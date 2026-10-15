IND vs NZ: बुमराह नसेल, तर त्याच्या जागी न्यूझीलंडविरुद्ध ODI मालिकेत कोणाची वर्णी लागणार? शमीसह तीन खेळाडूंचे पर्याय

Jasprit Bumrah Replacement Options: भारतीय संघ लवकरच न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात ५ टी२०, ५ वनडे आणि २ कसोटी सामन्यांची मालिका खेळली जाणार आहे. टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. पण वनडे आणि कसोटी मालिकेसाठी येत्या काही दिवसातच घोषणा होईल, असं बीसीसीआयने टी२० संघ जाहीर करताना सांगितले होते. अशातच अशी माहिती समोर आली आहे की निवड समितीचे अंतरिम प्रमुख प्रज्ञान ओझा याने बुधवारी कर्णधार शुभमन गिल आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरसोबत महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा केली आहे. .IND A vs NZ A: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारताच्या संघात मोठा बदल; रिषभ पंत बाहेर, तर २१ वर्षांचा खेळाडू घेणार जागा.यानंतर अशी माहिती समोर येत आहे की भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील सर्व सामने खेळण्याची शक्यता कमी आहे. भारतीय संघव्यवस्थानाची अशी इच्छा आहे की त्याने कसोटी क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करावे, तसेच कसोटी मालिकेसाठी ताजेतवाणे रहावे. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार बुमराह तंदुरुस्त असला, तरी त्याने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीपूर्वी भारतीय अ संघाकडून न्यूझीलंड अ संघाविरुद्ध होणारा तिसरा प्रथम श्रेणी सामना खेळावा.बुमराहची जागा कोण घेणार?दरम्यान, बुमराहला जर न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी विश्रांती दिली जाणार असेल, तर त्याच्या जागेवर कोणाला संधी दिली जाणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पुढच्या वर्षी होणारी वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धेचाही यावेळी विचार केला जाण्याची शक्यता आहे..भुवनेश्वर कुमार३६ वर्षीय भुवनेश्वर कुमारला बुमराहच्या जागेवर खेळण्यासाठी प्राधान्य मिळू शकते. त्याला नुकतेच ४ वर्षांनंतर न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघात स्थान मिळाले आहे. अशात जर बुमराह खेळणार नसेल, तर भुवनेश्वरला वनडे मालिकेसाठी आणखी काही काळ न्यूझीलंडमध्ये थांबवले जाऊ शकते, तसेच त्याचे असणे सोयीस्करही असेल, कारण तो टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाचा भाग आहे. त्याने वनडेत १२१ सामन्यांत १४१ विकेट्स घेतल्या आहेत. पण हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल. तो गेल्या ४ वर्षात भारतासाठी ववनडे खेळलेला नाही. त्यामुळे तो १० षटके टाकण्यासाठी फिट आहे की नाही. .मोहम्मद शमीबुमराहच्या बदली खेळाडूसाठी मोहम्मद शमीचाही एक चांगला पर्याय निवड समितीसमोर आहे. गेल्यावर्षी दुखापतीमुळे बराच काळ क्रिकेटपासून दूर झाल्यानंतर त्याने वर्षाअखेरीस देशांतर्गत क्रिकेटमधून पुनरागमन केले होते. मात्र त्याला त्यानंतर भारतीय संघात मात्र संधी देण्यात आलेली नव्हती. मात्र शमीचा अनुभव आणि त्याची वेगवान गोलंदाजी न्यूझीलंडमध्ये महत्त्वाची ठरू शकते. त्याने नुकतेच रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ च्या पहिल्या सामन्यात दिल्लीविरुद्ध ५ विकेट्स घेतल्या होत्या आणि बंगालच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला होता. शमी मार्च २०२५ मध्ये भारतासाठी अखेरचा वनडे सामना खेळला आहे. पण त्याने रणजीमध्ये खेळत तो दीर्घकाळाच्या क्रिकेटसाठीही तयार असल्याचे दाखवून दिले आहे. शमीने १०८ वनडेत २०६ विकेट्स घेतल्या आहेत..IND vs NZ ODI Squad : निवड समितीच्या डोक्यात काय शिजतंय? जसप्रीत बुमराहचा वन डे संघात समावेश अनिश्चित, दुखापत की आणखी काही कारण? Inside Story.शार्दुल ठाकूरजसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी शार्दुल ठाकुरचाही विचार केला जाऊ शकतो. शार्दुल केवळ गोलंदाजीतच नाही, तर फलंदाजीसही तळात योगदान देऊ शकतो. तो न्यूझीलंडमध्ये ४ वनडे सामनेही २०२०-२०२२ या दरम्यान खेळला असून ५ विकेट्स घेतल्या आहेत. शार्दुल देखील शमीप्रमाणे सध्या रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ स्पर्धा मुंबईकडून खेळण्यात व्यस्त आहे. त्यामुळे सध्या तरी तो पूर्ण फिट असल्याचेही समजत आहे. त्याने २०२३ मध्ये भारतासाठी अखेरचा वनडे सामना खेळला असून त्यानंतर त्याला संधी मिळालेली नाही. पण त्याला पुनरागमनाची संधी मिळू शकते. त्याने भारतासाठी ४७ वनडे सामन्यात ६५ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.