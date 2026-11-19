New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात कसोटी मालिकेला सुरुवात झाली असून पहिला सामना वेलिंग्टनला गुरुवारपासून (१९ नोव्हेंबर) खेळला जात आहे. या सामन्यात भारताने दणक्यात सुरुवात केली आहे. जसप्रीत बुमराह आणि अंशुल कंबोज यांनी सुरुवातीलाच विकेट घेण्यात यश मिळवले. ही मालिका कसोटी अजिंक्यपद २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचा भाग असल्याने महत्त्वाची आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला जसप्रीत बुमराह आणि अंशुल कंबोजने (Jasprit Bumrah & Anshul Kamboj) सुरुवातीला न्याय दिला. या सामन्यातून जसप्रीत बुमराह पुनरागमन करत आहे. त्याला न्यूझीलंड दौऱ्यातील टी२० आणि वनडे मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली होती..IND vs NZ, 1st Test: शुभमन गिलने टॉस जिंकला! सिराज-जडेजाला मात्र बाहेर बसवलं, कोणाला मिळाली Playing XI मध्ये संधी?.बुमराहने पुनरागमन करताच सामन्याच्या पहिल्याच षटकात आपली प्रतिभा दाखवली आहे. त्याने तिसऱ्याच चेंडूवर न्यूझीलंडचा कर्णधार टॉम लॅथमला त्रिफळाचीत केले. बुमराहने टाकलेला चेंडू अचानक उशीरा आत आल्याने लॅथमला (Tom Latham) फसला. त्याने चेंडू बाहेर जाईल हा विचार करत सोडण्याचा निर्णय घेतला. पण चेंडू थेट स्टम्पवर आदळला आणि त्याला एकही धाव न करता शून्यावरच माघारी परतावे लागले. त्यामुळे सलामीवीर डेवॉन कॉनवेसोबत तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला हेन्री निकोल्स उतरला..लॅथमची सेहवागच्या नकोशा विक्रमाशी बरोबरीदरम्यान, कसोटी क्रिकेटमध्ये सलामीला खेळताना शून्यावर बाद होण्याची लॅथमची ही १५ वी वेळ होती. त्यामुळे कसोटीत सर्वाधिक वेळा शून्यावर बाद होणाऱ्या सलामीवीरांच्या यादीत लॅथमने चौथ्या क्रमांकावरील वीरेंद्र सेहवागची बरोबरी केली आहे. सेहवागही १५ वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. त्यांच्यापुढे या नकोशा यादीत क्रेग ब्रेथवेट (१९ वेळा), माईक आर्थर्टन (१७ वेळा) आणि मार्वन अट्टापटू (१६ वेळा) हे तीन सलामीवीर आहेत..कॉनवेही स्वस्तात बादबुमराहने या सामन्यात तिसऱ्या षटकात कॉनवेला जवळपास बाद केलंच होतं, पण डीआरएसमुळे त्याला जीवदान मिळाले. स्टम्पमागे झेलसाठी भारतीय संघाने अपील केले होते, ज्यावर मैदानावरील पंच रिचर्ड इलिंगवर्थ यांनी कॉनवेला बादही दिले. मात्र कॉनवेने चेंडू बॅटला न लागल्याचे सांगत रिव्ह्यू घेतला. यात चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नसल्याचे दिसल्याने थर्ड अंपायरने त्याला नाबाद घोषित केले. त्यावेळी कॉनवे ३ धावांवर खेळत होता..IND vs NZ 1st Test: पहाटे ३:३० चा अलार्म लावा... भारत-न्यूझीलंड सामना कुठे, कोणत्या चॅनेलवर पाहता येणार? तीन सत्रांची वेळ आली समोर....मात्र कॉनवेला या जीवदानाचा फार फायदा घेता आला नाही. त्याला चौथ्या षटकाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर अंशुल कंबोजने यष्टीरक्षक रिषभ पंतच्या हातून झेलबाज केले. त्यामुळे कॉनवेला १३ चेंडूत ४ धावांवर माघारी जावे लागले. यासह न्यूझीलंडचे दोन्ही सलामीवर माघारी परतले होते. न्यूझीलंडने चार षटकातच १२ धावांवर २ विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे हेन्री निकोल्स आणि रचीन रवींद्र यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे..या सामन्यासाठी भारतीय संघाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप आणि अंशुल कंबोज या चार वेगवान गोलंदाजांना खेळवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.