IND vs SA, T20I: जसप्रीत बुमराह अचानक घरी गेला, पुढच्या दोन टी२० सामन्यात खेळणार की नाही? BCCI ने दिले अपडेट

BCCI Confirms Jasprit Bumrah's Return Home: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या टी२० सामन्यापूर्वीच जसप्रीत बुमराह घरी परतला आहे. तो उर्वरित मालिकेत खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह असून याबाबत बीसीसीआयने अपडेट दिली आहे.
Jasprit Bumrah | India vs South Africa 3rd T20I

  • भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या टी२० सामन्यात जसप्रीत बुमराह वैयक्तिक कारणामुळे अनुपस्थित होता.

  • बुमराह सध्या त्याच्या घरी परतला आहे.

  • बीसीसीआयने सांगितले की बुमराह पुढील सामन्यांसाठी उपलब्ध असेल की नाही, याबाबत लवकरच माहिती दिली जाईल.

