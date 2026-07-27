IND vs ZIM, T20I: 'युवा खेळांडूंच्या ऊर्जेने...' श्रेयस अय्यरनं सांगितलं झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकाविजयाचं कारण

Zimbabwe vs India T20I Marathi News: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली रविवारी (२६ जुलै) भारतीय संघाने झिम्बाब्वेला तिसऱ्या टी२० सामन्यात ३५ धावांनी पराभूत केलं. त्यामुळे भारताने ही मालिका ३-० अशा फरकाने जिंकत झिम्बाब्वेला व्हाईटवॉश दिला. आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यातील अपयशानंतर भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध दमदार पुनरागमन केले. श्रेयसच्या नेतृत्वातील हा भारताचा पहिलाच टी२० मालिका विजय (T20I Series Win) ठरला आहे. या सामन्यानंतर श्रेयसनेही (Shreyas Iyer) आनंद व्यक्त केला असून हा खास क्षण असल्याचे म्हटले. तसेच त्याने संघातील खेळाडूंचेही कौतुक केले आहे. .IND vs ZIM 3rd T20I: भारताचा झिम्बाब्वेला व्हाईटवॉश! वैभव सूर्यवंशीच्या वादळानंतर मयंक यादव-यश ठाकूरच्या माऱ्यासमोर यजमान गारद.तिसऱ्या सामन्यात भारताने वैभव सूर्यवंशीच्या (Vaibhav Sooryavanshi) ८१ धावांच्या खेळीच्या जोरावर २० षटकात ५ बाद १९२ धावा केल्या होत्या, त्यानंतर झिम्बाब्वेला २० षटकात ७ बाद १५७ धावाच करता आल्या. त्यामुळे भारताने हा सामना सहज जिंकला. त्याआधी गुरुवारी (२३ जुलै) झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताने पहिल्या टी२० सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला होता, तर शनिवारी (२५ जुलै) झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात भारताने ९० धावांनी विजय मिळवला होता..ही मालिका जिंकल्यानंतर भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यर म्हणाला, 'जसं आपण पाहिलंय की ते सर्वजण किती निर्भय आहेत, हा युवा खेळाडूंचा एक गट आहे, जो मैदानत प्रचंड ऊर्जा आणि जिद्द घेऊन येत; विशेषत: जेव्हा तुम्ही सलग दोन दिवशी दोन सामने खेळता. एक कर्णधार आणि संघ म्हणून मा अशाच प्रकारच्या ऊर्जेची गरज असते आणि त्यांनी ती ऊर्जा सलग दोन सामन्यात दाखवली आहे. त्यामुळे नक्कीच झिम्बाब्वेमधील ही मालिका ३-० ने जिंकणे हे माझ्यासाठी खास आहे. हा खास क्षण असणार आहे.'.संघातील इतर खेळाडूंपेक्षा अनुभवी असल्याने आणि कर्णधार असल्याने अधिक जबाबदारी आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना श्रेयस म्हणाला, 'मला वाटतं रेकॉर्ड्स पाहिले, तर मी त्या सर्वांप्रमाणेच ५०-६० सामने खेळलो आहे. म्हणजे अनुभवाच्या बाबतीत असे अनेक खेळाडू आहेत, ज्यांना प्रचंड अनुभव आहे, कारण आजकाल ते आयपीएलमध्येही खेळतात. त्यामुळे ते सर्वजण विशेष प्रतिभावान आहेत आणि त्यांच्याकडून जे सर्वोत्तम मिळवता येईल, ते संघासाठीही फायदेशीर आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी जेव्हा मी मैदानात पाऊल ठेवतो, तेव्हा मी याचीच खात्री करतो की त्यांना कम्फर्टेबल वाटेल आणि दबाव असणार नाही, कारण तेव्हात त्यांच्याकडून सर्वोत्तम कामगिरी करून घेता येते.'.श्रेयस पुढे म्हणाला, 'कर्णधार म्हणून तुमच्या संघातील खेळाडू पुढे येऊन जबाबदारी घेत आहेत आणि तुमच्यासाठी सामना जिंकून देत आहे, हे खूप महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आत्ता आम्ही जी लय तयार केली आहे, तीच योग्य दृष्टीकोनासह कायम ठेवणे महत्त्वाचे असणार आहे. पुढे जाऊन पण आव्हानं असणार आहेत, पण शांत राहून आणि तेच धैर्य पुढेही दाखवल्यास, मला वाटते की ते भारतीय क्रिकेटसाठी खूप चांगले ठरेल.'.IND vs ZIM: "जे प्रॅक्टिसमध्ये करतो, तेच मॅचमध्येही..." वैभव सूर्यवंशी 'प्लेअर ऑफ द सीरिज' पुरस्कार जिंकल्यावर काय म्हणाला?.श्रेयस संघाचे कौतुक करताना म्हणाला, 'मला वाटतं की आम्ही पहिल्या सामन्यापासून जो दर्जा प्रस्तापिक केला, तो जर आम्ही सातत्याने उंचावत राहिलो, निकालाची चिंता करण्यापेक्षा प्रत्येकवेळी मैदानात उतरल्यानंतर एक पायरी वर जाण्याचा विचार केला, तर तेच चांगले आहे. हाच संदेश आम्ही सर्व खेळाडूंना देत आलो आहोत की परिस्थिती कोणतीही असो, आपण आपल्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम खेळ करणे आणि संघाला त्यातून बाहेर काढणे महत्त्वाचे आहे.'भारताच्या टी२० संघाला आता सप्टेंबर - ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत खेळायचे आहे. या स्पर्धेत भारतीय संघ सुवर्णपदक राखण्याचा हेतूने मैदानात उतरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.