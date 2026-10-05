Viral Video : 'डोकंच नाहीये काही...' ईशान किशनचा रात्री १ वाजता विमानतळावर पारा चढला, नेमकं काय घडलं?

Ishan Kishan Loses Cool at Media: भारतीय टी२० संघाने नुकतेच ३ ऑक्टोबर रोजी आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत सुवर्णपदक (Asian Games Gold Medal) जिंकले. अंतिम सामन्यात श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने पाकिस्तानला पराभूत केले आणि सुवर्णपदक जिंकले. या मोठ्या यशानंतर लगेचच भारतीय संघ मायदेशी परतला आहे. कारण ६ ऑक्टोबरपासून भारतीय संघाला वेस्ट इंडिजविरुद्ध टी२० मालिका (India vs West Indies, T20I Series) खेळायची आहे. दरम्यान, भारतीय खेळाडू मायदेशी परतल्यानंतर विमानतळावर एका गोष्टीमुळे ईशान किशन चांगलाच वैतागलेला दिसला. .द्विशतकवीर Ishan Kishan बाद होताच तिलक वर्माने धावत जाऊन मारली मिठी! प्रतिस्पर्धी कर्णधार असले तरी जिंकली मनं; Photo Viral.झाले असे की भारतीय खेळाडू जपानहून मध्यरात्री एक वाजताच्या सुमारास दिल्ली विमानतळावर दाखल झाले होते. मात्र खेळाडू विमानतळावर येताच पापाराझी आणि मीडियातील लोकांनी घेरले होते. यादरम्यान ईशान किशन त्याच्या फोनवर कोणाशीतरी बोलत होता. मात्र त्यात पापाराझींमुळे व्यत्यय येत होता. त्याचे सातत्याने फोटो काढले जात होते..पापाराझींना सांगितल्यानंतरही त्याच्या फोनवरील संभाषणात सातत्याने व्यत्यय आल्याने अखेर ईशान वैतागला. त्याने त्याची नाराजी स्पष्टपणे व्यक्त केली. तसेच तो रागात असंही म्हणाताना दिसला की 'तुमच्या लोकांची ही वाईट सवय आहे. काही डोकंच नाहीये.' ईशान किशनचा हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..दरम्यान, ईशान वेस्ट इंडिजविरुद्ध होणाऱ्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाचा भाग आहे. ही मालिका ६ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून पहिला सामना लखनौला खेळवला जाणार आहे. भारतीय खेळाडू दिल्लीहून लखनौला पोहचले आहेत. या टी२० मालिकेआधी भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात वनडे मालिका झाली, जी भारताने २-१ अशा फरकाने जिंकली आहे. आता टी२० मालिकेतही भारतीय संघ वर्चस्व ठेवेल, अशी अपेक्षा भारतीय चाहत्यांची आहे..ICC Rankings : अभिषेक शर्माने पाकिस्तानी फलंदाजाला लोळवले! Ishan Kishan ने त्याचे अव्वल स्थान कायम राखले.ईशान किशनबद्दल सांगायचे झाले, तर तो देखील सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. त्याने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दोन डावात १०० धावा केल्या. त्याने सेमीफायनलमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध नाबाद ८० धावांची खेळी केली, तर अंतिम सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध त्याने २० धावा केल्या होत्या. तो या स्पर्धेत भारताकडून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.