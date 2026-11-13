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IPL 2027 Trade: मोहम्मद शमीही ट्रेड होणार, पण त्याच्याबदल्यात लखनौ सुपर जायंट्स कोणाला संघात घेणार?

Mohammed Shami IPL 2027 Trade Updates: आयपीएल २०२७ साठी रिटेंशन जाहीर होण्यापूर्वी ट्रेडच्या चर्चांना उधाण आले आहे. मोहम्मद शमीचेही लखनौ सुपर जायंट्स ट्रेड करणार असल्याचे अपडेट्स समोर आले आहेत.
Mohammed Shami IPL 2027 Trade Updates

Mohammed Shami IPL 2027 Trade Updates

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IPL 2026 Trade, Mohammed Shami Update: इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ साठी रिटेंशनची यादी जाहीर करण्याची १७ नोव्हेंबर अखेरची तारीख आहे, त्याआधी ट्रे़डच्या चर्चांना उधाण आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात इतिहासातील मोठ्या ट्रेडपैकी एक ट्रेड झाला.

त्यांनी हार्दिक पांड्या आणि अर्शदीप सिंग यांनी १८-१८ कोटींमध्ये आदलाबदली केली. आता भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीचेही ट्रेडिंग होण्याची शक्यता आहे.

Mohammed Shami IPL 2027 Trade Updates
IPL Trade Records: हार्दिक पांड्या-अर्शदीप सिंग यांच्या ट्रेडने इतिहास घडवला; आयपीएलच्या इतिहासात सर्वात महागडा ट्रेड ठरला...
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