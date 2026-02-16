MS Dhoni ने स्वत:हून भारताचे कर्णधारपद सोडले नव्हते, तर...; तब्बल ९ वर्षांनी सिलेक्टर्सने उलगडलं रहस्य

MS Dhoni Captaincy Resignation Inside Story: भारताच्या दिग्गज कर्णधारांमध्ये एमएस धोनीचे नाव घेतले जाते. तो भारताचा सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक देखील आहे. तसेच त्याच्या नेतृत्वात भारताने तीन आयसीसी ट्रॉफीही जिंकल्या आहेत. पण त्याने २०१६ च्या अखेरीस अचानक भारताच्या वनडे आणि टी२० संघाचे नेतृत्व सोडले होते. त्यामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. तथापि, धोनीने (MS Dhoni) २०१४ च्या अखेरीसच कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. पण तो त्यानंतरही वनडे आणि टी२०मध्ये सक्रिय होता आणि भारतीय संघाचे नेतृत्वही करत होता. मात्र असं असतानेच अचानक त्याने कर्णधारपद सोडले आणि त्यानंतर विराट कोहलीला (Virat Kohli) भारताचा वनडे आणि टी२० संघाचा कर्णधार (Captain) करण्यात आले. हा नेतृत्वबदल अत्यंत सहजपणे झाला होता. धोनी नंतर २०१९ पर्यंत विराटच्या नेतृत्वातही खेळला. पण आता तब्बल ९ वर्षांनी तत्कालिन निवड समिती सदस्य जतीन परांजपे (Jatin Paranjape) यांनी धोनीने कर्णधारपद कशाप्रकारे सोडलं, याबाबत मोठा खुलासा केला आहे. .MS Dhoni Video: विराट - रोहितने २०२७ वर्ल्ड कप खेळावा का? धोनीने थेट सांगितलं, 'वय कधीही...'.२०१६-१७ च्या दरम्यान भारतीय संघाच्या निवड समितीमध्ये एमएसके प्रसाद (MSK Prasad) आणि जतीन परांजपे होते. त्यांनी धोनीशी कर्णधारपद सोडण्याबाबत चर्चा केली होती. जून २०१७ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी होणार होती, त्यामध्ये धोनी नेतृत्व करेल, अशीच अपेक्षा सर्वांची होती. मात्र २०१६ वर्ष संपण्यास अवघ्या ४ दिवसांचा कालावधी राहिला असताना धोनीने कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. पण त्यावेळी काय झाले, हे द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो मध्ये परांजपे यांनी सांगितेल आहे..ते म्हणाले, "माही नेट्समध्ये फलंदाजी करत होता. तो साधारण तासभर फलंदाजी करत होता, तेव्हा मी आणि एमएसके एकमेकांकडे पाहात होतो. आम्ही त्याला सन्मानाने कर्णधारपद सोडण्याबाबत कसे विचारायचे याच तयारी केली होती. त्यामुळे आम्ही त्याच्याकडे गेलो आणि सांगितले, 'माही, आम्हाला वाटतं की आता पुढे जाण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे.""त्यामुळे तो लगेचच एमएसकेला म्हणाला, 'आण्णा, हा अगदी योग्य निर्णय आहे. माझ्याकडून काय आहे, हे तुम्ही मला सांगा.' त्यानंतर एमएसकेने त्याला सांगितले की तो पुढे जाण्यास तयार आहे, हे त्याच्याकडून लिखित स्वरुपात हवे आहे." .परांजपे यांनी पुढे सांगितले की "धोनी म्हणाला, ठीक आहे, मी करतो'. त्यानंतर रात्री, आम्हाला ईमेल मिळाला की मला कर्णधारपदावरून पायउतार व्हायचे आहे.' आम्हाला तो निर्णय घ्यावा लागला. आमच्यावर टीकाही झाली, पण असे कठीण निर्णय तुम्हाला घ्यावे लागतात.'दरम्यान, धोनीनंतर विराटकडे तिन्ही क्रिकेट प्रकारात भारतीय संघाच्या पूर्णवेळ नेतृत्वाची जबाबदारी आली. .T20 World Cup 2026 : MS Dhoni मुळे बदललं पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिकचं आयुष्य; अनोख्या बॉलिंग अॅक्शनमुळे आहे चर्चेत!.विराटच्या नेतृत्वात भारताने नंतर २०१७ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये उपविजेतेपद मिळवले, तर २०१९ च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली. धोनीसाठी २०१९ चा वर्ल्ड कप भारतासाठी अखेरची स्पर्धा ठरली. त्याने त्यानंतर २०२०मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. विराटने २०२१ मध्ये टी२० वर्ल्ड कपमध्येही भारताचे नेतृत्व केले. तसेच २०२१ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप स्पर्धेचेही उपविजेतेपद मिळवले.धोनीच्या नेतृत्वात भारताने २००९ मध्ये पहिल्यांदा कसोटी क्रमवारीत अव्वल क्रमांक मिळवला होता. तसेच २००७ टी२० वर्ल्ड कप, २०११ वनडे वर्ल्ड कप आणि २०१३ चॅम्पियन्स ट्रॉफीही भारताने धोनीच्या नेतृ्त्त्वात जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.