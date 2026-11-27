Mumbai Indians 5:45 PM Rohit Sharma Captaincy Announcement: मुंबई इंडियन्सने शुक्रवारी (२७ नोव्हेंबर) मोठी घोषणा केली आहे. मुंबईने पुन्हा एकदा ३९ वर्षीय रोहित शर्माला कर्णधार म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यामुळे इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ (IPL) मध्ये रोहित मुंबईचा कर्णधार म्हणून खेळताना दिसणार आहे. मुंबईने शुक्रवारी संध्याकाळी पावणे सहा वाजता याबाबत घोषणा केली आहे. यामागे खास कारणही आहे. .IPL 2027: रोहित शर्माशिवाय पर्यायच नाही...! Mumbai Indians चाहत्यांची कॅप्टन्सीबाबतची उत्सुकता संपली.मुंबईने गुरुवारीच एक पोस्ट शेअर करत ही माहिती दिली होती की शुक्रवारी संध्याकाळी ५.४५ वाजता मोठी घोषणा करणार आहेत. तेव्हापासूनच रोहित शर्मा कर्णधार म्हणून परतणार का, याबाबत चाहते उत्सुक होते. ही प्रतिक्षा बरोबर पावणे सहाच्या ठोक्याला मुंबई इंडियन्सने संपवली आणि रोहितला पुन्हा कर्णधार घोषित केले..गेल्या तीन हंगामात हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वात मुंबईला अपेक्षित कामगिरी करता आली नव्हती. २०२६ आयपीएल हंगामातही मुंबई इंडियन्स ९ व्या क्रमांकावर राहिले होते. त्यामुळे हार्दिकच्या नेतृत्वावर टीका होत होती. अखेर मुंबईने त्याचे ट्रेड पंजाब किंग्ससोबत १८ कोटींमध्ये अर्शदीप सिंगच्या बदलल्यात केले. त्यामुळे मुंबई इंडियन्सच्या संघात कर्णधाराची जागा रिकामी राहिली झाली होती. आता या जागेवर पुन्हा रोहितची नियुक्ती झाली आहे..Mumbai Indians चा कॅप्टन कोण, रोहित शर्मा की दुसरं कोणी? त्या पोस्टचा नेमका अर्थ काय?.5.45 हीच वेळ का?रोहितने यापूर्वी २०१३ ते २०२३ पर्यंत मुंबई इंडियन्सचे नेतृ्त्व केले होते. यादरम्यान मुंबईने २०१३, २०१५, २०१७, २०१९ आणि २०२० असे पाच आयपीएल विजेतेपद पटतावले होते. त्यामुळे आता आयपीएलमध्ये कॅप्टन रोहित २.० पाहायला मिळणार आहे. पण रोहित शर्माच्या कर्णधारपदाची घोषणा संध्याकाळी ५.४५ वाजताच का केली, याचे कारण आता समोर आले आहे. मुंबई इंडियन्सने ५ वेळा आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले आहे आणि ४५ हा रोहित शर्माचा जर्सी क्रमांक आहे. त्यामुळे ५.४५ असा मुहूर्त साधल्याचा कयास चाहते लावत आहेत. याशिवाय डिसेंबर २०२३ मध्ये हार्दिक पांड्याच्या कर्णधारपदाची घोषणाही संध्याकाळ ६ च्या सुमारासच झाली होती..काय म्हणाला रोहित शर्मा?मुंबईचा पुन्हा कर्णधार झाल्यानंतर रोहित म्हणाला, 'मुंबई इंडियन्स माझ्या आयुष्याचा एक मोठा भाग राहिले आहे आणि या संघाचे नेतृत्व करणे माझ्यासाठी नेहमीच सन्मानाची गोष्ट आहे. नीता भाभी आणि आकाश यांच्याशी आगामी हंगामाबाबत झालेल्या चर्चा उत्साहवर्धक होत्या आणि आम्ही बरेच काही साध्य करू शकतो, यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे.''मी आयपीएलच्या २० व्या हंगामासाठी, पुढील आव्हानांसाठी व आमच्या पलटनला आनंद साजरा करण्याचे क्षण देण्यासाठी सज्ज आहे. आमच्या नेहमीच्या शैलीनुसार क्रिकेट खेळण्यावर, एकत्रितपणे प्रतिस्पर्धा करण्यावर आणि खेळाचा आनंद घेण्यावर लक्ष केंद्रीत असेल.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.