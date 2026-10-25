IND vs NZ 3rd T20I: भुवनेश्वर कुमार, वैभव सूर्यवंशी OUT; इशान किशन IN! तिसऱ्या सामन्यासाठी Playing XI मध्ये होणार बदल

India vs New Zealand 3rd T20I predicted playing XI 2026: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला तिसरा ट्वेंटी-२० सामना मंगळवार दिनांक २७ ऑक्टोबरला वेलिंग्डनच्या हेन्री स्टेडियमवर होणार आहे. भारतीय संघ विजयाची हॅटट्रिक साजरी करून मालिका खिशात घालण्यासाठी प्रयत्नशील असेल, तर यजमान न्यूझीलंडला मालिकेतील आव्हान टीकवण्यासाठी हा सामना जिंकावाच लागेल. भारताने दुसऱ्या सामन्यात थरारक विजय मिळवला, पंरतु गोलंदाजी विभागात पुन्हा एकदा निराशा झाली. त्यात संधी मिळालेला वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Sooryavanshi) फार कमाल करू शकला नाही. त्यामुळे तिसऱ्या सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल पाहायला मिळू शकतो..चार वर्षांनी संघात परतलेल्या भुवनेश्वर कुमारला ( Bhuvneshwar Kumar) फार कमाल करता आलेली नाही. त्याने पहिल्या सामन्यात ४९ धावा दिल्या आणि दुसऱ्या सामन्यात ५० धावा देत एक विकेट घेतली. त्यामुळे त्याला तिसऱ्या सामन्यात विश्रांती दिली जाऊ शकते. भुवीने ९० ट्वेंटी-२० सामन्यांत भारतासाठी ९१ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याच्या गैरहजेरीत मयांक यादवचे पुनरागमन होऊ शकते. दुसऱ्या सामन्यात मयांकला विश्रांती देताना प्रिन्स यादवला खेळवले होते. मायंकने पहिल्या सामन्यात ४० धावा देताना १ विकेट घेतली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Ajinkya Rahane's All-time Indian Test XI: विराट, रोहित, जसप्रीत OUT! अजिंक्य रहाणेने निवडला भारताचा सर्वोत्तम कसोटी संघ; आश्चर्यचकित करेल ही टीम, कॅप्टन कोण?.१५ वर्षीय वैभवलाही विश्रांती दिली जाऊ शकते, इशान किशन दुखापतीमुळे दुसरा सामना खेळू शकलेला नव्हता. त्यामुळे वैभवला संधी मिळाली, परंतु तो केवळ ४ धावा करून माघारी परतला. इशानचे तिसऱ्या सामन्यात पुनरागमन शक्य असल्याचे चित्र आहे. त्याने २०२६ च्या कॅलेंडर वर्षात तिसऱ्या क्रमांकावर भारतासाठी सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. त्यामुळे त्याचे पुनरागमन होत असेल तर वैभवला विश्रांती दिली जाईल..संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, नमन धीर व नितीश कुमार रेड्डी यांनी आपली उपयुक्तता वेळोवेळी सिद्ध केली आहे. त्यामुळे यांचे स्थान पक्के आहे. गोलंदाजी विभागात अक्षर पटेलला विश्रांती देऊन कुलदीप यादव किंवा वरुण चक्रवर्थी यांच्यापैकी एकाला संधी मिळू शकते, परंतु ही शक्यता फार कमी आहे.India’s likely playing XI for 3rd T20I against New Zealand: संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, मयांक यादव. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.