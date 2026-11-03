मोहम्मद आमीर, तू IPL 2027 मध्ये काव्या मारनच्या संघाकडून खेळणार का? पाकिस्तानी गोलंदाजाने सांगितला auction पूर्वीचा प्लान

Mohammad Amir IPL Auction Update: पाकिस्तानचा माजी डावखुरा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद अमीरने ब्रिटीश नागरिकत्व स्वीकारले आहे. त्यामुळे त्याने आयपीएल २०२७ साठी गोव्यात होणाऱ्या खेळाडूंच्या लिलावासाठी ब्रिटिश नागरिक म्हणून नाव नोंदवल्याची चर्चा होती. याबाबत आता त्यानेच स्पष्टीकरण दिले आहे. .IPL 2027 मध्ये हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणार? Mumbai Indians चे ट्रेड डील जवळपास पक्कं.खरंतर पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या खेळांडूंना २००९ पासून आयपीएलसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या १८ हंगामात पाकिस्तानचे कोणतेही खेळाडू आयपीएलमध्ये खेळलेले नाहीत. आयपीएलच्या केवळ पहिल्या हंगामात म्हणजेच २००८ मध्ये पाकिस्तानी खेळाडू खेळले होते. दरम्यान, असे असले तरी पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू अझर मेहमुद २०१२ आणि २०१५ आयपीएलमध्ये किंग्स इलेव्हन पंजाब आणि कोलकाता नाईट रायडर्सकडून ब्रिटिश नागरीक म्हणून खेळला होता. त्यानुसार अमीर देखील खेळणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. .विशेष म्हणजे इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या Hundred लीगमध्ये गुंतवणूक केलेल्या काव्या मारनच्या सन ग्रुपचा नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स संघ आहे, या संघाने गेल्यावर्षी अमीरला संघात स्थान दिले होते. तो या संघाकडून खेळला होता, त्यामुळे आयपीएलमधील काव्या मारनच्या सन ग्रुपचाच असलेला सनरायझर्स हैदराबाद संघ अमीरला संघात घेणार का अशी चर्चा होती..अमीरचं स्पष्टीकरणदरम्यान, अमीरने आयपीएल २०२७ मधील सहभागाबाबत एक्सवर (आधीचे ट्वीटर) पोस्ट करत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याने पोस्ट केले आहे की 'सर्वांना मला हे स्पष्ट सांगायचे आहे की आयपीएलबाबतच्या बातम्या चुकीच्या आहेत.' त्याने या पोस्टमधून तो आयपीएल २०२७ मध्ये खेळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अमीरबाबत आयपीएल सहभागाबाबतच्या चर्चा त्याने अफगाणिस्तान प्रीमियर लीगसाठी ब्रिटिन नागरीक म्हणून नोंदणी केल्यापासून सुरू झाल्या होत्या..MUMBAI INDIANS CAPTAIN : आला रे आला... रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार झाला; IPL 2027 मध्ये संघाची धुरा सांभाळण्यास तयार, पडद्यामागे काय घडले?.अमीरने पाकिस्तानसाठी १५९ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून त्याला मे २०२६ मध्ये ब्रिटिश नागरिकत्व मिळाले. त्याची पत्नी नरजीस खान ब्रिटिश नागरीक आहे. त्यामुळे आता तो इंग्लंडमध्ये स्थानिक क्रिकेटपटू म्हणून खेळतो, तर पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये परदेशी खेळाडू म्हणून खेळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.