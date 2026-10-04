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Irani Cup 2026: रिषभ पंतच्या नेतृत्वातील संघ ठरला चॅम्पियन! फायनलमध्ये रणजी ट्रॉफी विजेत्यांना केलं पराभूत

Rest of India Defeat J&K to win Irani Cup 2026: भारतातील प्रतिष्ठीत देशांतर्गत स्पर्धा इराणी कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद रिषभ पंतच्या नेतृत्वातील रेस्ट ऑफ इंडिया संघाने जिंकले. त्यांनी जम्मू-काश्मीरचा पराभव करत हे विजेतेपद जिंकले.
Rest of India Defeat Jammu & Kashmir to win Irani Cup 2026

Rest of India Defeat Jammu & Kashmir to win Irani Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Rest of India vs Jammu & Kashmir, Irani Cup 2026 Match: भारतातील प्रतिष्ठीत देशांतर्गत स्पर्धा इराणी कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद रिषभ पंतच्या नेतृत्वातील शेष भारतीय संघाने (Rest of India) जिंकले आहे.

श्रीनगरला झालेल्या सामन्यात शेष भारतीय संघाने रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ विजेत्या जम्मू-काश्मीर संघाला १६७ धावांनी पराभूत करत विजेतेपद पटकावले. इराणी कप स्पर्धेत एकच सामना होतो, जो शेष भारत विरुद्ध त्यावर्षीच्या रणजी ट्रॉफी विजेत्या संघांमध्ये खेळवला जातो.

Rest of India Defeat Jammu & Kashmir to win Irani Cup 2026
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