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IND vs WI: अरे भारीच...! बॉल नीट दिसला नाही, तरी ईशान किशनने बाऊंड्रीजवळ घेतला अफालूनत कॅच, Video एकदा पाहाच

Ishan Kishan Plucks Blinder Catch Despite Poor Visibility: भारताने वेस्ट इंडिजला पहिल्या टी२० सामन्यात पराभूत केलं. या सामन्यात ईशान किशनने चेंडू फारसा दिसत नसतानाही अफलातून झेल घेतला. त्याचा व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे.
Ishan Kishan Catch | India vs West Indies 1st T20I

Ishan Kishan Catch | India vs West Indies 1st T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies 1st T20I: मंगळवारी कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या वादळी शतकाच्या जोरावर भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजला पहिल्या टी२० सामन्यात हरवलं. लखनौला झालेल्या सामन्यात भारताने ८ विकेट्ससह विजय मिळवला आणि ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.

श्रेयसने शतक केलं असलं, तरी त्याला दुसऱ्या बाजूने ईशान किशनने भक्कम साथ दिली होत. ईशानने (Ishan Kistan) या सामन्यात क्षेत्ररक्षण करतानाही प्रभावित केले. त्याने एक अफलातून झेल घेतला.

Ishan Kishan Catch | India vs West Indies 1st T20I
IND vs WI, 1st T20I: कॅप्टन श्रेयस अय्यरचं वादळी शतक! भारताचा वेस्ट इंडिजवर ३२ चेंडू राखून दणदणीत विजय, मालिकेत आघाडी
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