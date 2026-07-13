'घाईगडबडीत, जे मिळालं ते घालून आलो...'; Wimbledon Final पाहायला वैभव सूर्यवंशी बघा कसा पोहोचला, Video तुफान Viral

Vaibhav Sooryavanshi suit story at Wimbledon Final 2026: भारतीय संघाचा युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी हा रविवारी विम्बल्डनच्या पुरुष एकेरी फायनल पाहायला अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन आणि माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंग यांच्यासोबत पोहोचला. यावेळी वैभवला त्याच्या पहिल्या वहिल्या विम्बल्डन फायनल अनुभवाबद्दल विचारले गेले आणि त्याच्या साध्याभोळ्या उत्तराने सर्वांची मनं पुन्हा एकदा जिंकली. अंतिम सामन्यात यानिक सिन्नरने ६-७ ( ७), ७-६ ( २), ६-३, ६-४ अशा फरकाने अॅलेक्झांडर झाव्हरेव्हचा पराभव करून सलग दुसऱ्यांदा विम्बल्डन ट्रॉफी जिंकली..फॉर्मल ब्लॅक ब्लेझर, पांढरा शर्ट, पट्टेदार टाय आणि टिंटेड सनग्लासेस घातलेल्या सूर्यवंशीने आपल्या नव्या लूकने चाहत्यांना प्रभावित केले. पण त्याने हे कबूल केले की, या प्रसंगासाठीची तयारी अगदी शेवटच्या क्षणी झाली. यावेळी त्याला या लूकबद्दल विचारले. त्यावर तो म्हणाला, मी काहीच नियोजन केलं नव्हतं; शेवटच्या क्षणी जे काही मिळालं, ते मी अभिषेकला विचारलं आणि त्याने माझ्यासाठी त्याची व्यवस्था केली, आणि मी ते सहज घातलं. .वैभवने सांगितले की, “मी आता चार-पाच वर्षांपासून टेनिस पाहत आहे. लहानपणी मी राफेल नदाल आणि नोव्हाक जोकोव्हिच यांना फॉलो करायचो. आजही जोकोव्हिच खूप आवडतो. सध्याच्या पिढीतील टेनिसपटूंमध्ये मला कार्लोस अल्काराझ खूप आवडतो, पण तो या वर्षी खेळत नाहीये. मी स्पर्धा पाहत असताना, सिन्नरने ज्या प्रकारे वर्चस्व गाजवले ते पाहून मी प्रभावित झालो.".Bazball नंतर इंग्लंडच्या संघात राहुल द्रविडची सत्ता? कसोटीच्या मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी नाव शर्यतीत.भारतीय संघाला इंग्लंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत सपशेल शरणागती पत्करावी लागली. इंग्लंडने ४-० अशा फरकाने ही मालिका जिंकली. या मालिकेतून वैभवने भारताच्या सीनियर संघातून पदार्पण केले. पण, त्याला तीन सामन्यांत अनुक्रमे १४, १३ व १५ अशाचा धावा करता आल्या आणि त्याला पाचव्या सामन्यातून बाहेर बसावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.