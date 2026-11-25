Indian Street Premier League Season 4: 'इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग'च्या (ISPL) चौथ्या हंगामाचा थरार आता गोव्यात रंगणार आहे. ६ डिसेंबर २०२६ ते ३ जानेवारी २०२७ या कालावधीत गोव्यातील वेर्णा येथील '१९१९ स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम'वर ही स्पर्धा पार पडेल. या हंगामात आठ संघांमध्ये एकूण ४४ सामने खेळवले जाणार आहेत..Australia Cricket : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटमध्ये 'युद्ध'! डेव्हिड वॉर्नर सँडपेपर प्रकरणावरून पॅट कमिन्सच्या विरोधात उभा राहिला, उस्मान ख्वाजाची पाठराखण... .स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात गतविजेते 'चेन्नई सिंघम्स' आणि तिसऱ्या हंगामातील उपविजेते 'टायगर्स ऑफ कोलकाता' (सह-मालक: सैफ अली खान, करीना कपूर खान आणि अक्ष कंबोज) यांच्यात हाय-व्होल्टेज लढत पाहायला मिळेल. दुसऱ्या दिवशी अमिताभ बच्चन यांचा 'माझी मुंबई' संघ 'अहमदाबाद लायन्स'शी भिडेल..तसेच 'डबल-हेडर' सामन्यांमध्ये अक्षय कुमारचा 'श्रीनगर के वीर' विरुद्ध हृतिक रोशनचा 'बंगळुरू स्ट्रायकर्स' आणि राम चरणचा 'फाल्कन रायझर्स हैदराबाद' विरुद्ध सलमान खानचा 'दिल्ली सुपरहिरोज' असे सामने रंगतील..साखळी सामने २८ डिसेंबरपर्यंत चालतील, तर २९ डिसेंबरला क्वालिफायर-१, ३० डिसेंबरला एलिमिनेटर आणि २ जानेवारी २०२७ रोजी क्वालिफायर-२ सामना होईल. साखळी फेरीतील एकल सामने रात्री ८ वाजता, तर डबल-हेडर सामने सायंकाळी ५:३० वाजता सुरू होतील..ICC Cricket Rules: लाळ वापरावरील बंदी कायम, गिलच्या मागणीनंतर आयसीसीचे स्पष्टीकरण.चौथ्या हंगामाच्या लिलावात आठही संघांनी मिळून १०.४० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. यंदा निवड प्रक्रियेत मोठा बदल करत सिम्युलेशन सामने रद्द करण्यात आले असून, स्थानिक स्पर्धांमधील कामगिरीच्या आधारे निवडलेले अव्वल ५०० खेळाडू आणि ५० करारबद्ध खेळाडूंचा लिलावात समावेश करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.