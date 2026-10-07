Cricket

Ishan Kishanने मोडला विराट कोहलीचा १० वर्षे जुना विक्रम; भारतीय खेळाडूंच्या 'या' लिस्टमध्ये अव्वल

Ishan Kishan Shatters Virat Kohli’s 10-Year Record: वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात भारताने श्रेयस अय्यर आणि ईशान किशन यांच्या शतकी भागीदारीच्या जोरावर सहज विजय मिळवला. यादरम्यान ईशान किशनने विराट कोहलीचा १० वर्षे जुना विक्रम मोडला आहे.
Ishan Kishan - Shreyas Iyer | India vs West Indies 1st T20I

Ishan Kishan - Shreyas Iyer | India vs West Indies 1st T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies T20I Match: यष्टीरक्षक फलंदाज ईशान किशन सध्या दमदार फॉर्ममध्ये आहे. त्याने मंगळवारी वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यातही कर्णधार श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) दमदार साथ देत नाबाद शतकी भागीदारी केली आणि भारताला ८ विकेट्सने विजय मिळवून देण्यातही मोलाचा वाटा उचलला.

या सामन्यात श्रेयसने १०२ धावांची नाबाद शतकी खेळी केली, पण ईशाननेही (Ishan Kishan) त्याला साथ देताना विराट कोहलीचा (Virat Kohli) १० वर्षे जुना विक्रम मोडला आहे.

Ishan Kishan - Shreyas Iyer | India vs West Indies 1st T20I
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