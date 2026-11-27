Why Jasprit Bumrah Turned Down Mumbai Indians Vice-Captaincy Offer: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याला मुंबई इंडियन्सने पुन्हा एकदा कर्णधार केले आहे. गेल्या तीन हंगामात हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सची कामगिरी अपेक्षित झाली नव्हती. याशिवाय चाहत्यांचीही रोहितला २०२४ आयपीएलपूर्वी कर्णधारपदावरून काढल्याने नाराजी होती. त्यातच २०२६ मध्ये मुंबईला मोठा धक्का बसला, त्यांचा संघ ९ व्या क्रमांकावर राहिला होता. त्यानंतर मुंबईने मोठी पावले उचलली. काही दिवसांपूर्वीच हार्दिक पांड्याचे ट्रेड पंजाब किंग्ससोबत अर्शदीप सिंगच्या बदल्यात झाले. यानंतर आता मुंबईने कर्णधार म्हणून रोहित शर्मावर पुन्हा भरवसा दाखवला आहे. .5:45 चा खास मुहूर्त: Mumbai Indians च्या वेळेमागचं गुपित काय? कॅप्टन बनताच रोहित शर्माची पहिली प्रतिक्रिया....दरम्यान, असे असतानाच मुंबईचा उपकर्णधार कोण असणार याबाबत चर्चा झाली. सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा आणि जसप्रीत बुमराह हे पर्याय आहेत. गेल्यावर्षी हार्दिक पांड्याच्या अनुपस्थितीत सूर्यकुमार यादव आणि जसप्रीत बुमराह यांनी नेतृत्वाची धुरा सांभाळली होती..आता इंडिया टूडेने दिलेल्या वृत्तानुसार मुंबई इंडियन्सने बुमराहला उपकर्णधारपदाची जबाबदारी सांभाळण्याबाबत विचारणा केली होती. कर्णधारपदासाठी रोहितची निवड आधीच झाली असताना फ्रँचायझीच्या वरिष्ठ नेतृत्व गटाने ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बुमराहला उपकर्णधारपदाचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि, बुमराहने हा प्रस्ताव नम्रपणे नाकारला आहे. मात्र यामागची कारणं समोर आलेली नाहीत..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की २०२६ आयपीएल हंगामात हार्दिक आणि सूर्यकुमार यांच्या अनुपस्थितीत जेव्हा बुमराह प्रभारी कर्णधार झाला होता, तेव्हा त्याने विधान केले होते की 'मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार होण्यापूर्वीच मी कसोटी कर्णधार होईल, असं मला वाटलं नव्हतं.' त्याच्या या विधानाची बरीच चर्चा झाली होती.जसप्रीत बुमराह २०१३ मध्ये १९ व्या वर्षी मुंबई इंडियन्ससोबत जोडला गेला असून त्याने आत्तापर्यंत १४ हंगामात १८७ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो मुंबई इंडियन्सचा प्रमुख गोलंदाजही आहे. मुंबईने त्याला सर्वाधिक १८ कोटींमध्ये संघात गेल्यावर्षी कायम केले होते..IND vs NZ, 2nd Test: '... तर मग सिराजचा खरंच फॉर्म हरवलाय', अश्विनचा भारताच्या Playing XI निवडीवरून खोचक पोस्ट .दरम्यान, बुमराह डिसेंबर २०२६ मध्ये ३२ वर्षांचा होणार आहे आणि जर मुंबई रोहितकडे किमान दोन वर्षेतरी नेतृत्व कायम करणार असेल, तर भविष्यात बुमराह मुंबईचा कर्णधार होण्याची शक्यता कमी आहे, अशात तो २०२८ आयपीएल हंगामापूर्वी मेगा लिलावात उतरण्याचा विचार करणार का, अशाही चर्चा सध्या होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.