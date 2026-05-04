Emotional Video: विराट कोहलीच्या डोळ्यांत पाणी... RCB सोबत १८ वर्ष असलेल्या सदस्याला निरोप देताना भावूक... दिलं खास गिफ्ट

Why Virat Kohli cried during RCB farewell ceremony? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची वाटचाल दमदार सुरू आहे. मागील सामन्यांत गतविजेत्यांना हार पत्करावी लागली असली तरी ९ सामन्यांत सहा विजय मिळवून १२ गुणांसह ते गुणतालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांचा पुढील मुकाबला लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध ७ मे रोजी होणार आहे. त्यासामन्यापूर्वी RCB च्या ड्रेसिंग रूममधील वातावरण अचानक भावनिक झालेलं पाहायला मिळालं. संघाचा माजी कर्णधार विराट कोहली ( Virat Kohli) याच्या डोळ्यांत पाणी पाहायला मिळाले. RCB सोबत १८ वर्ष असलेल्या सदस्याचा निरोप समारंभ पार पडला आणि विराट भावूक झाल्याने, तो या व्यक्तीशी किती अटॅच होता हे दिसून येते..RCB चे फिजिओथेरपिस्ट इवान स्पीचली (Evan Speechly) यांचा आयपीएल फ्रँचायझीसोबतचा प्रवास संपुष्टात आला. स्पीचली हे प्रामुख्याने दक्षिण आफ्रिकेचे प्रसिद्ध फिजिओथेरपिस्ट (Physiotherapist) आहेत. ते २००८ ते २०११ या काळात भारतीय क्रिकेट संघाचे फिजिओ होते. त्यांच्या कार्यकाळात भारताने २०११ चा आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यांनी RCB सोबत २००८ पासून ते आतापर्यंत काम केले आहे. ते केवळ क्रिकेटच नव्हे, तर फुटबॉल आणि इतर खेळांमधील खेळाडूंच्या दुखापतींवर उपचार करण्यात तज्ज्ञ मानले जातात..RCB ला मोठा धक्का! IPL 2026 सुरू असतानाच स्टार ओपनर अचानक इंग्लंडला झाला रवाना; नेमकं काय घडलं?.विराट कोहली आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) संघाने ४ मे रोजी इवान स्पीचली यांच्या १८ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रवासाला भावपूर्ण निरोप दिला. या प्रसंगी विराट अत्यंत भावूक झाला होता आणि त्याने स्पीचली यांच्याबद्दल म्हटले की, "आरसीबीच्या ताफ्यात मी कदाचित सर्वात जास्त वेळ तुमच्यासोबत आणि बासू (शंकर बासू) यांच्यासोबत घालवला आहे. स्पीचली यांनी केवळ माझेच नव्हे तर अनेक खेळाडूंचे करिअर घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.".विराटने त्यांना मिठी मारून शुभेच्छा दिल्या, ज्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. स्पीचली यांनीही संघाचे आभार मानले..फिल सॉल्टची माघार...RCB चा २९ वर्षीय सलामीवीर फिल सॉल्ट (Phil Salt) इंग्लंडला परतला आहे. १८ एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध एम चिन्नास्वामी स्टेडियवर क्षेत्ररक्षण करताना डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू आडवण्याच्या प्रयत्नात त्याच्या हाताच्या बोटांना दुखापत झाली. त्यामुळे तो त्यानंतर फलंदाजीसाठी मैदानात उतरलेला नाही. त्याच्या जागेवर जेकॉब बेथल गेल्या काही सामन्यात दिसत आहे.