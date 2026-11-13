IPL 2027 Trade: मोहम्मद शमीही ट्रेड होणार, पण त्याच्याबदल्यात लखनौ सुपर जायंट्स कोणाला संघात घेणार?

IPL 2026 Trade, Mohammed Shami Update: इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ साठी रिटेंशनची यादी जाहीर करण्याची १७ नोव्हेंबर अखेरची तारीख आहे, त्याआधी ट्रे़डच्या चर्चांना उधाण आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात इतिहासातील मोठ्या ट्रेडपैकी एक ट्रेड झाला. त्यांनी हार्दिक पांड्या आणि अर्शदीप सिंग यांनी १८-१८ कोटींमध्ये आदलाबदली केली. आता भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीचेही ट्रेडिंग होण्याची शक्यता आहे. .IPL Trade Records: हार्दिक पांड्या-अर्शदीप सिंग यांच्या ट्रेडने इतिहास घडवला; आयपीएलच्या इतिहासात सर्वात महागडा ट्रेड ठरला....मोहम्मद शमी सध्या लखनौ सुपर जायंट्सचा भाग आहे. लखनौ सध्या राजस्थान रॉयल्ससोबत चर्चा करत आहे. लखनौ सॅम करनसाठी (Sam Curran) राजस्थानसोबत डीलच्या चर्चा करत आहे. पण या डीलमध्ये केवळ शमीच नाही, तर लखनौच्या डावखुरा फिरकीपटू मणीमरण सिद्धार्थचाही समावेश आहे. सिद्धार्थने (Manimaran Siddharth) लखनौसाठी ९ विकेट्स घेतल्या आहेत, ज्यात २०२४ मधील विराट कोहलीच्या विकेटचाही समावेश आहे. शमीला १० कोटींमध्ये लखनौने आयपीएल २०२६ साठ सनरायझर्स हैदराबादकडून ट्रेडमधून संघात घेतलं होतं.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.दरम्यान, लखनौकडे सध्या वेगवान गोलंदाजांची चांगली फळी आहे. त्यांच्याकडे आवेश खान, प्रिन्स यादव, मयंक यादव आणि आकाश सिंग असे गोलंदाज आहेत. याशिवाय त्यांनी काही महिन्यांपूर्वीच रिषभ पंतचे ट्रेड केले आहे आणि आता शमीचे १० कोटींचा ट्रेड केला, तर त्यांना लिलावाआधी काही रक्कम पर्समध्ये मिळू शकते..सॅम करनला राजस्थानने गेल्या हंगामासाठी संजू सॅमसनच्या बदल्यात रवींद्र जडेजासह ट्रेडमधूनच संघात घेतलं होतं. पण दुखापतीमुळे सॅम करन २०२६चा हंगाम खेळला नव्हता. पण त्यावेळी त्याने इंग्लंडमध्ये आपल्या काउंटी संघासाठी केलेल्या कामगिरीमुळे राजस्थानचे मुख्य प्रशिक्षक कुमार संगकारा यांनी त्याच्यावर टीका केली होती आणि फ्रँचायझीसाठी त्याच्या अनुपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. चेन्नईने त्याला २.४ कोटींमध्ये खरेदी केले होते. याच किंमतीत राजस्थानने त्याला संघात घेतलं होतं..IPL 2027 Retention Deadline: पाच दिवस शिल्लक राहिले, १० खेळाडू या संघातून त्या संघात गेले!हार्दिक पांड्याने केला फायद्याचा सौदा, तर रिषभ पंत...\n.दरम्यान, क्रिकबझच्या वृत्तानुसार सॅम करन त्याचे मानधन सुधारले जावे अशी मागणी करत असल्याने सध्या ट्रे़डच्या वाटाघाटींमध्ये समस्या येत असल्याचे समजत आहे. सॅम करत सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असून लखनौचे क्रिकेट संचालक टॉम मुडी यांच्याशी त्याचे चांगले संबंध आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो ओव्हल इनव्हिन्सिब्ल आणि डेझर्ट वायपर्स या संघांकडून खेळला आहे. याशिवाय सॅम करन फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागात चांगले योगदान देऊ शकत असल्याने त्याच्यासाठी लखनौ उत्सुक असल्याचे समजत आहे.राजस्थान रॉयल्स सलामीवीर यशस्वी जैस्वालच्या ट्रेडबाबतही काही फ्रँचायझींशी चर्चा करत असल्याचे अपडेट्स आहेत. पण सध्या त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.