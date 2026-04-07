IPL मुळे माझं आंतरराष्ट्रीय करियर उद्ध्वस्त झालं..., केवीन पीटरसनचा खळबळजनक दावा; इंग्लंड क्रिकेटवरही आरोप

इंग्लंडचा दिग्गज खेळाडू केविन पीटरसनने याने नुकतेच खळबळजनक आरोप केले आहेत. पीटरसन आयपीएल सुरुवातीपासून खेळणाऱ्या इंग्लंडच्या मोजक्या खेळाडूंपैकी एक आहे. त्याने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, डेक्कन चार्जर्स, रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स आणि दिल्ली डेअरडेविल्स या संघांचं प्रतिनिधित्व केलंय. पण आता त्यानं म्हटलं की इंडियन प्रीमियर लीगमधील (IPL) सहभागामुळे इंग्लंड क्रिकेटसोबतचे (England Cricket) वाद झाल्याने त्याची आंतरराष्ट्रीय कारकिर्द अकाली संपली. त्याने आरोप केला आहे की इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने (ECB) सुडबुद्धीने आयपीएलच्या सुरुवातीला त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी माध्यमांचा वापर केला. आयपीएलच्या सर्वात पहिल्या हंगामात इंग्लंडचा केवळ एक खेळाडू दिमित्री मस्करेन्हास खेळला होता, कारण इंग्लंड क्रिकेटने करारबद्ध खेळाडूंवर आयपीएल खेळण्यासाठी बंदी घातली होती. पण २००९ मध्ये काही खेळाडूंना ३ आठवड्यांसाठी इंग्लंडने आयपीएल खेळण्याची परवानगी दिली होती. पीटरसननेही बंगळुरूकडून २००९ मध्ये आयपीएल पदार्पण केले. तो संघाचा कर्णधारही होता. त्याने म्हटले की संघाला आणि लीगला प्राधान्य दिल्याने त्याच्या इंग्लंड संघातील स्थानावर परिणाम झाला..रणवीर अल्लाहबादियाच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना पीटरसन म्हणाला, 'मी मोठा त्याग केला, माझं करियर उद्ध्वस्त झालं. हेच कारण होतं की त्या संस्थेतील (इंग्लंड क्रिकेट) प्रत्येकजण माझ्या विरोधात गेला. माझं इंग्लंडसाठीची कारकिर्द संपली, तेव्हा मी ३३ वर्षांचाच होतो आणि १०४ कसोटी सामने खेळले होते. मी १५०-१६० कसोटी सामने खेळले असते आणि १२ ते १३ हजार धावा केल्या असत्या. मला हेच मिळायला हवं होतं.''माझ्या विरोधात इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने द टेलिग्राफ वृत्तपत्राचा वापर केला. मला त्यात खोलवर जायचं नाही. त्याची बरीच प्रसिद्धी झाली. पण आता मी आनंदी आणि शांततेच आयुष्य जगत आहे.'.याशिवाय पीटरसनने असंही म्हटलं की त्याच्या कृतीमुळे पुढच्या पिढीला फायदा झाला. त्यांना फ्रँचायझी क्रिकेट खेळण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळालं. तो म्हणाला, 'काही दिवसांपूर्वी मी जॉस बटलरची मुलाखत घेतलेली आणि त्याने माझे आभार मानले. कारण मला ज्या गोष्टींचा त्याग केला, त्याची फळं या खेळाडूंना मिळत आहेत.'.पीटरनने त्याच्या कारकिर्दीत १०४ कसोटी सामने खेळले असून २३ शतकांसह ८१८१ धावा केल्या आहेत. वनडेत १३६ सामन्यांमध्ये ९ शतकांसह ४४४० धावा केल्या आहेत. ३७ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत ११७६ धावा केल्या आहेत. आयपीएलमध्ये त्याने ३६ सामने खेळले आहेत, ज्यात त्याने १००१ धावा केल्या. त्याने आयपीएलमध्ये १ शतक आणि ४ अर्धशतके केले आहेत.