Ishan Kishanने मोडला विराट कोहलीचा १० वर्षे जुना विक्रम; भारतीय खेळाडूंच्या 'या' लिस्टमध्ये अव्वल

India vs West Indies T20I Match: यष्टीरक्षक फलंदाज ईशान किशन सध्या दमदार फॉर्ममध्ये आहे. त्याने मंगळवारी वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यातही कर्णधार श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) दमदार साथ देत नाबाद शतकी भागीदारी केली आणि भारताला ८ विकेट्सने विजय मिळवून देण्यातही मोलाचा वाटा उचलला. या सामन्यात श्रेयसने १०२ धावांची नाबाद शतकी खेळी केली, पण ईशाननेही (Ishan Kishan) त्याला साथ देताना विराट कोहलीचा (Virat Kohli) १० वर्षे जुना विक्रम मोडला आहे. .ICC Rankings : अभिषेक शर्माने पाकिस्तानी फलंदाजाला लोळवले! Ishan Kishan ने त्याचे अव्वल स्थान कायम राखले.या सामन्यात कर्णधार शे होप (५२) आणि शेरफेन रुदरफोर्ड (५६) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर वेस्ट इंडिजने १९.१ षटकात सर्वबाद १७१ धावा केल्या. त्यानंतर १७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने संजू सॅमसन (११) आणि अभिषेक शर्मा (२१) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. परंतु नंतर श्रेयस अय्यरने ईशान किशनला साथीला घेत विजय मिळवला. ईशानला लय मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, पण त्याने कर्णधार श्रेयसची साथ मात्र चांगली दिली. त्यांच्यात नाबाद १३७ धावांची भागीदारी झाली. त्यामुळे भारताने १४.४ षटकातच विजय मिळवला. ईशान २७ चेंडूत ३७ धावा करून नाबाद राहिला..या खेळी दरम्यान त्याच्या आता २०२६ वर्षाच सर्व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ४५ सामन्यांमध्ये १ शतक आणि १३ अर्धशतकांसह १६४४ धावा झाल्या आहेत. त्याने या वर्षात सनरायझर्स हैदराबाद आणि भारतीय संघासाठी टी२० सामने खेळले आहेत. त्यामुळे ईशान आता एका वर्षात ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याने विराटला याबाबतीत मागे टाकले आहे..विराट कोहलीने २०१६ मध्ये ३१ टी२० सामन्यांमध्ये ८९.६६ च्या सरासरीने ४ शतके आणि १४ अर्धशतकांसह १६१४ धावा केल्या होत्या. त्याचा हा विक्रम १० वर्षे अबाधित होता. पण अखेर ईशानने त्याला मागे टाकले आहे. एका वर्षात सर्वाधिक ट्वेंटी-२० धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांमध्ये ईशान अव्वल क्रमांकावर असून विराट दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे. त्यांच्यापाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर अभिषेक शर्मा आहे. त्याने २०२५ मध्ये ४१ सामन्यांत १६०२ धावा केल्या होत्या..IND vs WI: अरे भारीच...! बॉल नीट दिसला नाही, तरी ईशान किशनने बाऊंड्रीजवळ घेतला अफालूनत कॅच, Video एकदा पाहाच.एका वर्षात सर्वाधिक ट्वेंटी-२० धावा करणारे भारतीय फलंदाज(Most T20 runs in Calendar Year by Indian)१६४४ धावा - ईशान किशन (४५ सामने, २०२६)१६१४ धावा - विराट कोहली (३१ सामने, २०१६)१६०२ धावा - अभिषेक शर्मा (४१ सामने, २०२५)१५०३ धावा - सूर्यकुमार यादव (४१ सामने, २०२२)१३९५ धावा - अभिषेक शर्मा (४५ सामने, २०२६)१३३८ धावा - सूर्यकुमार यादव (३४ सामने, २०२३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.