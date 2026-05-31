मुंबई इंडियन्सच्या 'या' पठ्ठ्याने भाव खाल्ला, ईशान किशनपेक्षाही टी२० लीगच्या लिलावात महागडा ठरला

Jharkhand T20 League Auction: भारतात आयपीएल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर विविध राज्यात टी२० लीग स्पर्धा सुरु झाल्या आहेत. आता यात झारखंड राज्याचाही समावेश झाला आहे. यावर्षी झारखंड टी२० लीग स्पर्धेचा पहिला हंगाम होणार असून ३० मे रोजी यासाठी लिलाव झाला. विशेष म्हणजे झारखंड राज्य संघाचा कर्णधार ईशान किशनपेक्षाही (Ishan Kishan) दुसऱ्याच खेळाडूला अधिक रक्कमेची बोली लागली. झारखंड टी२० लीग स्पर्धेत रांची टायटन्स, जमशेदपूर स्टीलर्स, छोटा नागपूर रॉयल्स, कोल्यांचल सुपर किंग्स, संथल स्ट्रायकर्स आणि धनबाद डायमड्स हे संघ सहभागी होणार आहेत. हे सर्व संघ आपापल्या संघाची बांधणी करताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू आणि उदयोन्मुख खेळाडूंना संघात घेण्यासाठी चुरशीची टक्कर देताना दिसले. दरम्यान, यातही सर्वाधिक लक्ष वेधलं ते रॉबिन मिन्झ (Robin Minz) याने. त्याला या लिलावात सर्वाधिक १५.२५ लाखांची बोली लागली, त्याला कोल्यांचल सुपर किंग्सने खरेदी केले. या लिलावात ईशान किशनचेही नाव होते. त्याला १४.७ लाखात संथल स्ट्रायकर्सने खरेदी केले. याशिवाय विराट सिंगला छोटा नागपूर रॉयल्सने, मोहम्मद कौनैन कुरैशीला जमशेदपूर स्टीलर्सने , सुशांत मिश्राला धनबाद डायमंड्सने, तर शिखर मोहनला रांची टायटन्सने खरेदी केले. प्रत्येक संघाकडे ५० लाखांची पर्स होती. दरम्यान झारखंड राज्य क्रिकेट संघटनेच्या नेतृत्वाखाली झारखंड टी२० लीग १० जून पासून आयोजित केली जाणार आहे. कोण आहे रॉबिन मिन्झ? २३ वर्षीय रॉबिन मिन्झचे वडील गार्डची नोकरी करतात. त्याने झारखंडसाठी १९, २३ आणि २५ वर्षांखालील संघासाठी क्रिकेट खेळताना सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. यष्टीरक्षक फलंदाज असलेला रॉबिन त्याच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. त्याने २०२५ मध्ये झारखंडला सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी जिंकून देण्यातही मोलाचा वाटा उचलला होता. रॉबिनने २०२४ मध्येच झारखंड संघाकडून वरिष्ठ स्तरावर पदार्पण केले होते. त्याने ८ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये ४५२ धावा केल्या आहेत. ५ लिस्ट ए सामन्यात ४५ धावा, तर २२ टी२० सामन्यांमध्ये २४५ धावा केल्या आहेत. आयपीएल २०२४ मध्ये त्याला गुजरात टायटन्सने ३.६० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केले होते. पण त्याचा अपघात झाल्याने तो त्या हंगामात खेळू शकला नाही. २०२५ आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सने त्याच्यावर ६५ लाखांची बोली लावली आणि त्याला संघात घेतलं. आयपीएल २०२६साठीही त्याला संघात मुंबईने कायम केले. त्याने मुंबईसाठी ४ सामने खेळले.