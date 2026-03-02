Sanju Samson Viral Celebration: संजू सॅमसनच्या 'त्या' सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? भारतीय फलंदाज म्हणाला, ते खूप खास...

Why Sanju Samson said his celebration was very special: संजू सॅमसनने त्याच्या कारकीर्दितली सर्वोत्तम खेळी काल कोलकाताच्या इडन गार्डनवर केली. संजूची नाबाद ९७ धावांची खेळी भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात सुर्वणाक्षराने लिहिली जाणारी ठरली. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आव्हान कायम राखण्यासाठी भारताला हा सामना जिंकावाच लागणार होता. वेस्ट इंडिजने १९६ धावांचे लक्ष्य ठेवले आणि संजू एकटा संपूर्ण संघावर भारी पडला. त्याने ५० चेंडूंत ९७ धावांची ऐतिहासिक खेळी केली. विजयी चौकार खेचल्यानंतर संजू गुडघ्यावर बसला, हेल्मेट काढून दूर फेकले.. दोन्ही हात वर करून देवाचे आभार मानले....त्याच्या या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला. .Sanju Samson Reaction : देवाची कृपा! संजू सॅमसन भावनिक झाला; सेलिब्रेशन, देवाचे आभार अन् म्हणाला, विराट, रोहित यांनी... .संजूची कारकीर्द ही चढ उतारांची राहिली आहे. २०१५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करूनही त्याला पुरेशी संधी मिळाली नाही. या वर्ल्ड कपमध्येही कालच्या सामन्यापूर्वी त्याला दोनच सामन्यांत संधी मिळाली. त्यात त्याने ठिकठाक कामगिरी केली. पण, वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या त्याच्या खेळीने सर्वांना स्तब्ध केले. फलंदाजाच्या भात्यातील सर्व फटके त्याने एकदम शिताफतीने मारले... ना त्यात आक्रमकपणा होता ना उगाचचा माज... तो शांत राहून आलेल्या चेंडूला दिशा दाखवण्याचं काम करत राहिला.. त्यामुळेच विजयी चौकार खेचल्यानंतर तो गुडघ्यावर बसला अन् देवाचे आभार मानले...संजू सॅमसनचं हे सेलिब्रेशन चर्चेचा विषय ठरले आहे आणि त्यामागचं कारण जाणून घेण्याची सर्वांची उत्सुकता आहे. सामन्यानंतर त्याला त्याबाबत विचारलेही, तेव्हा तो म्हणाला, "तो खूप खास क्षण आहे. मी खूप विश्वासू माणूस आहे आणि मी तो क्षण खूप खाजगी ठेवू इच्छितो. हा माझ्यासाठी खूप खास क्षण आहे.".वेस्ट इंडिजच्या १९६ धावांचा पाठलाग करणे, हे आव्हान होते. मी फक्त नियमित स्ट्राइकसह प्रत्युत्तर दिले, ज्यामुळे त्याने आपला दृष्टिकोन पुन्हा कॅलिब्रेट केला, असे संजू म्हणाला. त्याने पुढे सांगितले की, तो थोडा कठीण पाठलाग होता. आमच्या फलंदाजी शक्तीकडे पाहता, मला असे वाटले की ईडन गार्डन्सवर दव पडल्यावर १९० धावांचा पाठलाग करणे थोडे सोपे होते, परंतु नियमित अंतराने विकेट गमावल्याने ते आव्हानात्मक बनले. माझा अनुभव आणि माझी भूमिका यात मोठी भूमिका बजावत होती. मला चांगली सुरुवात मिळाली, पण जेव्हा विकेट पडत राहिल्या, तेव्हा मला वाटले की मला खेळ संपवावा लागेल आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत तो टिकवून ठेवावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.