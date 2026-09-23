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Jasprit Bumrah: जपानमध्ये तू हे करायला गेलाय का? जस्सीच्या Videoवर पत्नी संजनाचा तिखट सवाल; भारतीय गोलंदाजानेही दिलं भन्नाट उत्तर...

Jasprit Bumrah's Hilarious Reply To Sanjana Ganesan: भारताचा टी२० संघ आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जपानमध्ये असून जसप्रीत बुमराह तिथे उशी खरेदीसाठी गेला होता. याचा व्हिडिओही त्याने शेअर केला आहे. त्यावर त्याच्या पत्नीने केलल्या कमेंटने लक्ष वेधले आहे.
Jasprit Bumrah's Pillow Shopping with Axar Patel Video

Jasprit Bumrah's Pillow Shopping with Axar Patel Video

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Jasprit Bumrah Japan Pillow Video: भारताचा टी२० संघ सध्या जपानमध्ये आहे. जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुरू असून भारतीय टी२० संघही या स्पर्धेत सहभागी होत आहे. दरम्यान, भारताचे अनेक खेळाडू जपानमध्ये पहिल्यांदाच आले असून तेथील गोष्टींची मजाही घेत आहेत. यात वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहचाही (Jasprit Bumrah) समावेश आहे.

बुमराहने जपानमधील नुकताच एक मजेशीर व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यावर त्याची पत्नी संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) हिने केलेल्या कमेंटने लक्ष वेधले आहे.

Jasprit Bumrah's Pillow Shopping with Axar Patel Video
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