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IND vs NZ: बुमराह नसेल, तर त्याच्या जागी न्यूझीलंडविरुद्ध ODI मालिकेत कोणाची वर्णी लागणार? शमीसह तीन खेळाडूंचे पर्याय

IND VS NZ ODIS: WHO SHOULD REPLACE JASPRIT BUMRAH IN INDIA’S SQUAD?न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिका जसप्रीत बुमराह पूर्ण खेळणार नसल्याचे समजत आहे. असे झाल्यास त्याच्या जागेवर कोणाला संधी मिळणार हा प्रश्न असून सध्या तीन अनुभवी खेळाडूंचे पर्याय आहेत.
Jasprit Bumrah | India vs New Zealand

Jasprit Bumrah

Sakal

Pranali Kodre
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Jasprit Bumrah Replacement Options: भारतीय संघ लवकरच न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात ५ टी२०, ५ वनडे आणि २ कसोटी सामन्यांची मालिका खेळली जाणार आहे. टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. पण वनडे आणि कसोटी मालिकेसाठी येत्या काही दिवसातच घोषणा होईल, असं बीसीसीआयने टी२० संघ जाहीर करताना सांगितले होते.

अशातच अशी माहिती समोर आली आहे की निवड समितीचे अंतरिम प्रमुख प्रज्ञान ओझा याने बुधवारी कर्णधार शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरसोबत महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा केली आहे.

Jasprit Bumrah | India vs New Zealand
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