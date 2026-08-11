IPL 2027 TRADE: नवा कोच, नवा प्लान! हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडवरून CSK चं विधान; ऋतुराज, MS Dhoni यांच्याशी चर्चा, नेमकं काय शिजतंय?

Chennai Super Kings Hardik Pandya trade news: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वीची ट्रेड विंडो बंद होईपर्यंत हार्दिक पांड्या हे नाव वारंवार चर्चेत राहणार आहे. चेन्नई सुपर किंग्स MI कर्णधारासाठी आग्रही असल्याची चर्चा रंगली असताना आता नवीनच अपडेट्स समोर येत आहेत. CSK सध्या हार्दिकच्या ट्रेडचा कोणताही विचार करत नाही. स्टीफन फ्लेमिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेले मुख्य प्रशिक्षकपद भरण्यावर त्यांचा भर आहे. हार्दिकचा निर्णय त्यांच्या पुढील प्रशिक्षकावर सोपवला जाईल, असे सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी सांगितले. .“आम्ही यावर अद्याप विचार सुरू केलेला नाही. आधी आम्ही प्रशिक्षक निवडू. आम्हाला अनेक इच्छुक उमेदवारांकडून फोन आले आहेत. आम्ही एकत्र बसून अंतिम निर्णय घेऊ,” असे विश्वनाथन यांनी स्पष्ट केले. विश्वनाथन आणि CSK च्या पूर्णवेळ संचालक रूपा गुरुनाथ या महेंद्रसिंग धोनी आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्याशी सल्लामसलत करून नवीन प्रशिक्षकाबाबतचा निर्णय घेतील. तोपर्यंत हार्दिक ट्रेडसाठी उपलब्ध असेल तर, त्याचा मुद्दा प्रशिक्षकाच्या नियुक्तीनंतरच हाताळला जाईल. सध्या तरी, CSK ने हार्दिकच्या बदल्यात काही खेळाडू देऊ केल्याच्या वृत्तांमध्ये फारसे तथ्य दिसत नाही आणि फ्रँचायझीने या अष्टपैलू खेळाडूबाबत कोणतीही गंभीर चर्चा केली असण्याची शक्यता कमी आहे..IPL 2027 TRADE: हार्दिक पांड्याला ट्रेड करताय का? CSK, KKR सोडून आणखी ३ फ्रँचायझी उतरल्या शर्यतीत; Mumbai Indians म्हणते....हार्दिकमध्ये CSK ने दाखवलेली रुची ही काही प्रमाणात विरोधाभासी ठरेल. गेल्याच वर्षी त्यांनी संजू सॅमसनला संघात घेण्यासाठी रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन या दोन अव्वल अष्टपैलू खेळाडूंना ट्रेड केले होते, पण हार्दिकच्या रूपाने त्यांना जागतिक दर्जाचा भारतीय फिनिशर तसेच एक वेगवान गोलंदाज मिळणार आहे. पण, सध्या चेन्नईसमोर नवीन प्रशिक्षक निवडण्याचा मोठा प्रश्न आहे. दरम्यान, हार्दिक पांड्या बंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सलन्स ( CoE) येथे दुखापतीतून सावरण्यासाठी मेहनत घेत आहे. तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर आहे..Investment In IPL Team: आयपीएल टीममध्ये गुंतवणूक कशी कराल? कोणत्या संघाचे शेअर्स उपलब्ध? स्टेप बाय स्टेप माहिती... .आर अश्विनने दिला पर्याय..."हार्दिक CSK किंवा KKR व्यतिरिक्त इतर फ्रँचायझीमध्ये जाण्याची शक्यता नाकारू नका. CSK शिवम दुबे आणि एका वेगवान गोलंदाजाला देईल, तर KKR कॅमेरून ग्रीनला देईल, अशी चर्चा आहे. जर ग्रीनने पुढच्या वर्षी ॲशेसवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला, तर काय होईल? जर मी MI च्या जागी असतो, तर मी KKR सोबतचा करार फक्त एकाच अटीवर स्वीकारला असता, ती अट म्हणजे हार्दिकच्या बदल्यात हर्षित राणा आणि रिंकू सिंग यांना मी मागितले असते. MIला अधिक मजबूत करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे,"असे विधान आर अश्विनने त्याच्या यू ट्यूब चॅनेलवर केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.