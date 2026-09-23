Jasprit Bumrah: जपानमध्ये तू हे करायला गेलाय का? जस्सीच्या Videoवर पत्नी संजनाचा तिखट सवाल; भारतीय गोलंदाजानेही दिलं भन्नाट उत्तर...

Jasprit Bumrah Japan Pillow Video: भारताचा टी२० संघ सध्या जपानमध्ये आहे. जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुरू असून भारतीय टी२० संघही या स्पर्धेत सहभागी होत आहे. दरम्यान, भारताचे अनेक खेळाडू जपानमध्ये पहिल्यांदाच आले असून तेथील गोष्टींची मजाही घेत आहेत. यात वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहचाही (Jasprit Bumrah) समावेश आहे. बुमराहने जपानमधील नुकताच एक मजेशीर व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यावर त्याची पत्नी संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) हिने केलेल्या कमेंटने लक्ष वेधले आहे. .IND vs JPN, T20I: जपानने भारतीय संघाचा धूर काढला! श्रेयसचा संघ अवघ्या २ धावांनी जिंकला, फलंदाज गंडले, गोलंदाजही रडले.नुकतेच मंगळवारी भारताने जपानविरुद्ध टी२० सामना खेळला आहे. पावसाच्या व्यत्ययात ५-५ षटकांचा झालेल्या या सामन्यात भारताने केवळ २ धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यासाठी बुमराहला विश्रांती देण्यात आली होती. पण आता यानंतर २८ सप्टेंबरपासून भारतीय संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील (Asian Games) सुवर्णपदक राखण्याच्या मोहिमेला सुरुवात करेल, त्यामुळे या स्पर्धेत बुमराह खेळताना दिसू शकतो. पण त्याआधी बुमराह जपानमधील वेगवेगळ्या गोष्टींचा आनंद घेत आहे..बुमराह नुकताच जपानमध्ये उशी खरेदी करण्यासाठी गेला होता, ज्याच्यासोबत भारताचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू अक्षर पटेलही (Axar Patel) होता. बुमराह उशी खरेदी करत असताना अक्षर पटेलने त्याचा व्हिडिओ शूट करत होता. हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर बुमराहने शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसते की बुमराहने एका जपानी बेडिंग स्टुडिओला भेट दिली आणि तिथे तो खास तयार केलेल्या एर्गोनॉमिक उशा वापरून पाहताना दिसतोय. त्या स्टुडिओतील तज्ञ त्याच्या मानेची आणि झोपताना त्याच्या शरीराच्या आकाराची मापे घेत आहेत, ज्यामुळे त्याच्यासाठी योग्य आधार देण्यारी उशी घेता येईल. यावेळी व्हिडिओ शूट करणारा अक्षर पटेल त्यावर मागून वेगवेगळ्या मजेशीर कमेंट करत आहे..बुमराहने या व्हिडिओला कॅप्शन दिले आहे की 'योग्य उशी शोधण्याची कला (The art of finding the right pillow)'. बुमराहच्या या व्हिडिओवर अनेक कमेंट्स आणि लाईक्स आल्या आहेत. पण त्याची पत्नी संजनाने केलेली कमेंट मात्र लक्ष वेधून घेत आहे. तिने कमेंट करताना लिहिले आहे की 'तू जपान हे सर्व करण्यासाठी गेला आहेस का?' त्यावर बुमराहनेही भन्नाट उत्तर दिलं आहे, त्याने लिहिले की 'जेव्हा तू माझ्याकडे उशी मागशील तेव्हा मी तुझ्यासोबत ती उशी शेअर करणार नाही.'.दरम्यान, बुमराहने जपान दौऱ्यापूर्वी नुकतेच अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या टी२० मालिकेतून भारतीय संघात पुनरागमन केले होते. तो या मालिकेतील तिन्ही सामने खेळला होता. त्यामुळे त्याला जपानविरुद्धच्या सामन्यासाठी विश्रांती दिली होती. पण त्याला आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत खेळताना पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.