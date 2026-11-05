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IPL 2027 पासून 'इम्पॅक्ट प्लेअर' नियम रद्द होणार? लिलावापूर्वी काय आहेत महत्त्वाचे अपडेट्स

IPL 2027: Impact Player Rule Retained: आयपीएलमधील इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाबाबत नेहमीच चर्चा झाली आहे. त्यामुळे हा नियम आयपीएल २०२७ पासून रद्द होणार का असा प्रश्न होता. याबाबत नवे अपडेट्स समोर आले आहेत.
IPL 2027, Impact Player Rule Update

IPL 2027, Impact Player Rule Update

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IPL 2027, Impact Player Rule Update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्ये गेल्या काही हंगामांपासून 'इम्पॅक्ट प्लेअर' चा नियम लागू आहे. त्यामुळे संघांना एक ज्यादाचा (१२ वा खेळाडू) संघात खेळवता येतो. पण या नियमावर अनेक खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली होती, ज्यात रोहित शर्मा, विराट कोहली यांचाही समावेश आहे.

यामुळे अष्टपैलू खेळाडूचे महत्त्व कमी होत असल्याचाही सूर क्रिकेटवर्तुळात होता. त्यामुळे इम्पॅक्ट प्लेअरचा नियम (Impact Player Rule) सुरुवातीलापासूनच चर्चेत राहिला, त्यामुळे हा नियम आयपीएल २०२७ मधून काढून टाकला जाणार का, असा प्रश्न होता. आता याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.

IPL 2027, Impact Player Rule Update
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