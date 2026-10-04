Irani Cup 2026: रिषभ पंतच्या नेतृत्वातील संघ ठरला चॅम्पियन! फायनलमध्ये रणजी ट्रॉफी विजेत्यांना केलं पराभूत

Rest of India vs Jammu & Kashmir, Irani Cup 2026 Match: भारतातील प्रतिष्ठीत देशांतर्गत स्पर्धा इराणी कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद रिषभ पंतच्या नेतृत्वातील शेष भारतीय संघाने (Rest of India) जिंकले आहे. श्रीनगरला झालेल्या सामन्यात शेष भारतीय संघाने रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ विजेत्या जम्मू-काश्मीर संघाला १६७ धावांनी पराभूत करत विजेतेपद पटकावले. इराणी कप स्पर्धेत एकच सामना होतो, जो शेष भारत विरुद्ध त्यावर्षीच्या रणजी ट्रॉफी विजेत्या संघांमध्ये खेळवला जातो. .Ranji Trophy: इतिहास घडला! जम्मू-काश्मीर ठरले नवे चॅम्पियन; केएल राहुल, मयंक अगरवाल, पडीक्कलच्या कर्नाटकला दिली मात.यंदा शेष भारतीय संघाचे कर्णधारपद यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंतला देण्यात आले होते. या सामन्यात शेष भारतीय संघाने जम्मू-काश्मीर संघासमोर चौथ्या दिवशी (रविवार, ४ ऑक्टोबर) २७९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. पण या लक्ष्याचा पाठलाग करताना जम्मू-काश्मीरचा संघ २८.४ षटकात १११ धावांवरच सर्वबाद झाला. मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी आणि आकाश दीप या तिघांनी मिळूनच संपूर्ण संघाचा डाव संपवला. खरंतर पहिल्या डावात आघाडी घेतल्यानंतरही जम्मू - काश्मीरला पराभवाचा धक्का बसला आहे..जम्मू-काश्मीरने दुसऱ्या डावात कामरान इक्बाल आणि शुभ खजुरिया यांनी सलामीला खेळताना चांगली सुरुवात देण्याचा प्रयत्न केला. पण कामरानला ३२ धावांवर आणि शुभमला ३६ धावांवर आकाश दीपने बाद केले. यानंतर मात्र जम्मू-काश्मीरकडून अब्दुल सामद यालाच दोन आकडी धावसंख्या पार करता आली. तो २० धावांवर बाद झाला. बाकी फलंदाज १० धावाही करू शकले नाहीत. त्यामुळे जम्मू - काश्मीर १११ धावांवरच सर्वबाद झाले.शेष भारत संघाकडून मुकेश कुमारने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतल्या, तर आकाश दीपने ३ विकेट्स घेतल्या. मुकेश चौधरीने १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, या सामन्यात शेष भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी केली होती. त्यांनी पहिल्या ड़ावात ६८.१ षटकात सर्वबाद २३७ धावा केल्या होत्या. शेष भारतीय संघाकडून रवीचंद्रन स्मरणने सर्वाधिक ६८ धावा केल्या. तसेच शिखर मोहनने ६० धावांची खेळी केली, तर सर्फराज खानने ४५ धावा केल्या. आकाश दीपने २२ धावांचे तळात योगदान दिले.या डावात जम्मू - काश्मीरकडून सुनील कुमार आणि लोन नासिर यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. उमर नाझीर मीरने २ आणि अबीद मुश्ताक व साहिल लोत्रा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.त्यानंतर जम्मू-काश्मीरने प्रत्युत्तरात पहिल्या डावात ६४.२ षटकात सर्वबाद २७८ धावा करत ४१ धावांची आघाडी घेतली होती. जम्मू-काश्मीरकडून कर्णधार पारस डोगराने सर्वाधिक ७५ धावांची खेळी केली. तसेच १० व्या क्रमांकावर फलंदाजी केलेल्या लोन नासिरने ५८ चेंडूत आक्रमक ६४ धावांची खेळी केली. अब्दुल सामदनेही ५७ धावांची खेळी केली.शेष भारतीय संघाकडून खेळणारा महाराष्ट्राचा मुकेश चौधरीने ५ विकेट्स घेतल्या. तसेच आकाश दीपने ३ विकेट्स घेतल्या, तर मुकेश कुमारने २ विकेट्स घेतल्या..Irani Cup 2025: विदर्भ तिसऱ्यांदा इराणी करंडक विजेता; शेष भारत संघाला ९३ धावांनी नमवले, धुलची एकाकी झुंज, अथर्व सामनावीर.यानंतर मात्र दुसऱ्या डावात शेष भारतीय संघाने चांगली फलंदाजी करताना ९९.५ षटकात सर्वबाद ३१९ धावा केल्या. रवीचंद्रन स्मरणने या डावातही दमदार फलंदाजी करत शतक केले. त्याने १५३ चेंडूत १३५ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने १६ चौकार आणि ५ षटकार मारले. तसेच सलामीवीर सनत सांगवानने ५५ धावांची खेळी केली. मात्र पहिल्या डावाती ४१ धावांच्या पिछाडीमुळे शेष भारतीय संघाने जम्मू-काश्मीरसमोर २७९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते.या डावात जम्मू-काश्मीर संघाकडून गोलंदाजी करताना उमर नाझीर मीर, साहिल लोत्रा आणि सुनील कुमरा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. लोन नासिरने १ विकेट घेतली.रिषभ पंत होता आजारीया सामन्यादरम्यान रिषभ पंत आजारी होता. पण त्याने खेळण्याला प्राधान्य दिले. तो म्हणाला, विजयानंतर सर्व वेदना आणि ताप नाहिसा होतो. विजेतेपदाची ट्रॉफी पंतकडे बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथून मन्हास यांनी सोपवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.