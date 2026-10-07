IND vs WI: अरे भारीच...! बॉल नीट दिसला नाही, तरी ईशान किशनने बाऊंड्रीजवळ घेतला अफालूनत कॅच, Video एकदा पाहाच

India vs West Indies 1st T20I: मंगळवारी कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या वादळी शतकाच्या जोरावर भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजला पहिल्या टी२० सामन्यात हरवलं. लखनौला झालेल्या सामन्यात भारताने ८ विकेट्ससह विजय मिळवला आणि ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. श्रेयसने शतक केलं असलं, तरी त्याला दुसऱ्या बाजूने ईशान किशनने भक्कम साथ दिली होत. ईशानने (Ishan Kistan) या सामन्यात क्षेत्ररक्षण करतानाही प्रभावित केले. त्याने एक अफलातून झेल घेतला. .IND vs WI, 1st T20I: कॅप्टन श्रेयस अय्यरचं वादळी शतक! भारताचा वेस्ट इंडिजवर ३२ चेंडू राखून दणदणीत विजय, मालिकेत आघाडी.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी सुरुवातील पॉवरप्लेच्या ६ षटकात वेस्ट इंडिजने कामिल पूरन (१२), शिमरॉन हेटमायर (५) आणि रोवमन पॉवेल (०) यांच्या विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर कर्णधार शे होप आणि शेरफेन रुदरफोर्ड यांनी डाव सावरताना ६३ धावांची भागीदारी केली. पण होपला नमन धीरने ५२ धावांवर बाद केल्यानंतर रोस्टन चेसला (५) कुलदीप यादवने आणि रोमरियो शेफर्डला (७) नमन धीरने स्वस्तात माघारी धाडले. त्यामुळे मॅथ्यू फोर्ड रुदरफोर्डला साथ देण्यासाठी उतरला. पण १५ व्या षटकात ईशान किशनच्या अफलातून झेलमुळे तोही फक्त २ धावा करून माघारी परतला..झालं असं की कुलदीपने १५ व्या षटकाचा पहिला चेंडू साधारण आखुड टप्प्याचा टाकला, जो आत वळला. त्यावेळी फोर्डने डीप मिडविकेटच्या दिशेने पुल शॉट मारला पण त्याला टायमिंग साधता आला नाही. पण तरी चेंडू हवेतून बाऊंड्री जवळ जाईल असं दिसत होतं. त्यावेळी ईशान किशन धावत आला. त्यावेळी प्रकाशामुळे त्याला चेंडू दिसेनासा झाल्यासारखं वाटत होतं. पण तरी त्याने विलक्षणरित्या स्वत:ला सावरला आणि झेल पूर्ण केला. त्याने डाईव्ह मारताना चेंडू हातात येईल अशा आशेने त्याचे दोन्ही हात डावीकडे पुढे गेले आणि त्यावेळी चेंडू त्याच्या डाव्या हातात आला. त्यामुळे झेल पूर्ण झाला. तो झेल (Catch) झाल्यानंतर त्यालाही त्यावर विश्वास बसत नव्हता. कारण प्रकाशात चेंडू नीट दिसत नसतानाही त्याने हा झेल घेतला होता. त्याच्या या झेलाचा व्हिडिओही व्हायरल (Viral Video) होत आहे..या सामन्यात नंतर रूदरफोर्डनेही अर्धशतक केले. पण तोही ५६ धावा करून बाद झाला. नंतर वेस्ट इंडिज संघ १७१ धावांवर १९.१ षटकात सर्वबाद झाले. भारताकडून नमन धीरने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..IND vs WI, 1st T20I: शे होप पुन्हा नडला, पण पदार्पणवीर नमन धीरने दाखवला इंगा! रुदरफोर्डच्या आक्रमणाने विंडिज १७० धावा पार.त्यानंतर १७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचे सलामीवीर संजू सॅमसन (११) आणि अभिषेक शर्मा (२१) लवकर बाद झाले. परंतु, श्रेयस अय्यरने ४३ चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह नाबाद १०२ धावा केल्या. ईशान किशनने २७ चेंडूत ५ चौकारांसह नाबाद ३७ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने १५ व्या षटकातच १७२ धावांचे लक्ष्य २ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केले.आता भारत आणि वेस्ट इंडिज संघातील पुढचा टी२० सामना शुक्रवारी ९ ऑक्टोबर रोजी रांचीमध्ये होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.