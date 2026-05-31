Vaibhav Sooryavanshi : १५ वर्षांचा वैभव फक्त 'ऑरेंज कॅप'च नव्हे, तर ४ मोठे पुरस्कार नावावर करणार... वाचा किती लाख कमावणार?

Vaibhav Sooryavanshi Orange Cap winner IPL 2026? १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ फायनल पाहण्यसाठी अहमदाबाद येथे दाखल झाला आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात IPL 2026 Final होणार आहे. पण, या सामन्यात सर्वांचे लक्ष असेल ते वैभवकडे... कारण आयपीएलच्या १९ व्या पर्वात ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत तो सर्वात आघाडीवर आहे आणि शुभमन गिल व साई सुदर्शन अपयशी ठरल्यास, हा पुरस्कार RR च्या फलंदाजाचाच... याशिवाय वैभव आणखी तीन पुरस्कारावर दावा सांगतोय.. ते कोणते, हे जाणून घेऊयात....वैभवने IPL 2026 मध्ये १६ सामन्यांत ४८.५० च्या सरासरीने व २३७.३० च्या स्ट्राईक रेटने सर्वाधिक ७७६ धावा केल्या आहेत. त्यात एक शतक व ५ अर्धशतकांचा समावेश आहे. आयपीएलच्या एका पर्वात ७०० धावा करणारा तो सर्वात युवा फलंदाज ठरला... शिवाय आयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेंडूंत १००० धावांचा टप्पा ओलांडून त्याने आंद्रे रसेलच्या नाववर असलेला विक्रम नावावर केला. याशिवाय वैभवने एका पर्वात सर्वाधिक षटकारांचा ख्रिस गेलचा ( ५९) विक्रमही मोडला आहे. त्यामुळे वैभवच्या नावाची हवा झाली आहे..IPL 2026 Final : वैभव सूर्यवंशी अहमदाबादला पोहोचला, मैदानावर न उतरताच इतिहास रचणार! पण, शुभमन, साई सुदर्शन त्याला पुन्हा रडवणार....शुभमन व साई सुदर्शन आज अनुक्रमे ५५ व ६८ धावा करण्यात अपयशी ठरले, तर वैभवच्या नावावर ऑरेंज कॅप दिसेल आणि तो ही कॅप जिंकणारा आयपीएल इतिहासातील सर्वात युवा फलंदाज ठरेल. याशिवाय तो स्पर्धेतील Most Valuable player पुरस्कारही जिंकू शकतो. Emerging player of season व Most Sixes winner हेही पुरस्कार त्याला खुणावत आहेत. वैभवने या पर्वात १६ सामन्यांत ७७६ धावा करताना सर्वाधिक ७२ षटकार खेचले आहेत. त्याच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर ४३ षटकार ठोकणारा अभिषेक शर्मा, व तिसऱ्या क्रमांकावर रजत पाटीदार ( ४१) आहे. हे दोघंही भरपूर लांब असल्याने हा पुरस्कार वैभवचाच...IPL New Rule: इम्पॅक्ट प्लेअर नियम काढून टाका... सचिन तेंडुलकरने सुचवले ३ नवीन बदल; ट्वेंटी-२०ची गुणवत्ता टिकवायची असेल तर... .शिवाय त्याचा स्ट्राईक रेट हा ( २३७.३०) इतरांपेक्षा जास्त असल्याने Super Striker पुरस्कारही तो पटकावू शकतो. त्यानंतर फिन अॅलन २१४.११ च्या स्ट्राईक रेटने दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आता या सर्व पुरस्कारांसाठी प्रत्येकी १० लाखांची बक्षीस रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे वैभव RR कडून १.१० कोटींच्या पगारासह स्पर्धेतील हे चार पुरस्कार जिंकून ४० लाखही जिंकू शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.