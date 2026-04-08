IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीसाठी राजस्थान रॉयल्सने नव्हे, तर 'या' टीमने लावलेली पहिली बोली... आज त्या संघाचं चित्र वेगळं असतं

Who was the first team to bid for Vaibhav Sooryavanshi? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये वैभव सूर्यवंशीने धुमाकूळ घातला आहे. जसप्रीत बुमराहसारख्या गोलंदाजाचा पहिलाच चेंडू वैभवने निर्भिडपणे मिड ऑनवरून षटकार खेचला.. त्याने टप्प्यात आलेला चेंडू वेगाना हात फिरवून ८८ मीटर लांब भिरकावला... त्याचा हा फटका जसप्रीतलाही अवाक् करणारा होता आणि मुंबई इंडियन्सचा गोलंदाजाच फक्त हसला... त्यानंतर चौथा चेंडू त्याने डीप स्क्वेअर लीगच्या दिशेने टोलावला... जस्सीच्या ३ चेंडूंत वैभवने १३ धावा कुटल्या. वैभवने मागील दीड वर्ष सातत्य दाखवले आहे आणि आता त्याला भारतीय संघात खेळवण्याची मागणीही होतेय....राजस्थान रॉयल्सने आयपीएल २०२५ साठी झालेल्या लिलिवात १३ वर्षीय वैभवसाठी १.१० कोटी मोजून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. ३० लाख मुळ किंमत असलेल्या खेळाडूसाठी बोली लावणारा RR हा पहिला संघ नव्हता, तर दुसऱ्याच संघाने या युवा फलंदाजासाठी १ कोटीपर्यंत बोली लावली होती. त्यांनी थोडे आणखी पैसे वाढवले असते, तर आज तो त्यांच्या जागी असता. तो संघ कोणता होता?.Video Viral : शार्दूल ठाकूरने बाद करताच वैभव सूर्यवंशी ढसाढसा रडला; तो फटका का खेळला? स्वतःवरच चिडला.वैभवने आयपीएल २०२६ मध्ये आतापर्यंत झालेल्या तीन सामन्यांत ५२ ( वि. CSK), ३१ ( वि. GT) आणि ३९ ( वि. MI ) धावा करून ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. आयपीएलमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वी त्याने १२ व्या वर्षी बिहारकडून रणजी करंडक स्पर्धेत पदार्पण केले होते. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या १९ वर्षांखालील भारतीय संघातही तो खेळला होता आणि चार दिवसांच्या सामन्यात ५८ चेंडूंत शतक झळकावले होते. बिहारमधील १९ वर्षांखालील वन डे सामन्यात वैभवच्या नावावर त्रिशतक आहे..त्याने १९ वर्षांखालील वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये केलेली १७५ धावांची विश्वविक्रमी खेळी क्रिकेटच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने लिहिली गेली. आयपीएल २०२५ मध्ये त्याने गुजरात टायटन्सविरुद्ध ३८ चेंडूंत १०१ धावांची खेळी केली होती. ३५ चेंडूंत शतक झळकावून तो या लीगमध्ये वेगवान शतक झळकावणारा युवा फलंदाज ठरला. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १५ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच तीन शतकं नावावर असलेला तो जगातील एकमेव फलंदाज आहे..IPL 2026 Orange Cap : नाद करा, या पोरांचा नको... यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशीने 'ऑरेंज' कॅप शर्यतीत रोहितला मागे सोडले;Top Five List .वैभव सूर्यवंशीवर बोली लावणारा तो संघ कोणता?IPL 2025 Auction सौदी अरेबियात पार पाडला गेला आणि ५७४ खेळाडूंमध्ये वैभवचा ४९१ वा क्रमांक होता. लिलावाच्या दुसऱ्या दिवशी एक्सलरेटेड खेळाडूंच्या यादीत त्याचे नाव आले आणि त्याच्यासाठी १६ राऊंडपर्यंत बोली लागली गेली. ३० लाख मुळ किंमत असलेल्या वैभवसाठी दिल्ली कॅपिटल्सने प्रथम बोली लावली होती. १ कोटी पर्यंत दिल्ली या शर्यतीत राहिला, परंतु राजस्थानने १.१० कोटींत युवा फलंदाजाला आपल्या ताफ्यात घेतले.