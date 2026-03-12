"संजूने तुझी जागा घेतली म्हणून..."; Shubman Gill ने मुद्दाम टीम इंडियाच्या फोटोतून संजूला क्रॉप केल? नेटिझन्सकडून आरोप, एकाने तर...

Did Shubman Gill remove Sanju Samson from team picture? भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर वन डे व कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याने फोटोसह Champion अशी पोस्ट त्याच्या इस्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट केली. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी शुभमन ट्वेंटी-२० संघाचा उप कर्णधार होता आणि तो अभिषेक शर्मासह सलामीला खेळला होता. पण, खराब फॉर्मामुळे त्याला निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याने वर्ल्ड कप संघातून वगळले. त्यामुळे संजूला सलामीला खेळण्याची संधी मिळाली. शुभमनने भारताच्या विजयानंतर पोस्ट केलेल्या फोटोत संजू सॅमसन दिसत नसल्याने आता शुभमनवर आरोप होत आहेत..शुभमन हा भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाच्या सेट अपचा भाग होता. पण, त्याला संधी मिळूनही त्याचे सोनं करता आले नाही. आशिया चषक स्पर्धेनंतर अचानक शुभमनची ट्वेंटी-२० संघात वर्णी लागली आणि त्याच्याकडे उप कर्णधारपद दिले गेले. १३ जुलै २०२४ मध्ये त्याने ट्वेंटी-२०त शेवटचे अर्धशतक झळकावले होते आणि त्यानंतर पुढील १८ डावांत तो अपयशी ठरला. वर्ल्ड कपच्या आधी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत तीन सामन्यांत त्याल ४, ०, २८ अशाच धावा करता आल्या. तो संघात असल्यामुळे संजूला सलामीला खेळता आले नाही. त्याच्या फलंदाजीचा क्रम सतत बदलत राहिला..अखेर निवड समितीने कठोर निर्णय घेतला अन् शुभमनला वर्ल्ड कप संघातून वगळले. संजूनेही मिळालेल्या संधीचं सोनं करताना स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार पटकावला. त्याने सुपर ८ च्या करो वा मरो सामन्यात नाबाद ९७ ( वि. वेस्ट इंडिज), उपांत्य फेरीत ८९ ( वि. इंग्लंड) आणि फायनलमध्ये ८९ ( वि. न्यूझीलंड) धावांची खेळी केली. त्याने ५ सामन्यांत ३२१ धावा केल्या. भारताच्या ऐतिहासिक विजयात संजूचा खूप मोठा वाटा आहे. त्यामुळेच शुभमनने पोस्ट केलेल्या फोटोत संजू न दिसल्याने चाहते चिडले आहेत..एका चाहत्याने X पोस्टवर लिहिले की, निंदनीय... शुभमन गिलने संजू सॅमसनला फक्त त्याची जागा घेतली म्हणून फोटोतून क्रॉप केले आणि हा असुरक्षित माणूस दोन्ही फॉरमॅटमध्ये भारताचा कर्णधार आहे..शुभमनने पोस्ट केलेल्या फोटोत एका युझर्सने लिहिले की, प्रिय शुभमन ( भारतीय क्रिकेटचा सो कॉल्ड प्रिन्स) तू एकदा तरी संजू सॅमसनचं नाव लिहायला हवं होतं आणि त्याचं अभिनंदन करायला हवं होतं. त्याच्यामुळे तू ट्वेंटी-२० संघातील स्थान गमावले, हे खरे आहे. पण, खरं सांगायचं तर तू त्या स्थानासाठी लायक नव्हतास. तुझी कामगिरी साजेशी झाली नव्हती. जळकुटेपणाचा कोणालाच फायदा होत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.