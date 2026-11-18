How much money is left for IPL 2027 mega auction? इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ हंगामासाठी १० फ्रँचायझींनी आपल्या संघात कायम ठेवलेल्या खेळाडूंची अंतिम यादी आयपीएलने बुधवारी जाहीर केली. १० फ्रँचायझींनी आयपीएल २०२७ लिलावापूर्वी ५५ परदेशी खेळाडूंसह एकूण १८४ खेळाडूंना कायम ठेवले आहे. आपापल्या संघातील खेळाडूंना कायम राखण्यासाठी फ्रँचायझींनी एकत्रितपणे १,००२.०५ कोटी खर्च केले असून, लिलावासाठी आता २९७.९५ कोटींची एकूण रक्कम शिल्लक आहे. .१० संघांमध्ये एकूण ६६ जागा उपलब्ध असून, त्यात २५ परदेशी जागांचा समावेश आहे. IPL 2027 Auction १६ डिसेंबर २०२६ रोजी आयटीसी ग्रँड गोवा येथे भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ११:०० वाजता सुरू होईल.गुजरात टायटन्सने (GT) सर्वाधिक २२ खेळाडू कायम ठेवले आहेत, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुकडे ( RCB) सात खेळाडूंसह सर्वात मोठा परदेशी संघ आहे. चेन्नई सुपर किंग्स ( CSK) , पंजाब किंग्स( PBKS) आणि राजस्थान रॉयल्सने ( RR) प्रत्येकी १९ खेळाडू कायम ठेवले आहेत. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.लखनौ सुपर जायंट्स (१८ खेळाडू कायम) सर्वाधिक ४७.४५ कोटी रुपयांच्या शिल्लक रकमेसह लिलावात उतरणार आहे. त्यानंतर कोलकाता नाइट रायडर्स ( KKR) (४१.६५ कोटी रुपये), सनरायझर्स हैदराबाद ( SRH) (४०.१५ कोटी रुपये) आणि दिल्ली कॅपिटल्स ( DC) (३९.५० कोटी रुपये) यांचा क्रमांक लागतो. मुंबई इंडियन्सकडे ( MI) ३२.६० कोटी रक्कम शिल्लक आहे. GT कडे सर्वात कमी ८.७५ कोटी रक्कम आहे..IPL Retaintion: स्टार्क, दीपक चाहर, ट्रॅव्हिस हेड बाहेर... १० संघांनी कोणत्या खेळाडूंना केलं रिलीज अन् रिटेन, पाहा संपूर्ण लिस्ट.IPL 2027 auction remaining purse of all 10 franchises :.चेन्नई सुपर किंग्सला २ परदेशी खेळाडूंसह ६ खेळाडू लिलावात करारबद्ध करावे लागणार आहेत. मुंबईला २ परदेशीसह ९, बंगळुरूला १ परदेशीसह पाच, हैदराबादला ३ परदेशीसह ७, तर दिल्लीला ४ परदेशीसह ९ खेळाडूंना करारबद्ध करावे लागेल. लखनौ ७ ( ३ परदेशी), कोलकाता ८ ( ३ परदेशी), राजस्थान ६ ( ३ परदेशी), गुजरात ३ ( २ परदेशी) आणि पंजाब ६ ( २ परदेशी) खेळाडूंच्या रिक्त जागा भराव्या लागतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.