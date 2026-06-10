ENG vs NZ, Test: जो रुट पुन्हा झाला कर्णधार! नाईटक्लब घटनेनंतर बेन स्टोक्ससह ऍटकिन्सनही इंग्लंड संघातून बाहेर

इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने (ECB) बुधवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. सध्या न्यूझीलंडचा संघ इंग्लंड दौऱ्यावर असून कसोटी मालिका खेळत आहे. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचा भाग आहे. मात्र ही मालिका सुरू असतानाच इंग्लंडचा नियमित कर्णधार बेन स्टोक्स आणि गोलंदाज गस ऍटकिन्सन अडचणीत सापडला आहे. परिणामी या दोघांनाही इंग्लंड क्रिकेटने न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीतून वगळले आहे. याशिवाय जो रुटला प्रभारी कर्णधार करण्यात आले आहे..खरंतर इंग्लंडने स्टोक्सच्या नेतृत्वात लॉर्ड्सवर न्यूझीलंडविरुद्ध पहिला कसोटी सामना ११५ धावांनी जिंकला होता. या सामन्यात ऍटकिन्सनही चमकला होता, त्याने दुसऱ्या डावात ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. पण या सामन्यानंतर नाईटक्लबमध्ये हाणामारी झालेल्या घटनेवेळी हे दोघेही उपस्थित असल्याचे समोर आल्यानंतर दोघांवरही इंग्लंड क्रिकेटने चौकशी सुरू केली आहे..नाईटक्लबमध्ये नेमकी काय घटना घडली याबाबत इंग्लंड क्रिकेटने माहिती दिलेली नाही, पण मिडिया रिपोर्ट्सनुसार सारासेन्स रग्बी क्लबचे खेळाडूही या नाईटक्लबमध्ये उपस्थित होते. त्यांच्यात आणि ऍटकिन्सनमध्ये वाद झाला. यादरम्यान इंग्लंडच्या सुरक्षा रक्षकही जखमी झाला. त्यामुळे इंग्लंड क्रिकेटसोबतच सारासेन्स रग्बी क्लबकडूनही या घटनेची चौकशी सुरू झाली. दरम्यान, या घटनेत स्टोक्स आणि ऍटकिन्सनकडून संघाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे ECB ने सांगितले होते.या घटनेनंतर स्टोक्सचे कसोटी कर्णधारपद धोक्यात आलेच होते, पण तो कसोटीतून तातडीने निवृत्त होऊ शकतो, अशीही शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. स्टोक्स नाईटक्लबच्या हाणामारी प्रकरणात पहिल्यांदाच अडकलेला नाही, यापूर्वी २०१७ मध्येही अशाच घटनेनंतर त्याच्यावर बंदीचीही कारवाई झाली होती..इंग्लंडचा संघदरम्यान १७ जूनपासून इंग्लंडला दुसरा कसोटी सामना न्यूझीलंडविरुद्ध खेळायचा आहे. यादरम्यान सध्या स्टोक्स आणि ऍटकिन्सनची चौकशी सुरू असल्याने त्यांचा विचार या सामन्यासाठी करण्यात आलेला नाही. तथापि, सध्या इंग्लंडच्या कसोटी संघाचा उपकर्णधार हॅरी ब्रुक असला, तरी त्यालाही कर्णधार म्हणून निवडण्यात आलेले नाही. त्याच्यावरही गेलयाच वर्षी एका नाईटक्लब बाहेर बाऊंन्सरला मारल्याप्रकरणी कारवाई झाली होती. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा चार वर्षांनंतर रुट कसोटीत इंग्लंडचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. जो रुटने २०१७ ते २०२२ दरम्यान इंग्लंडचे ६४ कसोटी सामन्यांमध्ये नेतृत्व केले आहे..दुसऱ्या कसोटीसाठी इंग्लंडच्या संघात जॉर्डन कॉक्स आणि जोफ्रा आर्चर यांचीही निवड झाली आहे. आयपीएल २०२६ नंतर आर्चर आता इंग्लंडकडून खेळताना दिसेल. बाकी इंग्लंडच्या संघात बदल झालेला नाही.न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीसाठी इंग्लंडचा संघ - जो रूट (कर्णधार), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, शोएब बशीर, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मॅथ्यू फिशर, एमिलिओ गे, जेम्स रेव, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.