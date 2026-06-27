IND vs IRE, T20I: पोरं तर पोरं, आयर्लंडच्या पोरींनी पण भारताला हरवल्याचं केलं भन्नाट सेलिब्रेशन; Video Viral

India vs Ireland 1st T20I : शुक्रवारी (२६ जून) आयर्लंडच्या पुरुष क्रिकेट संघाने इतिहास घडवला. टी२० वर्ल्ड कप चॅम्पियन असलेल्या भारतीय संघाला टी२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यात आयर्लंडने ३४ धावांनी पराभूत केले. यामुळे दोन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत आयर्लंडने १-० अशी आघाडी घेतली आहे. यासोबतच ते ही मालिका गमावणार नाहीत, याचीही त्यांनी खात्री केली. इतकेच नाही, तर आयर्लंडचा हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भारताविरूद्धचा पहिलाच विजय होता. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा विजय ऐतिहासिक ठरला. आयर्लंडचा हा विजय त्यांच्या महिला संघानेही साजरा केला केला. .IND vs IRE 1st T20I: भारतीय संघ का हरला? ११ सामन्यांची अपराजित मालिका खंडित; कर्णधार श्रेयस अय्यर काय म्हणतो ते वाचा....या विजयासह लॉर्कन टकरच्या टी२० कर्णधारपदाच्या कार्यकाळाला दणक्यात सुरुवात झाली, मात्र श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाची सुरुवात पराभवाने झाली. या सामन्यात शेवटची दोन षटके उरली असताना जवळपास भारताचा पराभव निश्चित झाला होता. यावेळी १९ व्या षटकात आपल्या देशाच्या पुरुष संघाला इतिहास घडवताना पाहण्यासाठी आयर्लंडचा महिला संघही एकत्र जमला होता. तसेच भारताची शेवटची विकेट १९ व्या षटकात अर्शदीप सिंगच्या रुपात जाताच आयर्लंडच्या पुरुष संघाने मैदानात जल्लोष केलाच, पण महिला संघानेही जल्लोष करत आनंद व्यक्त केला. याचा व्हिडिओ आयर्लंडने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की इंग्लंडमध्ये सध्या महिला टी२० वर्ल्ड कप सुरू असून आयर्लंड संघ या स्पर्धेचा भाग आहे. .या सामन्यात आयर्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ९ बाद १८२ धावा केल्या आहेत. आयर्लंडकडून कर्णधार टकरने ३६ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली. गॅरेथ डेलानीने ३२ चेंडूत ४९ धावांची खेळी केली. या दोघांशिवाय कोणालाही २० धावांची टप्पाही पार करता आला नाही. भारताकडून हर्षित राणाने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर अर्शदीप सिंग आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. शिवम दुबेने १ विकेट घेतली..त्यानंतर १८३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताकडून अभिषेक शर्माने २० चेंडूत सर्वाधिक ४९ धावांची खेळी केली. त्याच्याशिवाय शिवम दुबेने २५ धावांची खेळी केली. तसेच उपकर्णधार तिलक वर्माने १९ आणि अक्षर पटेलने १५ धावा केल्या. बाकी कोणाला १० धावाही पार करता आल्या नाही. आयर्लंडकडून मॅथ्यू होलार्ड आणि मॅथ्यू हॅम्प्रिस यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. जय मुंद्राने २ विकेट्स घेतल्या, तर गॅरथ डेलानीने १ विकेट घेतली..IND vs IRE 1st T20I : श्रेयस अय्यरच्या नावावर नकोसा विक्रम; टीम इंडियाचीही झाली नाचक्की... भारताला हरवणारा आयर्लंड ११ वा संघ... .आता भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील टी२० मालिकेतील दुसरा सामना रविवारी (२८ जून) खेळवला जाणार आहे. हा सामनाही बेलफास्टला होईल. हा सामना जर आयर्लंडने जिंकला, तर ते मालिका जिंकण्यासोबतच भारताला व्हाईटवॉश देतील. तसेच भारताने हा सामना जिंकला, तर सामन्यात बरोबरी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.