नाही. चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कॅपिटल्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांनी अद्याप त्यांच्या घरच्या सामन्यांसाठी तिकिट विक्री किंवा दरांची घोषणा केलेली नाही, आणि सामन्यांच्या तारखा जवळ आल्यावर तिकिटे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.