IPL 2027 पासून 'इम्पॅक्ट प्लेअर' नियम रद्द होणार? लिलावापूर्वी काय आहेत महत्त्वाचे अपडेट्स

IPL 2027, Impact Player Rule Update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्ये गेल्या काही हंगामांपासून 'इम्पॅक्ट प्लेअर' चा नियम लागू आहे. त्यामुळे संघांना एक ज्यादाचा (१२ वा खेळाडू) संघात खेळवता येतो. पण या नियमावर अनेक खेळाडूंनी नाराजी व्यक्त केली होती, ज्यात रोहित शर्मा, विराट कोहली यांचाही समावेश आहे. यामुळे अष्टपैलू खेळाडूचे महत्त्व कमी होत असल्याचाही सूर क्रिकेटवर्तुळात होता. त्यामुळे इम्पॅक्ट प्लेअरचा नियम (Impact Player Rule) सुरुवातीलापासूनच चर्चेत राहिला, त्यामुळे हा नियम आयपीएल २०२७ मधून काढून टाकला जाणार का, असा प्रश्न होता. आता याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. .मोहम्मद आमीर, तू IPL 2027 मध्ये काव्या मारनच्या संघाकडून खेळणार का? पाकिस्तानी गोलंदाजाने सांगितला auction पूर्वीचा प्लान.आयपीएल २०२७ साठी मिनी ऑक्शन होणार आहे. त्यामुळे किमान आयपीएल २०२७ मध्ये तरी इम्पॅक्ट प्लेअरचा नियम कायम राहण्याची दाट शक्यता आहे. हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार आयपीएल गव्हर्निंग काऊन्सिलने अद्याप याबाबत अधिकृतपणे सर्व १० फ्रँचायझीशी चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे संघांमध्ये असाच समज आहे की हा नियम आयपीएल २०२७ साठी कायम राहणार आहे..परिणामी सध्या लिलावापूर्वी संघांमध्ये खेळाडूंच्या ट्रेडिंगसंबंधी, तसेच संघबांधणीबद्दल चर्चा सुरू आहेत. या चर्चा इम्पॅक्ट प्लेअर नियम कामय राहिल, हेच समजून सुरू आहेत. त्यामुळे जर ऐनवेळी हा नियम काढून टाकला, तर अनेक खेळाडूंच्या योजनांना फटका बसणार आहे. विशेषत: त्या संघांना जे सध्या त्यांची संघबांधणी करताना अतिरिक्त फलंदाजी आणि गोलंदाजी पर्याय ठेवत आहेत..एका आयपीएल अधिकाऱ्याने हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितले की मेगा ऑक्शन होण्यापूर्वी २०२७ चा अखेरचा हंगाम असणार आहे आणि आता नियम बदलण्याला खूप उशीर झाला आहे. त्यामुळे काही बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलने 'इम्पॅक्ट प्लेयर' नियमावर सर्व दहा फ्रँचायझींकडून अभिप्राय मागवला होता. कारण खेळाडू आणि प्रशिक्षकांकडून झालेल्या टीकेनंतर हा नियम बंद केला जाण्याची शक्यता होती. एका अधिकाऱ्याने असंही सांगितलं की किमान चार संघांनी आयपीएलला कळवले होते की, इतक्या उशिरा नियम मागे घेतल्यास त्यांच्या रणनीतीला मोठा अडथळा येऊ शकतो. .IPL 2027 मध्ये हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणार? Mumbai Indians चे ट्रेड डील जवळपास पक्कं.आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलने या वर्षाच्या सुरुवातीला 'इम्पॅक्ट प्लेयर' नियमावर सर्व दहा फ्रँचायझींकडून अभिप्राय मागवला होता. खेळाडू आणि प्रशिक्षकांकडून झालेल्या टीकेनंतर, हा नियम बंद केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. पण आता आयपीएल २०२७ मध्ये तरी इम्पॅक्ट प्लेअर दिसणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.