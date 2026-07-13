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'घाईगडबडीत, जे मिळालं ते घालून आलो...'; Wimbledon Final पाहायला वैभव सूर्यवंशी बघा कसा पोहोचला, Video तुफान Viral

Vaibhav Sooryavanshi Wimbledon 2026 final viral video: भारताचा युवा क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी याने यंदाच्या विम्बल्डन २०२६ पुरुष एकेरी अंतिम सामन्याला उपस्थित राहून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vaibhav Sooryavanshi suit story at Wimbledon Final 2026: भारतीय संघाचा युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी हा रविवारी विम्बल्डनच्या पुरुष एकेरी फायनल पाहायला अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन आणि माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंग यांच्यासोबत पोहोचला. यावेळी वैभवला त्याच्या पहिल्या वहिल्या विम्बल्डन फायनल अनुभवाबद्दल विचारले गेले आणि त्याच्या साध्याभोळ्या उत्तराने सर्वांची मनं पुन्हा एकदा जिंकली. अंतिम सामन्यात यानिक सिन्नरने ६-७ ( ७), ७-६ ( २), ६-३, ६-४ अशा फरकाने अॅलेक्झांडर झाव्हरेव्हचा पराभव करून सलग दुसऱ्यांदा विम्बल्डन ट्रॉफी जिंकली.

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