MS Dhoni Video: विराट - रोहितने २०२७ वर्ल्ड कप खेळावा का? धोनीने थेट सांगितलं, 'वय कधीही...'

Ms Dhoni on Rohit Sharma and Virat Kohli for World Cup 2027 Spot: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी पुढच्या वर्षी होणारा वनडे वर्ल्डकप २०२७ स्पर्धा खेळावी की नाही, याबाबत बऱ्याच महिन्यांपासून क्रिकेट विश्वात चर्चा सुरू आहे. विराट आणि रोहित (Virat Kohli & Rohit Sharma) हे दोघेही आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, त्यामुळे ते केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहेत. तथापि, दोघांनीही हा वर्ल्ड कप खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र या वर्ल्ड कपपर्यंत (ICC World Cup 2027) विराट ३९ आणि रोहित ४० वर्षांचा असेल. त्यामुळे त्यांच्या वयामुळे ते पुढच्यावर्षी वर्ल्डकपमध्ये खेळणार की नाही, असे प्रश्न सातत्याने विचारले जात आहेत. आता याबाबत माजी कर्णधार एमएस धोनीने (MS Dhoni) प्रतिक्रिया दिली आहे. .MS Dhoni: 'RCB ने बरीच वर्षे प्रतिक्षा केली होती...', धोनी बंगळुरूच्या पहिल्या IPL विजेतेपदाबाबत नेमकं काय म्हणाला? .विराट आणि रोहित धोनीच्या नेतृत्वात बराच काळ खेळले असून ते त्याच्या संघातील सर्वात यशस्वी फलंदाजांपैकी एक होते. क्रिकेट निवेदक जतिन सप्रूने एका कार्यक्रमात धोनीला विराट - रोहितने वनडे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धा खेळावी की नाही, असा प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाचे उत्तर धोनीने सविस्तर दिले आहे.धोनी म्हणाला, 'का नाही. हे पाहा कोणीही पुढचा वर्ल्ड कप का खेळू नये? माझ्यासाठी वय हा कधीही निकष नव्हता. कामगिरी आणि फिटनेस हे निकष आहेत. मला नेहमीच असं वाटतं की कोणालाही काहीही सांगितलं जाऊ नये, पण गोष्टी स्पष्ट असाव्यात. सर्वांना समान वागणूक दिली पाहिजे.''जेव्हा मी पदार्पण केले होते, मी २४ वर्षांचा होतो. त्यावेळी माझ्याकडे येऊन कोणी मला काही सांगितले नाही, त्यामुळे जर मी भारतासाठी जे काही एक वर्ष, दोन वर्षे, १० वर्षे किंवा २० वर्षे खेळत असेल, तर कोणीही माझ्याकडे वयाबद्दल येऊन सांगण्याची गरज नाही.'.धोनी पुढे म्हणाला, 'वय महत्त्वाचे आहे का, तर नाही. फिटनेस महत्त्वाचा आहे का, तर हो. जरी तुम्ही २२ वर्षांचे असाल आणि फिट नसाल, तर तुम्ही संघात नसायला हवे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्याचे काही निकष आहेत.''रोहित असो, विराट असो, किंवा येत्या तीन, पाच, दहा वर्षात आणखी नावं पुढे येतील, पण गोष्ट अशी आहे की फक्त ते तिशीत आहेत, म्हणून आपण हे ठरवू शकत नाही की त्यांनी पुढचा वर्ल्ड कप खेळावे की नाही. हा निर्णय त्यांनीच घ्यायचा आहे. जर ते चांगली कामगिरी करत आहेत आणि त्यांना देशासाठी योगदान देण्याची इच्छा आहे, तर त्यांनी का खेळू नये?'.T20 World Cup: 'हा डेंजर संघ आहे...' Dhoni सूर्याच्या टीम इंडियाबद्दल स्पष्टच बोलला; मनातील भीतीही सांगितली.याशिवाय धोनीने वर्ल्ड कपमध्ये अनुभव का महत्त्वाचा आहे, हे देखील सांगितले. तो म्हणाला, 'तुम्हाला अनुभवी खेळाडू कसे मिळतील. तुम्हाला २० वर्षांचा खेळाडू अनुभवी म्हणून मिळत नाही, अपवाद फक्त सचिन तेंडुलकर आहे. जेव्हा तुम्ही १६ किंवा १७ व्या वर्षी जेव्हा खेळायला सुरुवात करता, तेव्हा तुम्हाला तो अनुभव मिळू शकतो. पण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खूप वेगळे आहे.''जर तुम्हाला अनुभव हवा असेल, तर तुम्हाला ३०-३२ किंवा ३३ वर्षे किंवा तिशीतील खेळाडूंची गरज असते. कारण त्यांच्याकडे खरा अनुभव आहे. जर तुम्ही २०-२५ सामन्यांना अनुभव म्हणत असाल, तर तो नाहीये. तुम्हाला अशा लोकांची गरज आहे, ज्यांनी त्यांचे काम दबावाखालीही केले आहे. त्यातही खालच्या फळीत फलंदाजी करणाऱ्यांसाठी आणि डेथ ओव्हर्समध्ये गोलंदाजी करणाऱ्या गोलंदाजांसाठी आणखी महत्त्वाचे ठरते.''गोलंदाज म्हणून जर मी १० - १५ मिनिटे दबावात असेल, आणि जर मी ८०-८५ सामने खेळले असतील, तर त्या अनुभवामुळे मला माहित असते की माझ्या हृदयाचे ठोके, माझ्या भावना कशा नियंत्रणात ठेवायच्या आणि दबाव कसा हाताळायचा.'.धोनीने पुढे पुनेहा सांगितले की वयापेक्षा सर्व खेळाडूंना समान वागणूक दिली पाहिजे. तो म्हणाला, 'अनुभव आणि तारुण्य हे माझ्यासाठी सर्वोत्तम कॉम्बिनेशन आहे, पण तंदुरुस्ती सर्वात महत्त्वाची. जर तुम्हाला सर्वोच्च स्तरावर स्पर्धा करायची असेल, तर तुम्हाला फिट रहावे लागेल. जर तुम्ही ३५ वर्षांचे आहात आणि फिट आहात, तर वयाने फरक पडत नाही.''त्याबरोबरच २४ वर्षांच्या आणि ३५ वर्षांच्या खेळाडूसाठीही कामगिरीही तितकीच महत्त्वाची आहे. सर्वांना समान वागणूक द्या. जर खेळाडू कामगिरी करत असेल, तर तो संघात असावा, जर कामगिरी करत नसेल, तर तो नसावा.''लोक नेहमी म्हणतात, पुढचा वर्ल्ड कप तीन-चार वर्षांनी आहे, पण जर खेळाडू तोपर्यंत फिट नसेल, तर तुम्ही त्याला कधीही वगळू शकता. जर तो कामगिरी करत नसेल, तर त्याला कधीही वगळू शकता. जेव्हा निवड करण्याची वेळ असते, तेव्हा कोणत्याही व्यक्तीबद्दल प्रश्न उपस्थित होऊ नये. निकष एकच असायला हवा, जर तुम्ही कामगिरी करताय, फिट आहात, तर खेळत राहा.'.