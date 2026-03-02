Cricket

Sanju Samson Viral Celebration: संजू सॅमसनच्या 'त्या' सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? भारतीय फलंदाज म्हणाला, ते खूप खास...

Sanju Samson’s Eden Gardens celebration: कोलकात्यातील इडन गार्डन मैदानावर संजू सॅमसनने साकारलेला खास क्षण सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. त्याने केलेले अनोखे सेलिब्रेशन चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय ठरले. अनेकांनी त्या इशाऱ्यामागचा अर्थ काय, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
Sanju Samson celebrates in his trademark style at Eden Gardens during a crucial innings.

Why Sanju Samson said his celebration was very special: संजू सॅमसनने त्याच्या कारकीर्दितली सर्वोत्तम खेळी काल कोलकाताच्या इडन गार्डनवर केली. संजूची नाबाद ९७ धावांची खेळी भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात सुर्वणाक्षराने लिहिली जाणारी ठरली. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आव्हान कायम राखण्यासाठी भारताला हा सामना जिंकावाच लागणार होता. वेस्ट इंडिजने १९६ धावांचे लक्ष्य ठेवले आणि संजू एकटा संपूर्ण संघावर भारी पडला. त्याने ५० चेंडूंत ९७ धावांची ऐतिहासिक खेळी केली. विजयी चौकार खेचल्यानंतर संजू गुडघ्यावर बसला, हेल्मेट काढून दूर फेकले.. दोन्ही हात वर करून देवाचे आभार मानले....त्याच्या या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला.

