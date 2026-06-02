RCB: सलग दुसरे विजेतेपद जिंकल्यानंतरही बंगळूरमध्ये जश्न नको; मागील दुर्घटना आणि सुरक्षा कारणांनी घेतला निर्णय

अहमदाबाद : रॉयल चॅजेंजर्स बंगळूर संघाने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल विजेतेपद मिळवले, परंतु यंदा बंगळूरमध्ये विजयी मिरवणूक नसणार किंवा विजयोत्सवाचा कोणताही कार्यक्रम न करण्याचा निर्णय नव्या फ्रँचायझी मालकांनी घेतला आहे..अहमदाबादमध्ये रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात बंगळूर संघाने विजेतेपद मिळवले आणि बंगळूरमध्ये संघाच्या समर्थकांनी रात्री रस्त्यांवर येऊन जल्लोष केला. काही ठिकाणी अनुचित प्रकारही घडले, परंतु पोलिसांनी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ दिली नाही..IPL 2026 Final: "जितेश राव, कसं वाटतंय?" हर्षा भोगलेंच्या प्रश्नावर RCB च्या Jitesh Sharma चं मराठीतून उत्तर; म्हणाला....रविवारी रात्रीच काही प्रेक्षकांनी केलेला जल्लोष, तसेच गतवेळेस चेंगराचेंगरीत झालेल्या ११ जणांचा मृत्यू या घटना लक्षात घेऊन बंगळूर संघ मालकांनी कोणताही विजयोत्सव न करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री डीकी शिवकुमार यांच्या शपथविधीचेही निमित्त आहे..शिवकुमार यांचा शपथविधी कार्यक्रम उद्या दुपारी राज्यपालांच्या निवासस्थानी दुपारी ४ नंतर होणार आहे. राज्यपालांचे निवासस्थान चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या जवळ आहे. त्यामुळे या परिसरात मोठी गर्दी उसळू शकते..शिवकुमार यांच्या शपथविधी कार्यक्रमास देशातील अनेक मोठे नेते उपस्थित राहणार आहेत. अशा परिस्थितीत उद्या कोणत्याही परिस्थितीत आयपीएल विजेतेपदाच्या जल्लोष कार्यक्रमास किंवा विजयी मिरवणुकीस परवानगी दिली जाणार नाही..RCB vs GT Fina IPL 2026: RCB vs GT आयपीएल 2026 फायनलमध्ये महामुकाबला; बंगळूर की गुजरातची? डबल बारी कोणाची?.गुजरात संघाच्या गाडीतून धूरगुजरात संघाचे खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ असलेली बस खेळाडूंना हॉटेलकडे घेऊन जात असताना अचानक शॉर्ट सर्किटमुळे बस बंद पडली. बसमध्ये धूर पसरल्याने सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला तत्काळ खाली उतरवण्यात आले. सुदैवाने कोणालाही दुखापत झाली नाही.