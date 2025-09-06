Cricket

Asia Cup 2025: संजू सॅमसन ५ व्या क्रमांकावर, रिंकू सिंगला स्थान नाही! भारताची तगडी प्लेइंग इलेव्हन; ५-२-४ फॉरमॅटने खेळणार

Irfan Pathan Asia Cup 2025 strongest XI : आशिया कप २०२५ सुरू होण्यापूर्वी माजी भारतीय क्रिकेटपटू इरफान पठानने भारताची सर्वात तगडी प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे.
IRFAN PATHAN PICKS INDIA’S STRONGEST XI FOR ASIA CUP 2025

IRFAN PATHAN PICKS INDIA’S STRONGEST XI FOR ASIA CUP 2025

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ स्पर्धा ९ सप्टेंबरपासून यूएईमध्ये सुरू होणार आहे.

  • माजी अष्टपैलू इरफान पठानने भारताची तगडी प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे.

  • भारत १० सप्टेंबरला यूएईविरुद्ध, तर १४ सप्टेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध महत्त्वाचा सामना खेळणार आहे.

Sanju Samson batting at No.5 in Asia Cup 2025 : आशिया कप २०२५ स्पर्धा आता तीन दिवसांवर आली आहे. ९ सप्टेंबरपासून यूएईमध्ये सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी भारतीय संघ दुबईत पोहोचला आहे आणि त्यांनी कालपासून सरावाला सुरुवात केली आहे. १५ जणांच्या या संघातून प्लेइंग इलेव्हन कशी असेल, हे काही जागांवरून अडले आहे. भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठानने त्याची मजबूत भारतीय प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे. त्याने सातत्याने चांगल्या फॉर्ममध्ये असलेल्या रिंकू सिंह आणि शिवम दुबे या दोन खेळाडूंना आपल्या संघात स्थान दिलेले नाही.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
irfan pathan
team india players
Team India Squad
cricket news today
Asia Cup
Sanju Samson
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com