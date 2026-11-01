IND vs NZ, 5th T20I: ईशान किशन-श्रेयस अय्यरच्या आक्रमक अर्धशतकांनी सावरला भारताचा डाव; विजयासाठी न्यूझीलंडला किती धावांचं लक्ष्य?

New Zealand vs India 5th T20I: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात हॅमिल्टनला पाचवा आणि अखेरचा टी२० सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या असल्या तरी ईशान किशन आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांच्या अर्धशतकांमुळे भारताला न्यूझीलंडसमोर १९२ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले आहे. दरम्यान, ही मालिका भारताने पहिले तिन्ही सामने जिंकल्याने आधीच जिंकलेली आहे. पण आता चौथ्या सामन्यात न्यूझीलंडने पुनरागमन केले होते. यानंतर आता पाचव्या सामन्यात विजय मिळवून मालिकेचा शेवट गोड करण्याचा दोन्ही संघाचा प्रयत्न आहे..SA vs AUS, 3rd Test: रबाडाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् द. आफ्रिकेचा ऑस्ट्रेलियाला दणका; मालिका जिंकून WTC Points Table मध्येही केला उलटफेर.या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाकडून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. पण दोघेही स्वस्तात बाद झाले. पहिल्या षटकात दोनच धावा निघाल्यानंतर दुसऱ्या षटकात ऍडम मिलनेने अभिषेकला १ धावेवर बाद केले, त्याचा झेल डॅरिल मिचेलने घेतला. त्यानंतर मिलनेनेच चौथ्या षटकात सॅमसनला मायकल ब्रेसवेलच्या हातून ४ धावांवर झेलबाद केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.दोन्ही सलामीवीर झटपट बाद झाल्यानंतर मात्र ईशान किशन आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी डाव सावरला. त्यांनी चांगले फटकेही खेळताना अर्धशतकी भागीदारी केली. यादरम्यान, फिन ऍलेनने बाऊंड्रीजवळ ईशानचा झेल घेण्याचा प्रयत्न केला, पण तो थर्ड अंपायरने षटकार ठरवल्याने त्याला जीवदान मिळाले. त्यानंतर ईशानने अर्धशतकही केले. पण अखेर ११ व्या षटकात ईशान आणि श्रेयस यांची ९३ धावांची भागीदारी ब्लेअर टिकनरने तोडली. त्याने ईशानला नॅथन स्मिथच्या हातून झेलबाद केले. ईशानने ३२ चेंडूत ५ चौकार आणि ५ षटकारांसह ६१ धावांची खेळी केली..त्यानंतर श्रेयस अय्यरनेही अर्धशतक केले. पण त्याला अर्धशतकानंतर लगेचच नॅथम स्मिथने बाद केले. श्रेयसचा झेल ५० धावांवर टीम सिफर्टने घेतला. श्रेयसने २३ चेंडूत अर्धशतकी खेळी करताना ३ चौकार आणि ४ षटकार मारले.तो बाद झाल्यानंतर तिलक वर्माला नोबॉलवर झेल गेल्याने एक जीवदान मिळाले, पण त्याला त्याचा फायदा घेता आला नाही. नॅथन स्मिथने त्याच्याच गोलंदाजीवर त्याला ६ धावांवर बाद केले. नंतर नमन धीर आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी आक्रमक खेळ करत डाव पुढे नेला. त्यांच्या ४६ धावांच्या भागीदारीने भारताने १७५ धावांचा टप्पा ओलांडला. .IND V/s NZ FINALE 2025 : बेडवर उड्या आणि सासूबाईंना मिठी ; भारताने विजयानंतर जिनिलियाचा कुटूंबासोबत जल्लोष .IND vs NZ, 5th T20I: आऊट की सिक्स? इशान किशनचा शॉट अन् ऍलेनची भन्नाट फिल्डिंग, पण थर्ड अंपायरच्या निर्णयावर वाद.पण अखेर १९ व्या षटकात नमनला ब्लेअर टिकनरने २३ चेंडूत ३३ धावांवर असताना बाद केले. अखेरच्या षटकात ऍडम मिलनेने नितीश कुमार रेड्डीला १७ चेंडूत २२ धावांवर आणि भुवनेश्वर कुमारला ६ धावांवर बाद केले. त्यामुळे भारताने २० षटकात ८ बाद १९१ धावा केल्या.न्यूझीलंडकडून गोलंदाजी करताना ऍडम मिलनेने ४ विकेट्स घेतल्या, तर नॅथम स्मिथ आणि ब्लेअर टिकनर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.सँटेनरचा विक्रमन्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटेनरचा हा १४३ वा आंतरराष्ट्रीय टी२० सामना आहे. त्यामुळे तो न्यूझीलंडसाठी सर्वाधिक टी२० सामने (Most T20I Matches for New Zealand) खेळणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने ईश सोधीच्या १४२ सामन्यांच्या विक्रमाला मागे टाकले आहे. या यातील तिसऱ्या क्रमांकावर टीम साऊदी आहे, ज्याने १२६ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.