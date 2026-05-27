IPL vs County Cricket वरून वातावरण तापलं! पीटरसनवर ऑस्ट्रेलियाच्या दिग्गजाची टीका, 'बस कर आता, मुर्खा...'

Australian cricket legend slams Kevin Pietersen: भारतात सध्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ही टी२० लीग स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने अंतिम सामन्यातही प्रवेश केला आहे.मात्र बंगळुरू संघातील जेकब बेथलने (Jacob Bethell) आयपीएल की काऊंटी क्रिकेट खेळावे, यावरून ऍलिस्टर कूक आणि केविन पीटरसन यांच्या वादात आता ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज जेसन गिलेस्पीने (Jason Gillespie) उडी घेतली आहे. त्याने पीटरसनवर (Kevin Pietersen) तिखट टीका केली आहे..IPL मुळे माझं आंतरराष्ट्रीय करियर उद्ध्वस्त झालं..., केवीन पीटरसनचा खळबळजनक दावा; इंग्लंड क्रिकेटवरही आरोप.इंग्लंडचा स्टार उदयोन्मुख खेळाडू असलेल्या बेथलने बंगळुरूकडून आयपीएल २०२६ स्पर्धेत आत्तापर्यंत फक्त ७ सामने खेळले, पण त्याला खास काहीच करता आले नाही. तो ९६ धावाच करू शकला.त्याच्याबाबत बोलताना इंग्लंडचा माजी कर्णधार ऍलिस्टर कूकने असं सुचवलं की बेथलने आयपीएल लवकर सोडून काऊंटी क्रिकेटमध्ये परतायला हवे, ज्यामुळे त्याला सामने खेळण्याचा अनुभव मिळेल, ज्याचा फायदा इंग्लंडला आगामी मालिकांमध्ये होईल. कूकने म्हटले होते की आयपीएलमधून जरी युवा खेळाडूंना शिकण्याची संधी मिळत असली, तरी खेळाडूच्या विकासासाठी सराव अधिक महत्त्वाचा असतो..कूक 'स्टीक टू क्रिकेट' पॉडकास्टवर बोलताना म्हणाला होता की 'बेथलने खरंतर याचा विचार करावा, कारण तो सलामीलाही येत नाहीये. तो काहीही न करता बसून राहिलेला आहे. त्यापेक्षा त्याने परत येऊन वॉर्विकशायरसाठी सलामीला फलंदाजी करावी आणि इंग्लंडला मदत करावी.'मात्र, कूकच्या या सल्ल्यावर पीटरसनने टीका केली होती. त्याने म्हटले होते की 'ऍलिस्टर कूकला आयपीएलमध्ये असणे म्हणजे काय आणि नेहमी जगातील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या आजूबाजूला रहायला मिळणे, याबाबत अजिबातच कल्पना नाही. त्यामुळे जेकब बेथलबाबत त्याने दिलेल्या प्रतिक्रियेला काहीच अर्थ नाही. जेकब, भारतातच थांब. मला माहित आहे, तू खेळत नसला, तरी तू शिकत आहे आणि तू चांगला खेळाडू बनशील.'.पीटरसनने यापूर्वीही म्हटले होते की आयपीएलच्या सुरुवातीच्या काळात जेव्हा इंग्लंड क्रिकेट फारसे आयपीएलच्या बाजूने नव्हते, तेव्हा तो या स्पर्धेत सहभागी झाला होता. त्यामुळे त्याचे इंग्लंड क्रिकेटसोबत वादही झाले आणि त्याचा परिणाम त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीवर झाला. त्याने म्हटले की तो १५०-१६० कसोटी सामने खेळू शकत होता, पण त्याची कारकिर्द कमी झाली. तसेच यामुळे पुढच्या पिढीला फायदा झाला आणि त्यांना फ्रँचायझी क्रिकेट खेळण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं.दरम्यान, असं असलं तरी कूक त्याच्या मतावर ठाम राहिला. तो म्हणाला, 'अशी एक वेळ येते की तुम्हाला खेळावंच लागतं. कोणीही जाहीरपणे हे सांगणार नाही की आयपीएल ही खेळण्याची जागा नाही, कारण प्रत्येकाला माहित आहे की त्यामुळे खिसे भरलेले असतात.'.IPL 2026: २८१ स्ट्राईक रेट अन् ९३ धावा... रजत पाटिदार प्लेऑफचा 'दादा'; Final मध्ये पोहचताच म्हणाला, 'आम्ही तुमच्यावर चालून येतोय...'.या वादात आता गिलेस्पीनेही उडी घेतली. गिलेस्पीने ग्लेन मॅकग्रा आणि डॅमियन फ्लेमिंग यांच्यासह फास्ट बॉलिंग कार्टेल पॉडकास्टमध्ये बोलताना आधी उपहासाने म्हटले की 'ऍलिस्टर कूकची असं बोलण्याची हिंमत झाली. केपीने आता टोक गाठले आहे आणि म्हटले की सर ऍलिस्टर कूकचे मताचा फरक पडत नाही, कारण तो कधीही आयपीएलमध्ये नव्हता आणि त्याला काही माहित नाही.'गिलेस्पीने पुढे म्हटले की कूकचा दृष्टीकोन योग्य होता. बेथलला सामना खेळण्याचा अनुभव मिळत नाहीये. गिलेस्पी म्हणाला, 'मला वाटते सर ऍलिस्टर कूकचं मत योग्य होतं, पण केपीने ते मत ज्याप्रकारे नाकारलं... अरे जरा थांबा! निव्वळ मुर्खपणा.'.गिलेस्पीने पुढे पीटरसनची खिल्लीही उडवली. तो म्हणाला, 'त्याला वाटतं तो दीडशे किंवा त्यापेक्षा जास्त कसोटी सामने खेळला असता. त्याने बाकीच्यांसाठी मार्ग तयार केला. आकाशातील तारे, सूर्य, चंद्र, आपण ज्या पृथ्वीवर चालतो ती आणि आपण जो श्वास घेतो ती हवा, या सर्वांसाठी तुझे आभार, केविन. तुझ्यासाठी सर्वकाही पैशांसाठीच होतं. पण पुरे झालं आता, मुर्खा.'.