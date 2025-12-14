IND vs SA, T20I: जसप्रीत बुमराह अचानक घरी गेला, पुढच्या दोन टी२० सामन्यात खेळणार की नाही? BCCI ने दिले अपडेट

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या टी२० सामन्यात जसप्रीत बुमराह वैयक्तिक कारणामुळे अनुपस्थित होता. बुमराह सध्या त्याच्या घरी परतला आहे. बीसीसीआयने सांगितले की बुमराह पुढील सामन्यांसाठी उपलब्ध असेल की नाही, याबाबत लवकरच माहिती दिली जाईल..भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात धरमशालामध्ये टी२० मालिकेतील तिसरा सामना झाला. या सामन्यापूर्वीच भारतीय संघाला एक मोठा धक्का बसला. भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह या सामन्याला मुकला होता. तसेच या मालिकेतील आगामी दोन्ही सामन्यातही त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. याबाबत कर्णधार सूर्यकुमार यादवपाठोपाठ बीसीसीआयनेही अपडेट्स दिले आहेत..IND vs SA, 3rd T20I: भारतीय गोलंजांचा अचूक माऱ्यासमोर द. आफ्रिका १२० धावांच्या आतच ऑलआऊट; भारतासमोर सोपं टार्गेट.तिसऱ्या टी२० सामन्यात भारतीय संघाला दोन बदल करावे लागले होते. अक्षर पटेल आजारी असल्याने तो या सामन्यासाठी उपलब्ध नव्हता. तसेच जसप्रीत बुमराह देखील या सामन्यासाठी उपलब्ध नव्हता. यामागचे कारण सांगताना नाणेफेक जिंकल्यानंतर सूर्यकुमारने सांगितले की बुमराह घरी गेला आहे. यामागे वैयक्तिक कारण असल्याचेही सूर्यकुमारने सांगितले..त्यानंतर काही मिनिटांमध्ये बीसीसीआयने सोशल मीडियावर याबाबत अपडेट्स देताना सांगितले की 'अक्षर पटेल तिसऱ्या टी२० सामन्यासाठी आजारी असल्याने उपलब्ध नाही. जसप्रीत बुमराह वैयक्तिक कारणामुळे घरी गेला असून तिसऱ्या सामन्यासाठी उपलब्ध नाही. पुढच्या उर्वरित सामन्यांसाठी तो संघाशी जोडला जाणार की नाही, याबाबत लवकरच माहिती देण्यात येईल.'.दरम्यान, नेमकं वैयक्तिक कारण काय आहे, हे बीसीसीआय किंवा सूर्यकुमारकडून सांगण्यात आलेलं नाही. पण बीसीसीआयने दिलेल्या अपडेटनुसार सध्यातरी बुमराह दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध चौथ्या आणि पाचव्या सामन्यात खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. भारताला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध चौथा टी२० सामना १७ डिसेंबर रोजी लखनौला होणार आहे, तर पाचवा टी२० सामना शुक्रवारी १९ डिसेंबर रोजी अहमदाबादला खेळायचा आहे..IND vs SA: बुमराहपाठोपाठ हार्दिकचीही खास सेंच्युरी! 'असा' पराक्रम करणारा बनला पहिलाच भारतीय ऑलराऊंडर.बुमराहने पूर्ण केला १०० विकेट्सचा टप्पाबुमराहने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात २ विकेट्स घेतल्या होत्या. दुसऱ्या सामन्यात मात्र त्याला विकेट घेता आली नव्हती. पण त्याने पहिल्या सामन्यात २ विकेट्स घेत आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १०० विकेट्सटा टप्पा पार केला होता. तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तिन्ही प्रकारात १०० पेक्षा अधिक विकेट्स घेणारा भारताचा पहिलाच गोलंदाज आहे. बुमराहने कसोटीमध्ये ५२ सामन्यांत २३४ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर ८९ वनडे सामन्यांत १४९ विकेट्स घेतल्या आहेत. ८२ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १०१ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.